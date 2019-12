Euronext Brussel: Rode prijzen

De Brusselse beurs diept haar openingsverliezen uit en noteert kort voor de middag met 0,71 procent verlies op 3.915 punten. Beleggers kijken met argusogen naar de rentevergaderingen bij de Federal Reserve op woensdag en de Europese Centrale Bank op donderdag. Ook heerst er nervositeit in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk donderdag.

Op het handelsfront blijft de situatie eveneens onzeker. De deadline voor nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen loopt op 15 december af en het is nog altijd onduidelijk of voor die tijd een gedeeltelijk handelsakkoord kan worden gesloten.

Een positief cijfer over het Duits beleggersvertrouwen volstond niet om het beleggersgemoed op te tillen.

Bel20

Colruyt ziet zich rijkelijk beloond voor een stevig halfjaarrapport . Het gaat 7 procent hoger en boekt zijn grootste intradagwinst in elf weken.

Ondanks de toegenomen concurrentie, boekte de Halse distributiegroep aanzienlijke margeverbeteringen. CEO Jef Colruyt herhaalde de belofte die hij in september op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering deed: op het einde van het boekjaar in maart zal de groep de nettowinst van vorig jaar - 372 miljoen euro - licht overschrijden. Zonder eenmalige effecten, voegt de keten eraan toe. De bundeling van de energie-activiteiten in één dochterbedrijf levert eenmalig 47 miljoen euro op.