Euronext Brussel: Orange is the new cashkoe

Positief is echter dat de brutobedrijfswinst, wat de operator in het betere boekhoudees EBITDAaL noemt, sterker dan verwacht stijgt: met 18 procent naar 78,9 miljoen euro. Hier rekenden analisten slechts op 68 miljoen. Een deel van dat verschil lijkt te liggen in de rugwind van 4 miljoen euro die de groep vermeldt, dankzij 'seizoenseffecten in reclame en IT'. We mogen er dus vanuit gaan dat die rugwind niet recurrent is.