Euronext Brussel: Proximus de pineut in Bel20

Beleggers nemen even een pauze van de eindejaarsrally. Een subsidie stuwt Avantium hoger.

De Europese beurzen doen donderdag een stapje terug; het gemiddelde aandeel levert 0,2 procent in. Beleggers duwen even de pauzeknop in nadat de Amerikaanse president Donald Trump een wet ondertekende die de betogers in Hongkong steunt. Dat kan een obstakel vormen voor een 'eerstefasedeal' tussen de VS en China.

De Bel20 daalt rond het middaguur 0,15 procent tot 3.906 punten.

Proximus

Het aandeel Proximus levert 2,1 procent in. De telecomspeler ziet in Guillaume Boutin zijn nieuwe CEO. De 45-jarige Boutin heeft de Franse nationaliteit en was tot dusver 'chief consumer market officer' bij het bedrijf.

De Fransman krijgt de moeilijke taak om de sociale onrusten bij het bedrijf wat te doen bedaren. Hij erft een door de vakbonden gehekeld sociaal plan van zijn voorganger Dominique Leroy. De bittere pil is al wat verguld: er staan niet langer 1.900 jobs op de helling, maar 1.300. De bonden schoten het plan gisteren af in het paritair comité, maar de raad van bestuur zette het toch al voorzichtig in gang.

Analist Ruben Devos van KBC Securities verwelkomt de nieuwe CEO van Proximus. 'We zijn tevreden met de aanstelling van Guillaume Boutin. Hij heeft een vergelijkbaar traject afgelegd als Dominique Leroy, die CEO werd nadat ze de consumentenafdeling van Proximus had geleid.'

Devos kijkt vooral uit naar de strategie van de CEO voor het consumentensegment. 'Een goede strategie is zeer belangrijk. Er is een risico dat Proximus marktaandeel verliest door de felle concurrentie in de sector. Daarnaast kan de gemiddelde opbrengst per klant afnemen door de prijsdruk, zeker bij het mobiele segment en bij vast internet. Nu ook Telenet supersnel internet kan aanbieden, denken we dat klanten kritischer naar de pakketten van Proximus gaan kijken.'

Boutin moet balanceren tussen investeringen en winst Stefaan Genoe CEO van Proximus

Analist Stefaan Genoe van Degroof Petercam zegt dat de nieuwe CEO van Proximus zal moeten balanceren tussen investeringen en winst. 'Boutin moet aan de ene kant investeren in glasvezelkabels en 5G maar aan de andere kant ook de brutobedrijfswinst op peil houden. Dat is nodig om het aantrekkelijke dividend te behouden voor de grootste aandeelhouder, de Belgische overheid.'

Verder denkt de analist dat de investeringen in glasvezel omhoog kunnen. 'Er is in België nog lang niet overal een glasvezelverbinding tot aan de woning. Het is mogelijk dat Proximus een stuk meer gaat investeren in die verbindingen.'

Devos merkt wel op dat de kosten voor het aanleggen van de kabels nog hoog zijn. Dat kan de investering minder aantrekkelijk maken. Hij blijft bij zijn 'afbouwen'-advies en koersdoel van 25 euro.

Inmiddels is er nog maar één beurshuis (AlphaValue) dat Proximus een koopadvies geeft, nadat ook ABN AMRO het aandeel woensdag van de kooplijst haalde.

Avantium

Avantium knalt 7,2 procent hoger. De groep heeft een Europese subsidie gekregen van 25 miljoen euro. Daarmee heeft Avantium een nieuwe stap gezet in de zoektocht naar 150 miljoen euro voor het neerzetten van een fabriek die groene kunststoffen moet produceren. De fabriek moet tegen 2023 operationeel zijn en zal een capaciteit hebben van 5.000 ton.

KBC Securities blijft voorzichtig en herhaalt zijn 'reduce'-advies. 'De cash burn van Avantium komt dit jaar uit op 20 à 25 miljoen euro. We denken dat Avantium het nog kan uitzingen tot eind 2021. We zien niet in hoe Avantium de brug kan maken naar rendabiliteit, zonder opnieuw een beroep te doen op de kapitaalmarkten. Deze belegging is dus een groot risico en we blijven aan de zijlijn', zegt analist Wim Hoste.

AB InBev

AB InBev heeft dit niet echt nodig Wim Hoste Analist bij KBC Securities

Hoste reageert ook op het bericht dat AB InBev zijn Amerikaanse blikkenafdeling gedeeltelijk wil verkopen.

Hoste is kort maar krachtig: 'AB InBev heeft dit niet echt nodig.' De analist zegt dat de beursgang van Budweiser Brewing Company APAC al garandeert dat de schuldgraad tegen het eind van het jaar van 4,6 naar 3,2 zakt.

De analist behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 105 euro.

Het aandeel gaat 0,1 procent hoger.

Warehouses Estates Belgium

Warehouses Estates Belgium (WEB) breidt zijn portefeuille uit met twee gebouwen. Het gaat enerzijds om een nieuw, volledig verhuurd kantoorgebouw in het Luikse en anderzijds om een eveneens verhuurd logistiek gebouw in de regio centrum.

Het eerste gebouw brengt jaarlijks meer dan 1 miljoen euro aan huurinkomsten op, het tweede meer dan 300.000 euro. De contracten voor beide panden lopen nog ongeveer 9 jaar.

WEB hoopt de deals af te ronden in januari 2020. Het rendement van de twee nieuwe gebouwen zou in lijn zijn met het globale rendement van de bestaande portefeuille.

Analist Herman van der Loos van Degroof Petercam laat zijn koersdoel voor Warehouses Estates Belgium stijgen van 62 naar 65 euro en behoudt zijn koopadvies. De extra huuropbrengsten die de twee gekochte gebouwen met zich meebrengen zullen de winst volgens de analist verhogen.