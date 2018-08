Euronext Brussel: Post uit Den Haag en Londen

Twee dagen voor de kwartaalcijfers van Bpost kan rechtstreekse concurrent PostNL de markten niet tevreden houden. Proximus schudt al het vierde koopadvies op een week van zich af.

Op een dag zonder veel nieuws verliest de Bel20 een half procent, dubbel zo veel als het Europees gemiddelde. Het verschil is te verklaren door de couponknip van de bank ING (-1,8%, 12,66 euro), die de index de facto acht punten kost: in totaal gaan er 18 punten van de index.

De Nederlandse bankengroep is een van de grootste dalers van de dag, maar als we het in mindering gebrachte interimdividend (0,24 euro, een koersimpact van -1,9%) wegdenken stijgt de koers lichtjes. De Britse analisten van Berenberg zagen de koers die jaar afkalven, en herhalen maandagochtend zelfverzekerd hun koopadvies voor 'een winnaar in het Europese bankenlandschap voor de lange termijn'. Het koersdoel over 12 maanden blijft ook onveranderds taan op 16,5 euro.

'De impact van efficiëntiewinsten blijft nog altijd onderschat,' luidt het oordeel. 'De markt wil niet aanvaarden dat de periode van hogere investeringen een einddatum heeft. Terwijl ze worden aangemoedigd om te wachten met een verwacht (bruto)dividendrendement van 5 procent.'

Al vanaf 2019 moeten de inspanningen van vandaag doorsijpelen in de resultaten. 'ING België laat personeel gaan en sluit bankkantoren aan een stevig tempo, waardoor de besparingen binnenkort al zichtbaar moeten worden. Volgens ons wordt digitaal bankieren makkelijker aanvaard in dichtbevolkte, verstedelijkte landen zoals België en Nederland. Zo komt ING aan een competitief voordeel tegenover concurrenten die minder sterk focussen op de kosten.'

Het rendement van 5 procent waar de analisten het over hebben, de verwachte winstuitkering per aandeel voor heel 2018 gedeeld door de koers waartegen u het aandeel nu kan kopen, is volgens Berenberg 'veilig' en biedt dus perspectieven voor de toekomst. 'De samengestelde return (koersdoel van 30 procent boven de huidige koers en een dividend voor het volledige jaar van 0,68 euro) en de risicoappetijt van het bedrijf zou beleggers moeten aantrekken. Maar volgens ons zijn beleggers nu net voorzichtig.

De grootste daler in de index was Bpost (-3,5%, 12,86 euro), dat ruim 3 procent verliest. De daling kwam traag op gang maar zette zich door na de middag. 's Ochtends had het Nederlandse PostNL niet kunnen overtuigen met de resultaten: er ging ruim twee keer zo veel van de beurskoers als bij Bpost. Eerdere stappen in Italië en Duitsland blijken onvoldoende te renderen voor de Nederlandse posterijen, en dus komen twee dochterondernemingen in de etalage te staan. De focus ligt voortaan op de Benelux. Meteen gaat ook het mes in de vooruitzichten voor heel 2018 en de targets in 2020.

Het actieterrein van PostNL overlapt binnenkort des te meer met dat van Bpost, dat woensdagavond nabeurs resultaten zal publiceren. Het pakketvolume bij de Nederlanders, ook een groeipool van de Belgische tegenhanger, steeg in het tweede kwartaal alvast met 22%, vooral dankzij leveringen in België. Morgen dinsdag publiceert Deutsche Post resultaten. Woensdagavond nabeurs is het aan Bpost. Maandag was Bpost niet alleen de grootste daler in de index, maar op de hele Brusselse beurs.

Ook de grootste stijger op het hele koersenbord is te vinden in de index. Het biotechaandeel Galapagos zet een winst van 4,3 procent tot 93,76 euro in de tabellen. Daarmee is de kleine dip na de halfjaarcijfers helemaal vergeten en vergeven. Omdat Galapagos ook genoteerd is op de Nasdaq publiceert het altijd na 22u Belgische tijd, wanneer de beurzen van New York dicht zijn. Vrijdag, terwijl het aandeel 2,5 procent verloor, volgde een conference call met analisten.

Daarin zaten geen grote verrassingen, schrijven de biotechspecialisten van KBC Securities in hun verslag. In de call ontweken de CEO en de CFO vragen over de lopende onderzoeken en de scheiding met AbbVie. Grote beleggers zitten duidelijk te wachten op koerstriggers, en met biotech kan het dan heel snel gaan.

KBC Securities verwacht dit kwartaal nog resultaten voor filgotinib in fase III (de laatste van drie klinische testfases). Als die goed zijn kan het reumaonderzoek op tafel belanden van Amerikaanse en Europese regulators. Daarnaast rekenen ze voor ouderjaarsavond nog op fase II-data voor het onderzoek naar de ziekte van Bechterew (Ankylosing Spondylitis).

Citi-analisten uit de Londense City toonden zich maandagochtend minder bezorg over het telecomaandeel Proximus (-2%, 20,93 euro), dat niet langer een 'sell'-rating heeft maar nu op 'hold' staat. 'Het aandeel deed het in het afgelopen jaar een vijfde slechter dan sectorgenoten,( citeert Bloomberg het rapport dat deze ochtend verscheen. 'De vrees voor een vierde telecomspeler zal ook in de toekomst nog een rem zetten op de beurskoers, maar volgens ons zit de grootste neergang nu wel in de koers verwerkt.'

Volgens Citi is een extra concurrent voor de drie beursgenoteerde Proximus, Telenet en Orange Belgium - die voorlopig al het GSM-gebruik onder zich mogen verdelen - 'mogelijk maar niet waarschijnlijk'. De analisten noemen de markt van mobiel gebruik, hét strijdtoneel voor hedendaagse providers - niet bepaald aantrekkelijk. Volgens Citi zullen de spelers die er nu al actief zijn elkaar steeds harder beconcurreren.