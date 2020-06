Euronext Brussel: Popcorn en natte vingers

De feeststemming op de Europese beurzen houdt aan. Kinepolis heropent zijn bioscopen en Avantium haalt een contract van drie miljoen binnen.

Beleggers zijn ook woensdag weer gunstig gestemd. De sfeer zit er goed in nu steeds meer landen hun coronamaatregelen flink terugdraaien, terwijl het aantal nieuwe besmettingen niet oploopt. De markten hopen - geholpen door de stimulusmaatregelen van overheden en centrale banken - op een snel economisch herstel. Het gemiddelde Europese aandeel snelt 1,6 procent vooruit.

De Bel20 klimt rond 11u30 met 1,7 procent. Vooral de financiële waarden gaan flink hoger. Ageas wint 5,1 procent, ING 4,6 procent en KBC 1,5 procent.

Popcorn

Goed nieuws voor aandeelhouders van Kinepolis en bioscoopgangers, want de cinemagroep heropent zijn vestigingen in verschillende Europese landen. Maandag startte het bedrijf bij de noorderburen al opnieuw op, waarbij de maximumbezetting in juni beperkt blijft tot 30 personen per zaal. In Spanje gaat de eerste bioscoop in Valencia open op 5 juni en in Zwitserland, Luxemburg en Frankrijk zal Kinepolis zijn bioscopen vanaf respectievelijk 6, 17 en 22 juni openen. 'In een aantal landen geldt een maximumbezetting van 50 procent', klinkt het bij de bioscoopgroep.

Analist Guy Sips van KBC Securities verwacht dat de Nationale Veiligheidsraad vanavond een besluit neemt over het beleid rond bioscopen. De analist verwacht dat ook in België de bioscopen open mogen voor een beperkt publiek. 'Maar Kinepolis had zelfs een lange sluiting overleefd dankzij voldoende liquide middelen. Bij de start van de pandemie had het bedrijf bijna 70 miljoen cash.'

Sips behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 57 euro. Kinepolis stijgt woensdag met meer dan 8 procent.

EVS

Sips verhoogt verder zijn advies voor de beeldservergroep EVS van 'houden' naar 'opbouwen' en laat het koersdoel stijgen van 17 naar 20 euro. 'Alle onderdelen van EVS hebben last van de coronacrisis, maar tegelijkertijd zien we ook dat EVS suggereert dat er significant meer vraag is naar op afstand bestuurbare beeldservers. EVS versnelt de ontwikkeling van nieuwe technieken om zijn klanten te ondersteunen in hun uitdagingen.'

De analist is daarnaast te spreken over de overname van sectorgenoot Axon:

De acquisitie zal voor een significante transformatie leiden. De omzet zal met zo'n 20 procent stijgen en daarnaast zal de groep meer mogelijke oplossingen brengen voor de hele cyclus van liveproductie. Guy Sips Analist bij KBC Securities

Het aandeel veert meer dan 8 procent op.

Avantium

Het technologiebedrijf Avantium heeft een deal gesloten met het KAUST Catalysis Center (KCC) in Saoedi-Arabië. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het gaat om orders voor testsystemen voor chemische katalysatoren ter waarde van meer dan 3 miljoen euro.

Analist Wim Hoste van KBC Securities reageert niet laaiend enthousiast. 'Het is een mooi contract, maar het verandert onze visie op het bedrijf niet. We herinneren eraan dat Avantium bij de resultaten van 2019 sprak over een cashburn van 'minder dan 25 miljoen' in 2020. Dat is nog zonder extra investeringen, zoals de bouw van een nieuwe fabriek voor 150 miljoen euro. Avantium zal er nog jaren over doen om winstgevend te worden, waardoor het bedrijf op termijn een behoorlijk hoeveelheid alternatieve financiering nodig heeft.'

Hoste behoudt zijn verkoopadvies en koersdoel van 1,75 euro.

Analist Reg Watson van ING geeft Avantium dan weer een koersdoel dat meer dan 6 keer zo hoog ligt: 12,90 euro. Het enorme verschil in koersdoelen laat vooral zien hoe moeilijk het is om een bedrijf als Avantium te waarderen. Voor een bedrijf zonder track record en zonder een snel uitzicht op winst is de kunst van het waarderen het betere nattevingerwerk.