Euronext Brussel: Oranjegevoel kleurt Bel20 rood

Het oer-Belgische Bpost doet een moedige poging om de Bel20 in de plus te helpen, maar de koersval van het Nederlandse ING weegt veel zwaarder door.

In een lijvig rapport over de Europese posterijen (Oesterreichische Post, Bpost, Deutsche Post DHL, PostNL en Royal Mail) start Berenberg de opvolging van de Belgische postbode met een koopadvies en koersdoel van 17 euro. Het beurshuis stipt verschillende factoren aan voor dat vrij optimistisch koersdoel, dat 30 procent potentieel impliceert:

ING is de grootste daler in de Bel20, met een verlies van 3,1 procent naar 11,31 euro. En dat weegt veel zwaarder door: de Nederlandse bankreus bepaalt meer dan 10 procent van de marsrichting van de Brusselse beursbarometer, Bpost weegt slechts voor iets meer dan 1 procent doro.

De bank onderstreept weliswaar dat de monsterschikking van 775 miljoen euro in een witwaszaak geen impact heeft op het dividendbeleid, beleggers denken er duidelijk het hunne van. Er is alleszins een impact op de kernkapitaalbuffer en dus op de 'spaarpot' voor toekomstige dividenden. En dat terwijl analisten eerder al vragen stelden bij de mate waarin de bankgroep temidden vlakke rente-inkomsten de belofte van een jaarlijks stijgend dividend kan waar maken.

Nu de overname door private-equityreus PAI van de baan is, blijft luierfabrikant Ontex na de mokerslag van gisteren onderuit gaan. Vandaag gaat er 3,3 procent van de koers af tot 19,25 euro, waarmee ook het laatste restje 'PAI-premie' weggesmolten is.

Kepler Cheuvreux is de volgende die stevig in het koersdoel knipt nu de focus van beleggers weer ongenadig op de kwakkelende gang van zaken (een Braziliaanse overname die zich moeilijk laat renderen, prijzenslag op vele markten en stijgende grondstoffenprijzen) bij de luierfabrikant. Het beurshuis haalt het aandeel van de kooplijst en knipt het koersdoel bij van 28 naar 21 euro.

De beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert gaat op overnametocht in Spanje en lijkt zo de grafische poot klaar te stomen voor afsplitsing. Doelwit is de Spaanse drukplatenleverancier Ipagsa Industrial. Let wel: de drukplatenfabriek in Barcelona valt buiten de deal, het is de bedoeling de drukplaten bij de eigen fabrieken en derden te halen.