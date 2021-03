Euronext Brussel: Onnomatopee

Filius is sinds 2014 actief bij Galapagos, eerst als financieel, later als operationeel directeur. Voor hij bij Galapagos in dienst trad, werkte hij 13 jaar bij Sanofi. Beleggers lezen promotie van Filius als een extra een stap richting exit voor Van de Stolpe die steeds meer nevenprojecten lijkt op te zoeken. De CEO zette recent zijn schouders onder een nieuw beursvehikel bedoeld om Europese biotechbedrijven naar Nasdaq te lokken.

Galapagos levert 3,7 procent in naar 63,8 euro. Die knauw maakt van de Bel20 de op Portugal na de slechtste presteerder in Europa met een verlies 1,2 procent naar 3.826 punten halfweg de handelsdag.

Brede markt

Op de brede markt kregen we in de staart van het seizoen nog enkele jaarrapporten te verwerken. Van het bedrijf dat zijn naam deelt met de geboorteplaats van Kate Ryan en Tia Hellebaut bijvoorbeeld. Tessenderlo scoorde over boekjaar 2020 beter dan verwacht. Bij een grosso modo stabiele omzet zag de chemiegroep van Luc Tack de brutobedrijfswinst (ebitda) 17,5 procent stijgen tot 315 miljoen euro. Dat is aan de bovenkant van de vork van 10 à 20 procent groei die het bedrijf zelf vooropstelde.