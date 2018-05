Euronext Brussel: Orange Belgium beloond, CFE afgestraft

Dat Orange Belgium de mobiele tak van Medialaan als klant krijgt, valt duidelijk in de smaak. Bouwgroep CFE presteerde operationeel heel behoorlijk in het eerste kwartaal, maar de nettoschuld is fors opgelopen.

De Europese beurzen zakten donderdag 0,7 procent weg nadat bekend raakte dat de voor 12 juni geplande top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niet zou doorgaan. Het gematigde antwoord van Noord-Korea, dat de deur openhoudt voor een latere ontmoeting, stelt de markten echter gerust. De EuroStoxx50 herstelt omstreeks 13 uur 0,4 procent.

De Bel20 doet met 0,3 procent winst tot 3.872 punten iets minder goed. De Brusselse graadmeter wordt vooral afgeremd door Engie (-0,4%), KBC (-0,3%) en Telenet . Credit Suisse bevestigde vandaag zijn koopadvies (‘outperform’) en koersdoel van 63 euro voor de telecom- en mediagroep, maar heeft duidelijk nog geen rekening gehouden met het nieuws dat Orange Belgium donderdagavond wereldkundig maakte.

De mobiele tak van Medialaan, waaronder de merknamen Mobile Vikings en JIM Mobile ressorteren, stapt over van Base (Telenet) naar Orange Belgium. Daardoor krijgt deze laatste er ongeveer 365.000 klanten bij op zijn netwerk. De overstap gebeurt in het voorjaar van 2019. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar.

‘Duidelijk positief nieuws voor Orange Belgium dat een behoorlijk grote mobiele operator toevoegt aan zijn netwerk’, zegt Ruben Devos van KBC Securities. Hij denkt dat dankzij de komst van Medialaan de verwachtingen voor de brutobedrijfswinst (ebitda) voor 2019 en 2020 met 4 en 5 procent zouden kunnen stijgen. Na belastingen zou dat kunnen resulteren in circa 25 procent meer nettowinst. De samenwerking tussen Orange Belgium en Medialaanzou ook opportuniteiten kunnen scheppen inzake online tv. Orange Belgium wint 2,4 procent tot 16,94 euro. Telenet daarentegen zakt 0,8 procent tot 46,52 euro.

Verfrissende ideeën

Nog in de Bel20 heeft het vertrek van een derde topmanager bij Cofinimmo (+0,4%, 106,50 euro) geen negatieve impact. Na de CEO en de CFO poetst nu ook de COO (chief operating officer) de plaat. Xavier Denis werkte 16 jaar bij Cofinimmo en stopt eind deze maand als COO. Zijn taken worden tijdelijk overgenomen door Jean-Pierre Hanin, de nieuwe CEO van het vastgoedbedrijf.

De vastgoedanalisten van KBC Securities zeggen dat ze 'heel wat nieuwe verfrissende ideeën' verwachten van de nieuwe top van Cofinimmo. Ze blijven bij 'houden' en een koersdoel van 112 euro.

Voorafbetalingen

Op de kwartaalupdates van Ackermans & van Haaren (AvH) en diens 60,4 procent-dochter CFE zijn de reacties uiteenlopend. Bij de Antwerpse investeringsmaatschappij waren er volgens Thijs Hoste van Degroof Petercam geen verrassingen. Operationeel loopt alles volgens de verwachtingen bij CFE – het moederbedrijf van baggeraar DEME – en de commerciële prestaties van de privébanken blijven sterk. Dat is blijkbaar ook de mening van het gros van de beleggers want het aandeel wint 0,7 procent tot 153,40 euro. Degroof Petercam verlaagde wel zijn rating van ‘kopen’ tot ‘houden’ omdat het opwaarts potentieel tot het koersdoel van 160 euro meer 5 procent meer bedraagt.

CFE is een ander paar mouwen: het aandeel zakt 2,8 procent tot 104,60 euro. De bouwgroep zag de omzet in het eerste kwartaal met 17,7 procent stijgen. Het orderboek kromp met 6,2 procent, maar blijft wel op een hoog niveau en enkele grote projecten van DEME zijn er nog niet in opgenomen. Een tegenvaller is echter de nettoschuld, die met driekwart is aangedikt door investeringen in schepen en een grotere behoefte aan werkkapitaal.

Schermvullende weergave De Innovation werd speciaal ontworpen voor de installatie van windmolenparken op zee. ©DEME

De meningen van analisten over CFE lopen sterk uiteen. Analist Bart Cuypers van KBC Securities heeft het over ‘deftige resultaten’ en blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 125 euro. Hij had de negatieve koersreactie overigens verwacht.

Ook Luuk van Beek van Degroof Petercam (‘houden’) staat vrij positief over CFE. De bouwgroep kon trouwens een gunstige ontwikkeling melden in het Tsjaad-dossier. CFE heeft nog 60 miljoen euro te goed van de Tsjadische overheid voor de bouw van een groot hotel en na drie jaar komt er nu wat schot in de zaak. Een herfinanciering door Afreximbank zou een oplossing kunnen bieden. De analist gaat wel zijn koersdoel van 120 euro aanpassen aan de hogere nettoschuld.

Ronduit negatief is de mening van ING-analist Tijs Hollestelle. Hij heeft voor CFE een verkoopadvies (en een koersdoel van 110 euro) en na de kwartaalupdate is dat zeker niet veranderd. Belangrijkste element voor hem is de massale stijging van de nettoschuld, van 352 miljoen euro eind 2017 tot 622 miljoen einde maart.

Geen echte verrassing, zegt de analist. De gigantische EPCI-contracten (voor de bouw van offshore windparken) bevatten grote voorafbetalingen, alleen is niet geweten wanneer die zichtbaar zullen zijn.

‘Een van de sleutelfactoren in onze negatieve visie op het aandeel is de toegenomen volatiliteit in de belangrijke financiële maatstaven van DEME zoals omzet, orderboek en nettoschuld als gevolg van de ondertekening van grote offshore windcontracten.’

Hollestelle wijst er op dat CFE nu wel melding maakt van de voorafbetalingen maar dat niet deed in het persbericht met de jaarresultaten. Toen werd de lage nettoschuld als een positieve verrassing gezien.

Volgens de analist is het eerste kwartaal een voorbode van nog meer schommelingen in de toekomst in de windparkeninstallatie-business.