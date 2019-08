Euronext Brussel: Shurgard top, Sipef flop

De plantagegroep Sipef draaide over de eerste zes maanden van het jaar een nettoverlies van 5,2 miljoen dollar. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een winst van 24,7 miljoen dollar. De zogeheten brutowinst (omzet min kosten van verkopen) verschrompelde met 69 procent van 46,6 miljoen dollar tot 14,3 miljoen dollar. Sipef kampt met lage palmolieprijzen, een tegenvallende productie en de gevolgen van vulkaanuitbarstingen. Het aandeel verliest circa 1,5 procent.

Bouw- en baggergroep CFE wint 2,5 procent. KBC Securities voegt vandaag CFE toe aan zijn favorietenlijst in de Benelux. 'Het aandeel staat onder druk door de vertraging van het herstel in de baggermarkt, de zwakke prognoses voor 2019 en de macro-economische onzekerheden. Maar voor 2020 en 2021 verwachten we een sterke groei van de brutobedrijfswinst (ebitda), met dank aan het sterke orderboek van 6,5 miljard euro en twee ultra-efficiënte nieuwe schepen Spartacus en Origan die op korte termijn de vloot vervoegen', zegt analist Bart Cuypers. Cuypers herhaalt zijn koopadvies en een koersdoel van 115 euro. Dat geeft een opwaarts potentieel van 51 procent. Het aandeel gaat 1,6 procent hoger.