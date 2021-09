Euronext Brussel: Shaken, not stirred

De Bel20 bewijst haar rol als Europese contra-indicator met een beschermlaag op slechte dagen en een groeirem op goede dagen.

De beurzen belichamen dinsdag de zwierige manier waarop James Bond het liefst zijn Martini's bestelt: shaken, not stirred . De indexen worden opgeschud door een oprukkende inflatie maar voorlopig niet voldoende voor blijvende oproer. De verkoopgolf van dinsdag wordt gevolgd door een hersteldag. De Europese beurzen winnen gemiddeld 0,9 procent.

Een compilatie van James Bond's typische Martini-bestelling: 'shaken not stirred'.

De Bel20 is de zwakste presteerder in Europa en kan slechts 0,4 procent aandikken naar 4.140 punten. De Brusselse sterrenkorf kon dinsdag dan ook mooi weerwerk bieden tegen de verkoopdrift dankzij zwaargewichten AB InBev en KBC . Deze waardebedrijven bieden een pantser wanneer de markt risico-avers is. Maar wanneer de appetijt weer toeneemt vormen ze een rem. KBC ziet een indrukwekkende zevendaagse winstreeks onderbroken en verliest 0,3 procent. De bankverzekeraar is na inoxproducent Aperam de beste Bel20'er dit jaar met een winst van 33 procent sinds het jaarbegin. Vertaald in beurskapitalisatie is dat een slordige 10 miljard aan gewonnen waarde. Nu de rentezorgen weer wat luwen, remt dat ook de bankaandelen af. KBC verliest 0,3 procent naar 76,32 maar blijft slechts veertig eurocent onder zijn hoogste koers dit jaar.

Zelfs in een markt die risico neemt, blijft de bodem onder Galapagos zoek. De Mechelse biotechspeler verliest 2,2 procent naar 44,2 euro. Dat is de laagste koers sinds 2016. Galapagos is intussen de kleinste speler in de Bel20 met een beurswaarde van nog 3 miljard euro. Ondanks een zeer vlotte verhandelbaarheid kan Mechelen zich zorgen beginnen maken over de houdbaarheid van Galapagos in de sterrenkorf, zeker nu Lotus Bakeries steeds dichter bij benodigde toetredingsdrempels komt.

UCB kan zoals verwacht goede tussentijdse resultaten voorleggen in de BE BRIGHT-studie met bimekizumab in de behandeling van psoriasis. De resultaten tonen een aanhoudende huidklaring bij patiënten met matige tot ernstige psoriasis tot 2 jaar met een aanhoudende dosering van het middel. Patiënten die overschakelden van adalimumab naar bimekizumab merkten ook een toegenomen huidklaring.

Het middel werd goed verdragen zonder nieuwe veiligheidssignalen.

Eind augustus verkreeg UCB groen licht voor bimekizumab in Europa. Er volgt nog een druk najaar voor de Brusselse medicijnontwikkelaar: verwacht wordt dat de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA zich tegen 15 oktober uitspreekt over bimekizumab als psoriasismiddel.

UCB wint, in lijn met de Bel20, 0,4 procent naar 94 euro. Monoholding Tubize slaat meer munt uit de resultaten en rukt met 0,9 procent op naar 87,3 euro.

Aperam leidt in de index. De inoxproducent krijgt een koersdoelverhoging van Morgan Stanley naar 67 euro. De inoxproducent wint 2,5 procent naar 47,7 euro.

Brede markt

Op de verjaardag van Ludwig Von Mises halen we graag zijn door beleggers vaak geciteerde theorie nog eens van stal. 'De uitkomst van menselijk handelen is altijd onzeker', schreef de Oostenrijkse wijsgeer in zijn magnum opus 'Human Action'.

Kinepolis moest in die optiek bang af of mensen hun weg naar de cinema zouden hervinden na de pandemie. De jongste weken deden alvast het beste vermoeden. Disney, goed voor bijna de helft van de bezoekerstraffiek bij Kinepolis, kondigde aan dat het zijn resterende films dit jaar exclusief op het witte doek zal uitbrengen alvorens ze op streaming uit te brengen.

De bondmania kan de bezoekersaantallen bij Kinepolis dit jaar tot boven 20 miljoen tillen. Guy Sips KBC SECURITIES

Donderdag komt daar een hoogdag bij voor de cinemasector: de langverwachte nieuwe bondfilm komt uit in de Europese zalen. 'Deze release bouwt voort op het ingeslagen momentum', schrijft Guy Sips van KBC Securities. 'Dit wordt de grootste opening aan de box office sinds The Avengers End Game twee jaar geleden'.

De duurste bondfilm in de geschiedenis kan volgens Sips mensen die nog twijfelen om naar de bioscoop te gaan toch over de streep trekken. Op basis van die 'bondmania' verhoogt KBC Securities het verwachte bezoekersaantal bij Kinepolis tot iets boven 20 miljoen mensen dit jaar. Ook het winstherstel zou moeten volgen. 'Wij rekenen op een brutobedrijfswinst van 3,81 euro per bezoeker wat zou moeten resulteren in een ebitda van 77 miljoen dit jaar', aldus Sips.

KBC Securities hanteert een opbouwenadvies met een koersdoel van 64 euro. Kinepolis wint 0,5 procent naar 56 euro.

Wie een plek zoekt om de intussen 25 James Bond-dvds te stockeren, kan terecht bij Shurgard . De opslagspecialist knipt een dividend van 0,55 euro bruto en doorstaat die knip even koelbloedig als 007. Shurgard verliest minder dan het dividend waardoor beleggers 1,4 procent winnen.

Acacia Pharma heeft een aanvraag tot marktlancering van zijn antimisselijkheidsmiddel Barhemsys ingediend in de grote Europese markten, zo maakt het Britse farmabedrijf bekend in een persbericht. De MAA (Marketing Authorization Application) omvat data van vier positieve fase 3-studies, waarbij meer dan 3.300 patiënten en gezonde vrijwilligers betrokken waren. Verwacht wordt dat de onderzoeken tegen het derde kwartaal van 2022 zijn afgerond.

Barhemsys is een middel dat ingespoten wordt om postoperatieve misselijkheid en braken te voorkomen. Het medicijn werd in februari 2020 goedgekeurd in de Verenigde Staten en is daar sinds augustus 2020 beschikbaar. Voor de commercialisering in de VS, de grootste en meest lucratieve geneesmiddelenmarkt ter wereld, staat Acacia Pharma zelf in. In Europa – en ook in de rest van de wereld - zal het voor de commercialisering partnerships aangaan.