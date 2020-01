Euronext Brussel: Orange schiet hoger na koopadvies

Beleggers doen het rustiger aan na gemengd handelsnieuws. Twee bestuurders nemen ontslag bij EVS. Proximus krijgt zijn 14de verkoopadvies. Sipef krijgt een forse koersdoelverhoging.

De Europese beurzen trappelen ter plaatse na goed en slecht nieuws over het handelsconflict tussen de VS en China. Het positieve nieuws is dat de VS China hebben geschrapt van de lijst met landen die ze zien als valutamanipulators. Het negatieve is dat uit Chinese cijfers blijkt dat de handel tussen Amerika en de Volksrepubliek vorig jaar met 10 procent is teruggevallen.

De Belgische sterrenkorf levert 0,1 procent in tot 3.981 punten.

Proximus en Orange Belgium

Proximus levert 1 procent in nadat het van Jefferies zijn 14de verkoopadvies heeft gekregen. Het beurshuis hanteerde daarvoor een 'houden'-advies voor de telecomspeler. Het koersdoel zakt van 23 naar 20,7 euro. 'Proximus verdient het niet tegen een premie te noteren', klinkt het.

Jefferies verwacht dat Proximus de investeringen in glasvezel moet opdrijven, wat de prognoses voor de vrije kasstroom over 2020/2021 met 12 à 16 procent doet terugvallen. In de loop van 2019 heeft de telecomoperator Colruyt naar de kroon gestoken als minst geliefde aandeel van de Brusselse beurs. Aan de nieuwe CEO Guillaume Boutin om het tij te keren.

Proximus verdient het niet om met een premie te noteren. Analist Jefferies

Het advies voor Orange Belgium gaat daarentegen van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel gaat in één trek van 15,1 euro naar 23,9 euro. 'Vooral de invoering van de bundel Love Duo (onbeperkt internet + mobiel) in 2019 lijkt een slimme move. Over 2019-2022 zien we de vrije kastroom van Orange Belgium met 10 procent per jaar aandikken.' Orange Belgium is het spiegelbeeld van de marktleider: het aandeel is voor 2020 de favoriet bij de beurshuizen.

Orange Belgium schiet omhoog met bijna 2 procent.

Telenet

Ook de derde telecommer op de Brusselse beurs krijgt een advieswijziging. Nicolas Cote-Colisson, analist van de zakenbank HSBC, verhoogt het advies voor Telenet van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel laat hij staan op 47 euro. Dat geeft een opwaarts potentieel van 18 procent tegenover de slotkoers van maandag.

Telenet heeft nu 7 koopadviezen, 10 'houden'-adviezen en 2 verkoopadviezen. Het aandeel tekent 0,1 procent bij.

EVS

Vincent Werbrouck en Tom Bamelis stappen uit de raad van bestuur van de beeldvormingsgroep EVS .

Werbrouck is CEO van de industriëledienstengroep Sapristic geworden en vindt dat hij daardoor onvoldoende tijd heeft voor zijn mandaat bij de Luikse groep. Voor het vertrek van Bamelis geeft het persbericht geen reden. Bamelis - directielid van Ackermans & van Haaren - kwam aan boord na de instap van Ackermans in EVS. De raad van bestuur bekijkt of er een zoektocht komt naar nieuwe bestuurders.

'Het vertrek van Werbrouck, een zakenpartner van Pierre De Muelenaere, is logisch', zegt ING-analist David Vagman. De Muelenaere stapte eind vorig jaar op als voorzitter. Verrassender vindt Vagman het vertrek van Bamelis. Hij was er onafhankelijk bestuurder, en is ook de financiële man bij Ackermans. De holding investeerde eind 2018 12,5 miljoen euro in EVS, goed voor een belang van 2,45 procent.

Vagman: 'We vermoeden dat Ackermans is ingestapt onder impuls van De Muelenaere, die volgens ons een voorstander was van een verkoop van EVS. De lagere kans op een overname kan Ackermans ertoe aanzetten zijn aandelen EVS te verkopen.' Vagman wijst er verder op dat Ackermans de sector goed kent door een belang van 22 procent in Euro Media Group.

EVS daalt 1,2 procent.

Picanol

De handel in het aandeel Picanol is dinsdag opgeschort naar aanleiding van de zware cyberaanval bij de onderneming afgelopen zondag. KBC Securities-analist Guy Sips knipt zijn advies voor Picanol bij van 'kopen' naar 'houden' en zet het koersdoel voor de Ieperse wereldmarktleider in weefmachines op 70 euro.

Sips wijst erop dat de cyberaanval problematische gevolgen kan hebben. 'De productie ligt stil door de aanval. Het bedrijf heeft nog niet gezegd wat de financiële impact ervan zal zijn, maar als de onderbreking een langere tijd duurt, zal dat problematisch zijn. In juni werd de maker van vliegtuigonderdelen Asco ook geraakt door een cyberaanval. Het duurde toen een maand voor de productie hervat werd.'

Volgens de analist brengt de huidige situatie meer onzekerheden met zich mee. 'De cyberaanval maakt de resultaten van het bedrijf nog moeilijker in te schatten.'

Sipef

Frank Claassen, analist van Degroof Petercam, laat zijn koersdoel voor Sipef fors stijgen van 55 naar 68 euro en behoudt zijn koopadvies. 'We hebben onze verwachtingen flink verhoogd na de indrukwekkende rally in de palmolieprijs. Hoewel de prijs op korte termijn kan terugvallen, denken we dat die op lange termijn hoog blijft. De jongste maanden is het gebruik van kunstmest gedaald door de droogte in Indonesië en de financiële stress bij veel plantagehouders. Dat kan de prijs de komende tijd opdrijven. Ook groeit de wereldwijde vraag naar palmolie jaarlijks met 4 tot 5 procent en kan het aanbod de expansie niet bijhouden.'