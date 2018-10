Euronext Brussel: Op weg naar de slechtste maand in ruim drie jaar

De sterke remonte van de Europese beurzen, op sommige plaatsen meer dan 2 procent, volstaat niet om de pijnlijke verliezen van eerder deze maand uit te wissen. Oktober van dit jaar gaat naar alle waarschijnlijkheid in als een maand waarin de Bel20 ruim 7 procent moest prijsgeven. Een groter verlies is al geleden van augustus 2015.

Veel hulp kwam er niet van de kwartaalresultaten deze ochtend. Telenet was het enige indexlid dat woensdag rapporteerde, en ging tot 11 procent lager. De winstprognose voor het hele jaar werd daarbij verhoogt, maar dat kon niet verstoppen dat het aantal vertrekkende klanten wel vervelend hoog lag in het derde trimester . Degroof Petercam verlaagt het advies van kopen naar 'bijkopen'.

Telenet was in het voorbije decennium een van de beste spelers in de sector voor het realiseren van winstgroei, merken analisten Stéphane Beyazian en Thibault de Coincy van Raymond James op, maar kijkt nu tegen commerciële vertraging aan door concurrentie (van Orange Belgium) en doordat het steeds moeilijker wordt om prijsverhogingen door te rekenen. Het gevolg is dat de huidige waarderingsmultiples, die een eind boven die van sectorgenoten uitkomen, veeleisend zijn geworden.