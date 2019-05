Euronext Brussel: Ontex en Genkyotex op dieptepunt

De gevolgen van de escalerende Amerikaans-Chinese handelsoorlog worden met de dag concreter voelbaar. Melexis kreeg stevig op zijn donder, maar dat is maar klein bier in vergelijking met de klap die Genkyotex kreeg.

De Europese beurzen sloten gemiddeld 1,2 procent. Vooral de chipproducenten deden het slecht. De VS zetten vorige week Huawei op de zwarte lijst, waardoor het moeilijk wordt voor het Chinese technologiebedrijf om nog zaken te doen met Amerikaanse bedrijven. Volgens de Nikkei Asian Review zou Infineon de aanlevering aan Huawei hebben stopgezet. De Duitse chipproducent heeft dat intussen ontkend.

In Brussel ging de Bel20 1 procent lager tot 3.511 punten. Alleen defensieve aandelen als Proximus (+0,8%) wisten het hoofd boven water te houden.

Het grootste koersverlies was andermaal voor Ontex. De luierproducent verloor nog eens 2,9 procent tot 14,95 euro en belandde op een historisch dieptepunt. Twee weken geleden stuurde Ontex een winstalarm uit en op de beleggersdag kon topman Charles Bouaziz niet overtuigen met zijn strategie. Sindsdien verlaagt de ene analist na de andere zijn koersdoel.

Elektrische auto's

Na het dubbele winstalarm van een kleine maand geleden – vooral te wijten aan de ingestorte vraag naar kathodematerialen in China - zat ook Umicore in het verdomhoekje. Vorige week bracht Credit Suisse nog een erg somber rapport uit over de materiaaltechnologiegroep waarin zelfs de mogelijkheid van een nieuwe kapitaalverhoging werd geopperd. Vandaag was Barclays de boosdoener. Het beurshuis verlaagt het koersdoel van 37 naar 25 euro. Analist Alex Stewart bevestigt het verkoopadvies.

Barclays gaat dieper in op het wegsnijden van subsidies voor elektrische wagens in China. Stewart: 'Op de lange termijn helpt dat de Chinese markt van elektrische auto's aan een rendabele toekomst. Op de korte termijn zien de vooruitzichten voor de kernklanten van Umicore er niet goed uit.' Het aandeel verliest 2,7 procent tot 28,23 euro.

Epilepsie

Goed nieuws was er vanmorgen voor UCB (onveranderd op 69,20 euro). De Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA heeft het nieuwe epilepsiemiddel Nayzilam goedgekeurd. Nayzilam is een neusspray en bedoeld als acute behandeling bij terugkerende, frequente reeksen epileptische aanvallen (zogenaamde aanvalsclusters). De spray mag worden toegediend aan epilepsiepatiënten vanaf 12 jaar.

Volgens UCB is Nayzilam de eerste neusspray tegen epileptische aanvallen die op de markt komt. Naar schatting meer dan 150.000 mensen in de VS die aan ongecontroleerde epilepsie lijden, hebben last van aanvalsclusters.

De spray vormt een aanvulling op het bestaande aanbod van epilepsiemiddelen van UCB en zou de omzet in dit domein hoger moeten sturen, menen de biofarma-analisten van KBC Securities. Zij blijven bij hun koopadvies en koersdoel van 86 euro.

Verkoopgolf

Op de brede markt werd Melexis meegesleurd door de verkoopgolf die vandaag over de chipsector rolt. De ontwerper en verkoper van chips en sensoren die vooral een plaatsje vinden in auto’s, zakte 7,4 procent weg tot 61,75 euro.

Retail Estates (-1,1%, 85,10), de verhuurder van perifeer winkelvastgoed, maakte vrijdagavond goede resultaten over het op 31 maart afgesloten boekjaar 2018/19 bekend. De huurinkomsten stegen met 22,2 procent door externe groei en de EPRA-winst nam met 27,1 procent toe tot 60,90 miljoen euro. Retail Estates keert een 18,1 procent hoger dividend van 4,25 euro per aandeel uit. Voor het lopende jaar mikt het bedrijf op een verdere stijging van het dividend.

Kepler Cheuvreux heeft op basis van de jaarresultaten zijn model lichtjes bijgewerkt en dat leidt tot een verhoging van het koersdoel van 82 naar 85 euro. Het beurshuis wijst er ook op at de schuldgraad van 52,6 procent ongeveer 85 miljoen euro ruimte laat voor verdere overnames.

Ondanks de goede vooruitzichten is het aandeel fair geprijsd. Het steeg vorig jaar trouwens met 15 procent terwijl de EPRA Retail Index 25 procent verloor. Daarom handhaaft Kepler Cheuvreux zijn houden-advies.

Julie

Ook de kwartaalupdate van Floridienne (+1,3%, 192,50 euro) was grotendeels een meevaller. De holding sprak daarin van een 'positief jaarbegin' en vatte de situatie als volgt samen: 'Life sciences groeit, chemie evolueert op een bevredigende manier en feestvoeding zet zijn verbeteringsprogramma verder’.

Op basis van de eerstekwartaalresultaten en de huidige vooruitzichten voor de activiteiten van de groep behoudt Floridienne de prognose van hogere resultaten. KBC Securities-analist Guy Sips handhaaft zijn houdadvies en trekt zijn koersdoel op van 190 naar 200 euro.

Bij Econocom (+2,1%, 3,10 euro) gaat Jean-Louis Bouchard nu toch iemand naast zich plaatsen. Bouchard keerde vorig jaar terug als CEO en nam de teugels weer over van zijn zoon Robert. Nu is de 38-jarige Julie Verlingue benoemd tot adjunct-CEO. Bouchard en Verlingue zullen samen de operationele leiding van de groep op zich nemen.

Leverfibrose

Het Franse biofarmabedrijf Genkyotex, dat zowel op Euronext Parijs als Euronext Brussel noteert, verloor nog eens 13,5 procent. De huidige koers van 4,50 euro is de laagste ooit.

Sinds 2 mei is de koers van het aandeel Genkyotex nagenoeg gehalveerd. Het bedrijf maakte toen resultaten bekend van een Fase 2-studie met GKT831 voor de behandeling van leverfibrose en die resultaten waren niet overtuigend. In een vijfde van de gevallen was de lever wel minder hard, maar na 24 weken was er geen statistisch betekenisvolle vermindering van een belangrijke leverwaarde (GGT) in vergelijking met de placebo.