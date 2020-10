Euronext Brussel: Qrf tegenvoets hoger op dieprode beursdag

Het lef van Qrf om het coronavirus aan te grijpen om zijn strategie te versnellen oogst lof. De winkelverhuurder is een onverhoopte stijger op een dag dat in Brussel zowat alle coronagevoelige aandelen de deur uitvliegen.

De Bel20 moet donderdag zwaar in het defensief nu het doembeeld van nieuwe lockdowns in Europa steeds meer op het voorplan treedt. Ook de aanhoudende bonje in de VS of er nu al dan niet een nieuw stimuluspakket komt, zet druk op de markt. De allerallerallerlaatste kans om het Verenigd Koninkrijk op een ordentelijke manier uit de Europese Unie te verwijderen is de derde zenuwfactor.

De Bel20 gaat uniform in het rood en levert tegen de middag 2,6 procent in. De index ziet twee weken van koerswinst uitgevlakt. De steraandelen die corona- en conjunctuurgevoelig zijn lijden het meest. Umicore, Solvay, AB InBev en Barco verliezen tot 4 procent.

In de index knipt Aedifica couponnen. Het noteert op 92,50 euro na het knippen van een dividend en van het voorkeurrecht. Met vijf voorkeurrechten kunnen aandeelhouders vanaf vandaag inschrijven op één nieuw aandeel tegen 83,50 euro Woensdag voerde de zorgvastgoedspecialist nog een gelauwerde kapitaalverhoging door.

Brede markt

De retail wordt niet gespaard door het coronavirus. Toch zijn er enkele verhuurders van winkelpanden die op deze grimmige beursdag tegen de trend in stijgen. In Amsterdam klopt een groep invloedrijke aandeelhouders op tafel bij Unibail-Rodamco-Westfield (URW), waarop de koers met 11 procent oprukt. De groep kant zich tegen een geplande kapitaalverhoging en uit verwijten van zwaar mismanagement.

Het management van URW kan misschien in de leer bij dat van Qrf . De West-Vlaamse familie Vanmoerkerke, die eind 2018 de macht greep bij de winkelvastgoedgroep, krijgt een lofzang van KBC Securties, dat zijn waarderingsmodel voor de huisbaas van onder meer H&M aanpaste.

'Qrf heeft oog voor wijzigend consumentengedrag en wil evolueren naar panden voor gemengd gebruik, bijvoorbeeld combinaties met woningen en vrijetijdsbesteding', merken de analisten Wido Jongman en Joachim Vansanten op. De eerste investeringen moeten nog plaatsvinden, 'maar we zien een doorwinterd en sterk management dat de juiste strategische keuzes maakt', klinkt het.

Qrf mag van KBCS op de kooplijst en krijgt een koersdoel van 12,50 euro opgeplakt. De winkelvastgoedverhuurder wint 2 procent naar 9,40 euro nadat hij woensdag zijn laagste peil dit jaar heeft bereikt.

Oxurion , het voormalige Thrombogenics, publiceert een businessupdate. Woensdag raakte al bekend dat het biotechbedrijf een nieuwe financieel directeur strikte, Tom Graney, de voormalig financieel directeur van de Amerikaanse biotechspeler Vertex.

Oxurion meldt dat het vooruitgang boekte met twee van zijn kandidaat-medicijnen voor de behandeling van maculair oedeem, een abnormale aanwezigheid van vocht in het netvlies bij diabetespatiënten. In september doseerde het voor het eerst een patiënt in het fase 2-onderzoek. De patiënt kreeg meerdere injecties van THR-149, een zogenaamde plasmaremmer. 'Dat middel kan een alternatieve behandeling worden voor patiënten die slecht reageren op de klassieke injecties met VEGF-remmers', zegt CEO Patrick Dehaes.

Oxurion schat dat zowat 2,8 miljoen mensen in de VS, Europa en Japan aan maculair oedeem ten gevolge van diabetes lijden. De markt wordt geschat op ongeveer 4,5 miljard dollar. Oxurion wint 3 procent. Het noteerde even met 8 procent winst, maar er werd in een nerveuze handel meteen winst genomen.

De handel in Asit Biotech werd hervat nadat het aandeel woensdag in de voormiddag werd geschorst in afwachting van een persbericht. Daarin laat Asit weten dat het nog geen bindende overeenkomst vond met een partner. Het Waalse biotechbedrijf zoekt naarstig een financiële partner voor de ontwikkeling van middelen tegen allergieën in een poging te overleven. Het geniet bescherming tegen schuldeisers. Die status werd door de rechtbank van Luik verlengd tot 11 februari.

Asit kwam volgens het persbericht ook tot de vaststelling 'dat de huidige activiteiten niet langer twee senior managers vereisen'. Het bedrijf neemt daarom afscheid van CEO Michel Baijot en maakt van financieel directeur Frank Hazevoets, die de rol van CEO erbij zal nemen, de enig overblijvende baas.