Euronext Brussel: Proximus niet beloond voor besparingen

Na een dag onderbreking is er weer handel in Proximus, maar analisten vinden de geplande herstructurering aan de magere kant.

De Europese beurzen verkenden een hele dag negatief terrein maar staken in de late handel toch nog de neus boven het nulpunt. De grootste koersdaling was voor Proximus, dat woensdag niet verhandeld werd nadat de prille plannen voor een grote ontslagronde een dag eerder waren uitgelekt in De Tijd.

Umicore (-1,8%, 36,82 euro) kreeg bovendien een adviesverlaging van JPMorgan te slikken. Analist Chetan Udeshi gaat van 'overweight' (kopen) naar 'neutral' (houden). Hij verlaagt ook zijn koersdoel, van 48 tot 44 euro.

Onvoldoende

Na overleg tussen Proximus en de regering kon minister van Werk Kris Peeters (CD&V) meedelen dat dat er de komende drie jaar 1.900 mensen moeten afvloeien maar anderzijds ook 1.250 nieuwe krachten – met name digitale profielen - worden aangeworven. Proximus bevestigde die cijfers donderdagmorgen in een persbericht en zei ook 240 miljoen euro bruto te willen besparen tegen 2022.

In de vroege handel zwiepte de koers op en neer, bij de slotbel stond de teller op 3,2 procent verlies tot 23,02 euro.

Analisten vinden de besparingen bij Proximus een goede zaak, maar bestempelen ze als onvoldoende. David Vagman van ING denkt dat een significant of zelfs het grootste deel van de bijkomende besparingen zal worden opgesoupeerd door twee zaken: de openstelling van de kabel, die zal resulteren in meer competitie van Orange Belgium, en de investeringen in IT.

Ruben Devos van KBC Securities vraagt zich af hoeveel de aangekondigde besparingen netto zullen opleveren. Zijn raming komt uit op 70 à 110 miljoen euro. Waarbij niet mag vergeten worden dat de vermindering van het bestand wel rechtstreekse besparingen zal opleveren, maar dat de personeelskosten intussen zullen stijgen door de jaarlijkse indexeringen. Devos denkt dan ook dat de directe impact op de kosten beperkt zal zijn. De ingrepen zijn in zijn ogen zonder meer noodzakelijk gezien de steeds moeilijker wordende omgeving, zowel qua regelgeving als concurrentie.

Stefaan Genoe van Degroof Petercam is nog iets scherper. Hij vergelijkt Proximus met KPN, aangezien beide in dichtbevolkte landen actief zijn en moeten opboksen tegen één belangrijke kabelspeler en één belangrijke mobiele operator. Ze hebben ook ongeveer evenveel mensen in dienst. De brutobedrijfswinst (ebitda) die per werknemer wordt gerealiseerd, ligt echter een stuk lager bij Proximus: 137.000 euro tegen 182.000 euro bij KPN.

De maatregelen die Proximus neemt, vindt Genoe dan ook broodnodig. Alleen had hij een agressiever plan verwacht. De nettovermindering met 650 voltijdse equivalenten in drie jaar vindt hij gewoon te voorzichtig.

Model

Voor de laatste keer publiceerde Van de Velde (+2%, 28 euro) vroegtijdig omzetcijfers over het voorbije jaar uit. De omzet daalde in 2018 met 1,8 procent tot 205,2 miljoen euro, wat volgens het bedrijf 'in lijn met de verwachtingen' is. Bij constante wisselkoersen bleef de omzetdaling beperkt tot 0,8 procent.

Volgens Guy Sips van KBC Securities zijn de omzetcijfers beter dan verwacht. Hij had voor het hele jaar slechts 202,5 miljoen euro verwacht. De analist becijferde dat na de krimp van 3,8 procent in de eerste jaarhelft, de tweede jaarhelft nipt (+0,65%) meer omzet opleverde dan een jaar eerder.

Sips wijst er op dat het aandeel een mooie rit maakte sinds Marleen Vaesen tot CEO werd benoemd ter vervanging van Erwin Van Laethem. Hij heeft zijn model aangepast aan de beter dan verwachte omzetcijfers en dat brengt hem ertoe zijn koersdoel op te trekken van 26 tot 29 euro. Hij handhaaft zijn ‘houden’-advies.

Euronav (+0,2%, 6,76 euro) blijft zichzelf opkopen. De tankerrederij heeft tussen 2 en 9 januari nog eens 430.000 eigen aandelen ingekocht. De tankerrederij legde daarvoor circa 2,8 miljoen euro op tafel.

Sinds Euronav op 19 december aandelen begon in te slaan, werden al 975.486 aandelen verworven. Daardoor bezit Euronav nu in totaal ongeveer 1,67 miljoen eigen aandelen of 0,76 procent van zichzelf.