Euronext Brussel: Pandally!

De Bel20 is met een winst van 3 procent koploper in Europa.

Of hoe noem je een rally in volle pandemie? De Bel20 floreert. Argenx kent een gloriedag. KBC een topdag. Slechts enkelingen als Asit en Vastned Retail Belgium kennen een baaldag.

Beleggers zijn van nature optimistisch en beurzen willen van nature stijgen. Dinsdag zijn we opnieuw getuige van een les beursbiologie 1.0. Ookal lokt de pandemie een recessie (pandessie?) uit in grote delen van de wereld, de beurzen zetten hun maandag ingezette 'pandally' gezwind verder. Met een winst van 3 procent kent de Bel20 een absolute topdag. De gestage remonte van de olieprijs en de stapsgewijze heropening van grote delen van de wereldeconomie geeft beleggers moed.

Bel20

De Brusselse graadmeter pakt met een winst van 3,2 procent de Europese kop. De Bel20 trekt naar 3.100 punten en bereikt daarmee zijn hoogste peil deze maand. De sterrenkorf blinkt uit danzij het gewicht van de banken. KBC wordt stevig ingeslagen en rukt met 7 procent op. ING , dat nog harder dan KBC werd afgestraft in de nasleep van Covid-19, rukt met 3,5 procent op.

Ook Argenx heeft tegenwoordig een soortelijk gewicht dat groot genoeg is om richting te geven. De biotechvedette is nu meer dan 7 miljard euro waard en overstijgt daarmee Bel20-boegbeelden als Ageas en Umicore.

De Gentse geneesmiddelenontwikkelaar kent zijn beste beursdag in minstens twee jaar na een fonkelende update. Daarin laat het vroeger dan verwacht weten dat zijn potentieel goudhaantje efgartigimod met succes zijn klinische eindpunt heeft bereikt in de behandeling van myasthenia gravis (ernstige spierzwakte) en dus klaar is voor de markt.

'Deze testresulaten voor de immuunziekte myasthenia gravis bieden alle vertrouwen dat efgartigimod ook in de studies rond andere ziektebeelden succes kan oogsten', zegt analiste Sandra Cauwenberghs van KBC Securties. Cauwenberghs verhoogt de commerciële slaagkans voor efgartigimod van 75 procent naar een 'quasi-zekere' 95 procent. De analiste gaat nu uit van 37.500 potentiële patiënten in de VS. Dat brengt de potentiële piekomzet voor de immuunziekte alleen al op 1,6 miljard euro, zonder rekening te houden met de andere indicaties waarvoor het middel gebruikt kan worden.

Cauwenberghs verhoogt haar koersdoel van 159 naar 170 euro.

Argenx dikt met een duizelingwekkende 20 procent aan naar 175 euro, de hoogste koers allertijden. De triomf is slecht nieuws voor concurrent UCB die eveneens een medicijn test voor myasthenia gravis maar pas in 2021 met data naar buiten zal komen. UCB is de enige daler binnen de index en geeft 1,5 procent prijs.

Brede markt

De tweespalt tussen winnaars en verliezers in de Belgische biotech kon niet groter zijn. Asit Biotech is verder weg dan ooit van de gedroomde miljardenstatus die Argenx heeft bereikt. Het bedrijf dat tegenvallende resultaten boekte met zijn middel tegen pollenallergie, heeft verzocht om een verlenging van zijn uitstel van betaling.

Het Luikse biotech bedrijf kreeg al gedurende vier maanden bescherming tegen zijn schuldeisers, maar wegens de coronacrisis is het bedrijf er nog altijd niet in geslaagd om zijn reorganisatieplan af te ronden. ASIT wou aanvankelijk vandaag een afbetalingsplan voorleggen aan zijn schuldeisers, maar wil nu meer tijd om een faillissement te vermijden.

Dat breekt Asit zuur op. Beleggers sturen het centjesaandeel 4 procent lager.

Vastned Retail Belgium bouwt evenmin mee aan het beursfeestje. De verhuurder van winkelvastgoed ziet zijn CFO Elke Krols opstappen. De Brasschaatse die carrière maakte bij KPMG neemt na 4 jaar dienst om onduidelijke redenen afscheid van het bedrijf. Dat voorspelt weinig goeds oordelen beleggers die het aandeel 3,5 procent lager jagen.

VGP gaat ex-dividend en moet daardoor 1 procent inleveren. De logisitieke vastgoedgroep knipt, later dan aanvankelijk vooropgesteld, zijn dividend van 2,93 euro bruto. Dat is 33 procent meer dan vorig jaar.

Smartphoto levert 0,6 procent in. De fotowebsite laat weten dat het zijn aandeleninkoop van 3 miljoen euro heeft voltooid waardoor het aandeel dus wat rugdekking verliest.