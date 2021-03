Euronext Brussel: Recticel trekt oostwaarts, Unifiedpost zuidwaarts

Op een rode beursdag kunnen twee bedrijven scoren met expansie in twee verschillende windrichtingen.

De Bel20 eindigt een nerveuze beursweek in mineur met een verlies van 0,84 procent naar 3.888 punten rond het middaguur. De wereldbeurzen zijn in de greep van de stijgende langetermijnrentes. Een hogere rente is in de regel goed nieuws voor bankaandelen, waardoor de Bel20 - nog heel eventjes - wordt gedomineerd. Toch kunnen KBC en ING de opflakkering van de rente niet langer ten gelde maken. Beiden vallen ten prooi aan winstneming na een sterke klim. KBC won 18 procent sinds januari, ING zowat het dubbele. De Nederlandse grootbank moet op zijn laatste dag in de Bel20 2,4 procent inleveren. Maandag verdwijnt ING uit de sterrenkorf.

Cofinimmo krijgt een koopadvies van Kepler. Het beurshuis hervat de opvolging van de vastgoedinvesteerder na een private plaatsing op 4 maart. Daarbij haalde het vastgoedbedrijf uit Woluwe 180 miljoen op waarmee het op overnamejacht ging in Spanje en Italië.

'We zien in de nabije toekomst geen acute kapitaalnoden meer', zegt de analist die een koersdoel geeft van 147 euro. 'Er zijn voldoende 'lidquiditeitsevents' in zicht om de cashnood af te dekken: het keuzedividend waardoor cash op zak blijft, de conversie van een obligatie in september en de mogelijke verkoop van een deel van de kantoorportefeuille'.

Cofinimmo noteert stabiel op 124,4 euro.

Brede markt

Aan Bijbelse referenties geen gebrek op de brede markt. Uitgerekend op de viering van Jozef van Nazareth, de patroonheilige op 19 maart, vindt Recticel een apostel in het oosten. Waar Sint-Jozef destijds postvatte in een stal in Bethlehem voor de geboorte van zijn pleegzoon, krijgt Recticel een pleegzoon uit een stal in Polen. Het legt de hand op de isolatiedivisie van de Poolse panelenproducent Gor-Stal.

Recticel legt 30 miljoen euro op tafel voor de divisie en financiert de deal in cash. Met de overname wordt Recticel actief in Oost-Europa, waar het tot dusver niet aanwezig was.

In 2015 startte Gor-Stal met PIR-isolatieplaten en bouwde het een nieuwe fabriek in de Poolse stad Bochnia, gericht op de productie van thermische isolatieplaten voor de bouwsector. De fabriek in Bochnia (een stad die enige bekendheid geniet omwille van zijn Unesco-geclasseerde zoutmijnen) stelt 66 mensen te werk en genereerde in 2020 een netto-omzet van 16,7 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 2,5 miljoen euro bij een bezettingsgraad van ongeveer 40 procent. 'Tegen de huidige ebitda )betaalt het dus twaalf keer de winst', zegt analist Wim Hoste van KBC Securities. 'Maar die winst haalt Gor-Stal met een capaciteitsbenutting van 40 procent', stipt Hoste aan 'Bij een hoger toerental is een stevige boost van dat winstcijfer mogelijk.'

Commercieel opent dit veel mogelijkheden. Recticel was nog niet in Centraal- en Oost-Europa actief. Maxime Stranart Analist ING

'Deze deal is strategisch mooi en interessant', zegt Kepler Cheuvreux, 'maar hij zal maar een beperkte koersreactie triggeren. Gor-Stal draagt maar 2,5 miljoen bij aan Recticels verwachte brutobedrijfswinst van 115 miljoen euro in 2021.'

'Dit opent commercieel belangrijke mogelijkheden', zegt Maxime Stranart van ING. 'Recticel had voordien nog geen aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa. Aan een volle capaciteitsbenutting van de Poolse fabriek is een brutobedrijfswinst van 6 miljoen euro mogelijk.'

De overname past in een stevige facelift voor het Belgische chemiebedrijf, waarbij alle automobielactiviteiten - autozetelbekleding en dashboardhuiden - de deur uitgingen. Ook de matrassenafdeling werd onlangs in de etalage geplaatst en kan de oorlogskas van Recticel volgens analisten met nog eens 100 miljoen euro spijzen.

Recticel wint 2,4 procent naar 12,12 euro, niet ver van zijn recordkoers van 12,84 die het begin maart neerzette.

Recticel blikt op het oosten, Unifiedpost net als het eerder genoemde Cofinimmo op het zuiden.

Na de beursintroductie in september vorig jaar en na de aankondiging van drie overnames in december kondigt het financiële technologiebedrijf een tweede ronde overnames aan: het verwerft het Spaanse bedrijf Sistema Efactura (digitale facturering) en het Italiaanse Digithera (platform voor elektronische facturering). Er is geen bedrag bekendgemaakt, alleen financieringssleutels. De overname van Digithera wordt tot 18 procent in aandelen en 82 procent in contanten betaald. De overname van Sistema Efactura wordt voor 100 procent in contanten gefinancierd.

Samen behaalden de twee bedrijven een totale omzet van 1,91 miljoen euro (ebitda van 0,44 miljoen euro) in 2019 en van 1,63 miljoen euro (ebitda van 0,30 miljoen euro) in 2020.

'Dit zijn kleine deals die een mooie springplank kunnen vormen in twee grote markten', zegt Michael Roeg van Degroof Petercam. De analist schat de waarde van de overname op maximaal 5 miljoen euro.

Unifiedpost noemde 2021 eerder al een 'bouwjaar', waarin de overnames die het de voorbije maanden deed, zal integreren en zijn technologisch platform verder zal introduceren in 26 landen.