Euronext Brussel - Risicoschuwe golf rolt over Brussel

Het is kommer en kwel op de Europese beurzen . De Stoxx Europe 600 is teruggekatapulteerd naar het peil van december 2016. Beleggers schuwen het risico en vluchten naar goud, de Japanse Yen en veilige staatsobligaties.

Met de versoepelde norm haalt Brussel de minimumvereiste voor 5G, maar voor een goede gebruikservaring is nog een hele weg af te leggen. Op de komst van een vierde mobiele netwerkspeler, zoals mogelijk gemaakt door de federale regering, zit Brussels minister van Leefmilieu Fremault niet meteen te wachten. ‘Vandaag volstaan drie spelers zeker in Brussel. Het werk dat we met hen realiseerden, gebeurde correct. Ik denk dat een vierde speler nu niet nodig is, en al zeker geen Ryanair van de telecom.’

MDxHealth kent een stevige koersval. Het Waals-Amerikaanse bedrijf dat prostaatkankertests ontwikkelt, had op het eind van het derde kwartaal nog 32,7 miljoen euro in kas. In maart haalde het bedrijf nog 44 miljoen euro op. MDxHealth zegt dat het nog steeds op koers is om voor het volledige jaar omzetgroei voor te leggen maar dat het niet zeker is dat die groei groter zal zijn dan die van vorig jaar.