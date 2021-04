Euronext Brussel: Sell in May (and come back on St. Leger's Day)

De Bel20 moet inbinden op de laatste dag van april. Proxlmus botst op zijn limieten, terwijl Telenet wordt ingeslagen.

Maandag breekt een voor (bijgelovige) beleggers gevreesde maand aan. De beurswijsheid op de beleggersalmanak wil dat de periode van november tot en met april aanzienlijk sterker is voor aandelen dan de rest van het jaar. Believers verkopen hun aandelen in mei en keren pas na de zomer terug in de markt. De uitdrukking zelf (leerde ik deze week van mijn favoriete trivialtimecollega Kurt) vindt haar oorsprong in het 17de-eeuwse Engeland. Toen ontvluchtten aristocraten het hete Londen in mei om de zomermaanden door te brengen op het platteland. Ze keerden terug met St. Leger's Day, het begin van het Britse paardenrennenseizoen begin september.

Hoewel er weinig academische ondersteuning is voor de theorie, gaat de Bel20 de maand mei met enige bibber tegemoet. De Brusselse index moet op de laatste dag van april met 0,4 procent inbinden naar 4.029 punten.

Een erg disparaat blik Europese groeicijfers werpt een licht op het herstelproces van de Europese economie. Terwijl Frankrijk net als België een groei kon optekenen in het eerste kwartaal, moet locomotief Duitsland, net als Spanje en Italië een hoger dan verwachte econmische krimp slikken. Door de grote weging van Duitsland glijdt de hele eurozone in een dubbele dip, een korte heropleving geflankeerd door twee opeenvolgende verlieskwartalen. Dat doet de kans stijgen dat de ECB haar soepele beleid nog langer zal doorzetten.

In Brussel moet Proximus in de verdediging na cijfers. De marktleider in de Belgische telecom, zag over het eerste kwartaal de binnenlandse omzet een kleine 2 procent teruglopen tot 1,08 miljard euro, grosso modo in lijn met de analistenconsensus.

De binnenlandse bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) daalde ruim 2 procent tot 418 miljoen euro, iets beter dan de krimp met 5 procent tot 409 miljoen die analisten verwachtten. Inclusief de internationale groothandelsdochter BICS, die lijdt onder het grotendeels weggevallen internationale reizen, was er een krimp van 4 procent tot 446 miljoen euro.

De vrij sombere analistenprognoses vloeiden vooruit uit de sombere outlook die CEO Guillaume Boutin in februari voor 2021 schetste, mede door de zware investeringen die nodig zijn voor het glasvezelnetwerk. Boutin handhaaft die prognose nu: een binnenlandse omzet rond het peil van 2020 en een ebitda voor de hele groep die van 1,84 miljard naar ongeveer 1,76 miljard euro terugloopt.

'Een bevredigende cijferset,' zegt ING-analist David Vagman, 'maar wel een die al in de koers verrekend zat na de sterke prestatie van Proximus dit jaar.' Ook KBC Securities spreekt van een degelijke cijferset. Analist Ruben Devos licht een belangrijke mijlpaal uit het vorige kwartaal uit in zijn rapport: Proximus deed zijn eerste investering van 30 miljoen euro in 'Fiberklaar', een joint venture die het opzette met de Zweedse investeringsreus EQT. Fiberklaar heeft als doel 300.000 Vlaamse gezinnen per jaar toegang te geven tot het snelle glasvezelnetwerk.

Proximus moet 0,9 procent inleveren naar 17,7 euro. Rivaal Telenet dat donderdag kwartaalcijfers voorlegde, is de sterkste stijger in de index en dikt met 1,6 procent aan.

Brede markt

Quest for Growth legde donderdag nabeurs zijn kwartaalrapport voor. De investeringsmaatschappij wist zijn intrinsieke waarde met 8,1 procent op te krikken tot 9,88 euro per aandeel. Dat is vergelijkbaar met de winst van 8,2 procent voor de Europese Stoxx600-index. De nettowinst bedroeg 12,4 miljoen euro of 0,74 euro per aandeel. In dezelfde periode vorig jaar leed Quest wegens de uitbraak van de pandemie een verlies van 27 miljoen euro of 1,60 euro per aandeel.

De koers steeg in het eerste trimester met 7,4 procent. Dat is iets minder dan de intrinsieke waarde, zodat de korting opliep tot 29,3 procent.

De tak genoteerde aandelen haalde een rendement van 7 procent, vooral dankzij de klim van de Nederlandse fietsenmaker Accell (+52%) en de Duitse fotogroep CEWE (+30%). Parmagest (-14%) was de negatieve uitschieter. Quest nam afscheid van zijn belang in het Duitse laserbedrijf LPKF en verminderde posities in CEWE, Pharmagest, Steico en Umicore. Het belang in de chipspecialist Melexis werd verhoogd.

In de tak niet-genoteerde deelnemingen investeerde Quest 1,5 miljoen in het Leuvense bedrijf REIN4CED. Omdat het fonds Capricorn Health zijn belang in Diagenode verkocht wegens een overname krijgt Quest for Growth 1,6 miljoen euro uitgekeerd.