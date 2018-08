Euronext Brussel: Recticel veert zachtjes op

Op een licht lagere beurs brengt Recticel dankzij goede resultaten een vleugje zon. Qrf geniet van opbeurende uitspraken van een analist. Nieuwe kritische analistenrapporten sturen Balta en Greenyard naar de kelder.

Na een flauwe sessie in Azië nemen de Europese beurzen een beetje gas terug. Beleggers wachten vooral op de volgende zetten in het handelsbeleid van de Verenigde Staten. Met het einde van de vakantie voor de deur is er ook een gebrek aan overtuiging bij beleggers in het noordelijk halfrond.

Ook op Euronext Brussel is de trend lichtjes neerwaarts. Omstreeks 12.50 uur verliest de Bel20 0,1 procent tot 3.811 punten. De bewegingen in de korf met Brusselse steraandelen blijven klein. Telenet (+0,7%) is de sterkste stijger, Bpost (-1,2%) de grootste daler, telkens zonder specifiek nieuws.

Voor de beste prestatie op de brede markt tekent RTL Group. Het mediaconcern is Luxemburgs en heeft in Frankfurt zijn hoofdnotering, maar noteert ook in Brussel. Na goede kwartaalresultaten gaat het aandeel 4,2 procent hoger tot 65,05 euro.

Matrassen

Recticel kon over het eerste halfjaar een sterke winstgroei voorleggen. De (gecombineerde) omzet steeg met 4 procent, de brutobedrijfswinst zonder eenmalige elementen (rebitda) met 12 procent en de nettowinst zelfs met 30 procent. De goede prestatie is vooral te danken aan de isolatietak, die vorig jaar hard werd getroffen door hoge grondstofprijzen. De afdeling slaapcomfort (matrassen) blijft een zorgenkind door de moeilijke marktomstandigheden in Duitsland.

De brutobedrijfswinst (rebitda) is iets beter dan verwacht, reageert Wim Hoste van KBC Securities, die vermoedelijk zijn verwachtingscijfers wat gaat optrekken. Hij blijft echter bij zijn ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 11 euro. Ook Giel-Jan Triest van ING verandert niets aan zijn rating (‘kopen’) en koersdoel (11 euro). Sterke resultaten, oordeel hij, maar in lijn met de verwachtingen.

Volgens analiste Nathalie Debruyne van Degroof Petercam (kopen, 12 euro) is er dan weer een lichte misser die vooral te wijten is aan slaapcomfort. De isolatietak presteert echter bijzonder goed en zag de marges op indrukwekkende wijze stijgen, een niveau dat in de tweede jaarhelft zou moeten aangehouden worden. De geplande uitstap uit de autosector zit op schema en ze vermoedt dat Recticel nu een shortlist van kopers heeft. Het aandeel stijgt 1,9 procent tot 10,04 euro.

Ook Smartphoto gaat hoger: er komt 1,5 procent bij tot 13,52 euro. Midelco, een bedrijf van Philippe Vlerick, heeft de aandelen van het vereffende VIT overgenomen, en heeft nu 11,86 procent van de foto-ontwikkelaar in handen.

Qrf, dat gespecialiseerd is in stedelijk winkelvastgoed, trok in de vroege handel meer dan 3 procent hoger. Het aandeel, dat dit jaar al meer dan 30 procent van zijn waarde verloor door zorgen over de boomende e-commerce en de hoge schuldgraad, profiteerde van uitspraken van analist Gert De Mesure. Hij zei aan De Tijd dat beleggers overdrijven in negatieve zin wat Qrf betreft. Zelf vindt hij Qrf een van de aantrekkelijke kleinere vastgoedaandelen. De winst van het aandeel is intussen teruggevallen tot 0,9 procent op 17,10 euro.

Schulden

Net voor de bezemwagen vinden we Greenyard terug. Het groente- en fruitconcern, dat begin deze week een scherpe winstwaarschuwing uitzond, verliest nog eens 3,1 procent tot 8,10 euro. Berenberg zette de schaar in zijn advies en koersdoel: de rating gaat van ‘kopen’ naar ‘houden’, het koersdoel van 11,50 naar 9 euro. De hoofdreden hiervoor is de lagere rendabiliteit van het Fresh-segment (verse groenten en fruit) als gevolg van concurrentiële druk.

Over de andere problemen waar Greenyard momenteel mee kampt, lijken de Berenberg-analisten zich minder zorgen te maken. Ze merken op dat het tot dusver een moeilijk jaar was voor Greenyard en zijn aandeelhouders. 'Een mislukte overname van Dole, extreme weersomstandigheden en een listeria-gebonden terugroepingsactie hebben hun tol geëist voor de rendabiliteit en de aandelenkoers', klinkt het. Dat zijn echter eenmalige zaken, of zaken die de hele sector treffen.

De Berenberg-analisten zijn wel niet gerust in de schulden van Greenyard. Als de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) volgend jaar met 25 procent zakt, stijgt de schuldgraad (nettoschuld op ebitda) tot circa 4x en daarmee riskeert de groep convenanten te breken. Het management neemt echter actie om de schulden te verminderen.

Verkeerde marktsegment

Degroof Petercam slaat op zijn beurt toe bij Balta, dat 2,3 procent lager gaat tot 5 euro. Na de conference call met het management heeft Nathalie Debruyne haar ramingen voor de periode 2018-2020 verlaagd. Ze verwacht andermaal een moeilijk kwartaal voor de tapijtengroep en wijst ook op de aanhoudend uitdagende marktomstandigheden.

Haar koersdoel zakt van 8 tot 5 euro, wat neerkomt op een waardering van 4,6x voor de verhouding bedrijfswaarde op brutobedrijfswinst (ebitda) voor 2019. Ze beseft dat dit een discount van 30 procent betekent tegenover (gediversifieerde) sectorgenoten, maar dat lijkt haar gerechtvaardigd gezien de lage visibiliteit, de riskante gefocuste positionering en de momenteel 'gestretchte' balans.

Het probleem voor Balta is dat het bedrijf actief is in het verkeerde marktsegment, betoogt Debruyne. Er is een structurele trend naar harde bevloering en Balta zou eigenlijk - zoals concurrenten als Mohawk en Victoria met succes hebben gedaan - moeten diversifiëren in die richting. Door de gestretchte balans is dat echter geen optie en zit er niet anders op dat de bestaande activiteiten te herstructureren om zo de marges te verbeteren.