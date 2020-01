Euronext Brussel: Proximus krijgt dertiende verkoopadvies

Beleggers doen een pas op de plaats na een Iraanse raketaanval. Sipef krijgt fanmail.

De Europese beurzen staan in het rood, nadat Iran woensdag raketten afvuurde op twee luchtmachtbasissen in Irak waar Amerikaanse soldaten verbleven. Maar met een gemiddeld verlies van 0,3 procent is op de beurzen geen sprake van paniek. Dat beleggers het hoofd koel houden komt hoogstwaarschijnlijk door de gematigde reactie van de Amerikaanse president Donald Trump:

De Bel20 levert rond 12 uur 0,5 procent in.

Proximus

De grootste verliezer in de sterrenmix is Proximus . Het aandeel daalt 3 procent. De telecomspeler kreeg vandaag zijn dertiende verkoopadvies. Dit keer zette JPMorgan de telecommer op het strafbankje, waarbij de zakenbank ook het koersdoel met 7 procent bijknipte tot 24 euro.

Proximus heeft nu 1 koopadvies, 9 'houden'-adviezen en 13 verkoopadviezen.

Het verkoopadvies lijkt niet alleen effect te hebben op de koers, maar ook op het handelsvolume. Het persbureau Bloomberg meldt dat het volume woensdagochtend driemaal hoger lag dan op een gemiddelde beursdag.

Sipef

Sipef krijgt vandaag vleugels en vliegt bijna 5 procent hoger. Het beurshuis Berenberg verhoogt het advies van de palmolieproducent van 'houden' tot 'kopen'. Het nieuwe koersdoel ligt op 74 euro, goed voor een opwaarts potentieel van meer dan 35 procent. 'De huidige palmolieprijs impliceert een verhoging van de consensuswinstverwachtingen voor Sipef. De vooruitzichten voor 2020 zien er goed uit.'

AB InBev

De bierreus AB InBev duwt zijn financieel directeur, Felipe Dutra, naar de uitgang. Dat schrijft de zakenkrant Financial Times op haar website. De krant stelt zich te baseren op verschillende anonieme bronnen bij het Belgisch-Braziliaanse bedrijf.

De vervanging zou onlangs aan bod zijn gekomen op de raad van bestuur. Voor opvolging zou zowel intern als extern worden gekeken. De naam van Nelson Jamel, een directielid van de Noord-Amerikaanse divisie, doet de ronde.

Dat Dutra zou vertrekken, is opmerkelijk. De Braziliaan is al 15 jaar de trouwe rechterhand van landgenoot en CEO Carlos Brito. Het duo geldt als de architecten van de erg succesvolle strategie die AB InBev via een reeks mondiale overnames tot de grootste brouwer ter wereld maakte. Het bedrijf verkoopt een op de vier bieren op de planeet.

'Het voordeel van een nieuwe financiële topman zou een frisse kijk zijn op AB InBev. Het bedrijf zal in de toekomst meer leunen op organische groei in plaats van op expansie door overnames', klinkt het bij het beurshuis Kepler Cheuvreux.

KBC Securities kijkt anders tegen de zaak aan. 'Een nieuwe topman hoeft niet noodzakelijk een nieuwe wind op te leveren.'

Het beurshuis vraagt zich ook af wat de reden kan zijn voor het vertrek van de topman. 'Hij kan niet afgerekend worden op fouten en het looptijdprofiel van de schulden is niet verlengd. Het belangrijkste argument kan zijn dat het dividend na de overname van SABmiller behouden werd. Maar mogelijk was dat in lijn met wat aandeelhouders wilden.'

AB InBev koerst 0,9 procent lager.

Aedifica

Herman van der Loos - analist bij Degroof Petercam - verhoogt zijn koersdoel voor Aedifica van 120 naar 124 euro. De zorgvastgoedspeler maakte gisteren bekend dat hij 95,5 procent van het Finse Hoivatilat in handen heeft.

'De uitkomst van het overnamebod is nog beter dan we hadden verwacht. We hebben ons model aangepast, waardoor we nu op een hoger koersdoel uitkomen.'

De analist laat zijn koopadvies staan.

Het aandeel levert 0,9 procent in.

Umicore

Analist Nathalie Debruyne van Degroof Petercam laat het koersdoel voor Umicore stijgen van 43 naar 55 euro en behoudt haar koopadvies.

Debruyne is positief over de vooruitzichten voor de materialengroep. 'Hoewel het aandeel al behoorlijk is hersteld van zijn dieptepunt in april 2019, zien we verder opwaarts potentieel. Vorig jaar verslechterden de verwachtingen voor de markt voor kathodes door de afnemende vraag uit China. Door de twee leveringscontracten die de onderneming afsloot met LG Chem en Samsung garandeerde Umicore grotendeels stabiliteit in de volumes.'

Verder wijst de analist erop dat de vraag naar elektrische auto's in Europa significant blijft groeien. 'Dat kan een deel van de lagere Chinese vraag goedmaken. Daarbij zien we de zwakkere vraag uit China als iets tijdelijks.'

Kathodes zitten in de batterijen die nodig zijn om de snelgroeiende vloot elektrische auto's zoemend op de weg te houden.