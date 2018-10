Euronext Brussel - Recticel op de pechstrook

De Bel20 laat net als de andere Europese indexen 1,5 procent liggen. De grootste druk komt van Umicore dat ruim 4 procent onderuit gaat. Op de brede markt worden vraagtekens bij Recticels automobieldivisie gezet.

Proximus leverde een goed kwartaalrapport af, maar de groep kan niet verzilveren met koerswinst. Het aandeel verliest 0,3 procent tot 23,15 euro.

De omzet ligt met 1,1 miljard euro, een krimp van 0,9 procent, onder de 1,11 miljard die analisten verwachtten. Dit vooral als gevolg van een fors lagere verkoop van mobieltjes, waar de telecomoperator als doorverkopen sowieso geen hoge marges op realiseert.

Net als vorig kwartaal kwam de rendabiliteit echt boven de verwachting uit. De brutobedrijfswinst (ebitda) gaat 1,4 procent hoger naar 470 miljoen euro, beter dan de 465 miljoen waar het analistenheir op rekende. Na de halfjaarcijfers deze zomer omschreven analisten de jaarpognose voor een 'licht' hogere ebitda al als conservatief en CEO Dominique Leroy verhoogt die nu ook tot een echt becijferde doelstelling: plus 2 à 3 procent.

Gezien de klantengroei van Proximus en de verrassend sterke resultaten van Orange Belgium (+1,2%, 15,30 euro) eerder deze week besluit ING dat Telenet (+0,1%, 45,76 euro) heeft geleden in het derde kwartaal.

Beide concurrenten wonnen vlot klanten afgelopen drie maanden. Orange Belgium-topman Michaël Trabbia gaf aan dat het breedbandaanbod - die Orange aanbiedt via het netwerk van Telenet en Voo - hielp om nieuwe klanten aan te trekken in Vlaanderen, Telenets belangrijkste actieterrein. Telenet rapporteert zijn resultaten woensdag.

Recticel (-4,2%, 7,02 euro) is één van de grootste dalers. Nu de situatie in de automobielindustrie minder gunstig wordt, duikt de vraag op of Recticel nog op schema zit met de verkoop van zijn automobieldivisie? En zal de marktomgeving een impact hebben op de verkoopprijs', stelt Wim Hoste, analist van KBC Securities in een vooruitblik op de kwartaalupdate van volgende week dinsdag.

Recticel heeft al meermaals duidelijk gemaakt dat de automobielactiviteiten (de productie van dashboardhuiden) geen kernactiviteit van de groep zijn. Het verkoopproces werd begin dit jaar in gang gezet. De verkoop zou Recticel in één klap schuldenvrij maken en moet cash opleveren om te investeren in onder andere de isolatiedivisie. Wim Hoste gaat ervan uit dat de verkoop zo'n 150 miljoen euro kan opleveren (5 keer de ebitda van de afdeling). 'Op dit moment rekenen we nog steeds op een aankondiging begin 2019', aldus Hoste.

Maar recente signalen over de groeivertraging in de Chinese automobielsector en winstwaarschuwingen van onder andere Daimler en Michelin zorgen vermoedelijk voor enige nervositeit bij Olivier Chapelle, CEO van Recticel. Bovendien krijgt het Franse Valeo, getipt als potentiële overnemer, vandaag grote klappen op de beurs.

Recticel publiceert volgende week een derdekwartaalupdate. Analisten verwachten gemiddeld een omzetgroei van 3,7 procent tot 369 miljoen euro. Cijfers over de winstgevendheid geeft Recticel nog niet vrij. Hoste stipt wel aan dat de grondstofprijzen de voorbije maanden aanzienlijk zijn gedaald.

Het belangrijkste uit de kwartaalupdate van aardgasrederij Exmar (-1,2%, 5,61 euro) is dat het management er 'alle vertrouwen' in heeft dat de drijvende lng-fabriek Caribbean volgend jaar eindelijk een werkgever vindt.

Dat vertrouwen doet KBC Securities-analist Cédric Duinslaeger in zijn model de kans verhogen dat de Caribbean operationeel wordt. Het duwt zijn koersdoel 1 euro omhoogt tot 9 euro. Duinslaeger behoudt zijn koopadvies.

Vastgoedgroep Befimmo (stabiel op 47,10 euro) bevestigde gisteren in zijn kwartaalupdate het stabiele dividend van 3,45 euro over 2018 - het interimdividend bedraagt 2,59 euro.

De analisten van ING en KBC Securities wijzen erop dat de belofte voor een stabiel dividend vanaf boekjaar 2019 niet meer 'gedekt' is door de winst. Door enkele grote herontwikkelingsprojecten (en dus leegstand) zullen de huurinkomsten namelijk zakken, en daar staan geen verse inkomsten uit overnames tegenover.