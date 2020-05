Euronext Brussel: Opges(c)hort

Beleggers nemen gas terug en een paar groten in Brussel hebben last van de opheffing van het verbod op shortselling.

De Europese beurzen noteren in de min na de stevige plussen van maandag, toen het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna meldde dat het veelbelovende resultaten boekte met een onderzoek naar een mogelijke vaccin voor het virus. Maar dinsdag nemen beleggers wat gas terug, waardoor het gemiddelde Europese aandeel rond 11u30 met 0,8 procent daalt.

De Bel20 levert rond 11u30 1,3 procent in. Een aantal leden van de sterindex heeft het stevig te verduren door de opheffing van het verbod op shortselling. Colruyt dendert ruim 5 procent lager. De supermarktgroep steeg dankzij de coronacrisis met meer dan 20 procent en is volgens Jefferies een prima slachtoffer voor shortsellers. Colruyt staat op een lijst van het beurshuis met de 25 kwetsbaarste aandelen in Europa.

Ook Umicore krijgt een tik meer dan 5 procent door de opheffing. Analist Stijn Demeester van ING denkt dat het verbod de koers van de materialengroep kunstmatig hoog hield. Het aandeel zou tegenover sectorgenoten te hoog gewaardeerd zijn. Ook de chemiegroep Solvay (-6,3 procent), de staaldraadproducent Bekaert (-3,5 procent) en de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert (-4,2 procent) krijgen klappen.

Leasinvest

Leasinvest Real Estate heeft in het eerste kwartaal een EPRA-winst geboekt van 7,3 miljoen euro. Dat is merkelijk minder dan een jaar eerder, toen 9,7 miljoen euro in de boeken verscheen. Per aandeel daalde de winst van 1,63 naar 1,23 euro. De daling is volgens het bedrijf 'grotendeels te wijten aan een tijdseffect'.

België en Luxemburg zijn de winkels vorige week heropend. Het grootse probleem voor Leasinvest blijven de twee winkelcentra in Luxemburg. De sluiting van de grenzen is een flinke belemmering Kepler

De huurinkomsten kwamen lager uit dan een jaar geleden, onder meer omdat Oostenrijkse huurders wegens de Covid-19-maatregelen geen huur hoeven te betalen. In het eerste kwartaal van 2019 was er ook een meevaller (Leasinvest ontving toen een coupon van 1,6 miljoen euro van het vastgoedcertificaat Immo Lux Airport). Voorts zijn de vastgoedkosten gestegen en werden enkele retailpanden afgewaardeerd.

Leasinvest voert ook een flinke afboeking (van 52,1 miljoen euro) door op zijn belang in Retail Estates wegens de stevige koersdaling van dat aandeel sinds het begin van de coronacrisis. Dat zorgt er mede voor dat het bedrijf netto voor 50,2 miljoen euro in het rood duikt (tegen 12,4 miljoen euro winst een jaar eerder).

'De toestand bij Leasinvest is veel positiever dan de cijfers doen vermoeden', zegt analist Herman van der Loos van Degroof Petercam. De vastgoedanalist wijst er op dat er in het eerste kwartaal enkele positieve eenmalige elementen waren, dat de leegstand op de bruisende Luxemburgse kantorenmarkt 'strategisch' is (wegens renovatiewerken) en dat de schuldgraad nog steeds stevig onder 60 procent zit ondanks de afwaardering van het belang in Retail Estates. Bovendien is de toestand in de Oostenrijkse retailsector (16 procent van de portefeuille) een opluchting: sinds 14 april zijn doe-het-zelfzaken en kleinere winkels er weer open, sinds 1 mei alle winkels.

Kepler wijst nog op het probleem in Luxemburg: 'Een positief aspect is dat de winkels in Oostenrijk redelijk konden draaien sinds midden april. Ook in België en Luxemburg zijn de winkels vorige week heropend. Het grootste probleem voor Leasinvest blijven de twee winkelcentra in Luxemburg. De sluiting van de grenzen is een flinke belemmering.'

Het aandeel trappelt ter plaatse.

Bpost

Het beurshuis Kepler verhoogt het advies voor postbezorger Bpost van houden naar kopen en knipt het koersdoel van 10 naar 8,50 euro. Volgens het beurshuis is het aandeel te goedkoop geworden. 'We verwachten dat het tweede kwartaal slechter zal zijn dan het eerste: de winst kan helemaal wegvallen. Maar de versoepeling van de overheidsmaatregelen moet leiden tot een snel herstel in bijvoorbeeld de reclamepost. Nu het aandeel op 6 euro staat zien we een opwaarts potentieel van meer dan 40 procent.'

Inmiddels is dat het derde koopadvies voor de postbode. Daarnaast heeft het aandeel vier 'houden'-adviezen en drie verkoopadviezen.

Bpost heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. In het eerste kwartaal vervoerde het bedrijf 60 procent minder reclamefolders omdat veel bedrijven hun campagnes stopzetten. Daarnaast kelderde het onderliggende brievenvolume met 9,9 procent, de grootste instorting die Bpost in België ooit meemaakte.