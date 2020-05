Euronext Brussel: Sell in May and go away

Beleggers twijfelen of ze hun hand niet overspeeld hebben in de beursremonte in april. Ageas, Bekaert en Kinepolis openen de boeken. Banken zijn de rode lantaarn.

Hoogmoed komt voor de val. Dat lijkt de reality check die woensdag verder doordringt op de markten. De beurzen duiken in diep verlies nu beleggers zich afvragen of het beursoptimisme van de afgelopen maand wel geoorloofd was. De bankaandelen zijn kop van jut nadat ABN AMRO voorbeurs waarschuwde voor een miljardenafschrijving op kredieten.

Bel20

Met een hoge wegingfactor voor banken staat de Bel20 in de vuurlinie. De sterindex geeft 2,5 procent prijs en wipt weer onder de 3.000 punten. ING krijgt opnieuw een oplawaai en ziet daarmee zijn winst na beter dan gevreesde kwartaalcijfers van vorige week weer uitgevlakt. KBC moet met een bang hart zijn kwartaalupdate van donderdag tegemoet: de bank levert 4,5 procent in en sluit de rangen in de graadmeter.

Ageas waarschuwde bij zijn kwartaalupdate voor een lagere winst in 2020 door het coronavirus. In het eerste kwartaal slonk de winst alvast met de helft, voornamelijk te wijten aan de slechte beurs.

Analisten zien een 'gemengde zak' in de resultatenset. België en Azië scoren behoorlijk, het Verenigd Koninkrijk stelt teleur. 'Dat brengt een potentiële verkoop van de Britse divisie weer op het voorplan', zegt KBCS-analist Jason Kalamboussis. De analist merkt ook de onverwachte zwakte in de tak 'natuurrampen' op.

Ageas trok zijn eerdere prognose (nettowinst tussen 850 en 950 miljoen euro) in. 'Dat is geen verrassing en ligt ons inziens vooral aan de onvoorspelbaarheid van de beurzen, veeleer dan aan de onderliggende resultaten', zegt Kalamboussis daarover.

De analist hanteert een opbouwenadvies met een koersdoel van 47,5 euro.

Ageas houdt beter stand dan de index met een verlies van 1,6 procent naar 31,7 euro.

Brede markt

Kinepolis verschafte in zijn update weinig inzichten over het toekomstbeeld van de cinemagroep die traditioneel geen becijferde outlook meegeeft. Het cinemabezoek bleek voor de uitbraak van Covid-19 met 12 procent gegroeid te zijn, voornamelijk dankzij overnames. Kinepolis zegt dat het zo veel mogelijk aan kostencontrole doet onder meer via vrijwillige loonsverminderingen en het uitstel van bonussen. Het maakte 80 procent van zijn totale kostenbasis variabel waardoor het dus minder 'vaste kosten' heeft.

Het bedrijf oppert dat bioscopen tegen de zomer op een veilige manier weer open kun

Thuismarkt België tekende in het eerste kwartaal voor de positieve verrassing, zegt ING analist David Vagman. De verwachting was een bezoekersdaling met 29 procent. Maar de krimp was slechts half zo groot (-13%). 'Niet onbelangrijk want in België boekt Kinepolis verhoudingsgewijs de meeste winst per bezoeker. Ook Nederland, eveneens een land met een hoge winst per bezoeker, kwam sterk uit de startblokken.'

ING heeft een houdadvies met een koersdoel van 59 euro.

Kinepolis levert 1,9 procent in naar 32,8 euro. Voor een peil van dat niveau moeten we terugtellen naar 2014.

Bekaert kreunt eveneens onder covid-19 blijkens zijn kwartaalcijfers. De staaldraadgroep tracht zich te wapenen door cash te hamsteren via de opname van uitstaande kredietlijnen en door het dividend en de terugbetaling van een Europese lening over de zomer te tillen.

'Voorzichtigheid rond Bekaert blijft geboden gezien de lage zichtbaarheid op een herstel in de tweede jaarhelft', zegt ING-analist Stijn Demeester. 'De kleinere afdelingen (Steel Wire, Specialty and BBRG) toonden enige weerbaarheid maar dat zijn - op Specialty na - divisies met lage marges. De grootste tak, die staaldraad voor rubberbanden maakt, bleef onder de verwachting'. Demeester hanteert een houdadvies met een koersdoel van 28 euro.

Bekaert brokkelt 0,7 procent af naar 18,7 euro, zowat de laagste koers in 10 jaar.

Shurgard knipt zijn slotcoupon van 50 eurocent per aandeel. De opslagspecialist verteert die - gezien de slechte markt - redelijk met een verlies van 1,6 procent.

Immobel is geschorst. De vastgoedpromotor smeedt het ijzer wanneer het heet is. Het op één na oudste bedrijf in Brussel profiteert van zijn mooie koers (+ 7% YTD ondanks corona) om via een private plaatsing eigen aandelen aan de man te brengen.

IBA leidt het schaarse groepje winnaars. De producent van protontherapiekamers voor kankerbehandeling kwam met een zelfzekere update. Het verkocht 3 nieuwe kamers dit jaar. Analisten putten vooral moed uit het feit dat het bedrijf zegt op middellange termijn te kunnen voorzien in zijn cashbehoeften.