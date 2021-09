Euronext Brussel: Soft Seltzer, strong Shurgard

De rotweek voor de Bel20 duurt voort met een gecumuleerd verlies van bijna 3 procent sinds maandag. Het zwaargewicht AB InBev voelt de impact van een omineuze rivaal.

De Bel20 ontsnapt niet aan de groeizorgen op de wereldbeurzen en beleeft een benarde week. De balans tot dusver: ruim 100 punten oftewel 2,7 procent verlies sinds maandag. Donderdag mildert een stevig openingsverlies (1,1%) tegen het middaguur naar een meer bescheiden min van 0,5 procent naar 4.202 punten.

AB InBev heeft last van een onheilsbericht uit Massachussetts (VS). De brouwer Boston Beer tempert de marktverwachtingen rond het nieuwe goudhaantje in de biersector: hard seltzers. Dat alcoholhoudende bruiswater met een (fruit)smaak is de nieuwe groeipool in de bierindustrie, waar de klassieke volumes dalen. Maar de hype blijkt sneller te luwen dan verwacht. Boston Beer trok woensdag nabeurs zijn winstbelofte in omdat het 'de vraag naar hard seltzers had overschat'.

'Ook AB InBev kijkt aan tegen een groeivertraging voor hard seltzers', zegt het beurshuis Kepler Cheuvreux, dat de jongste cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen citeert. Die tonen een krimp van de verkoop van hard seltzers in de jongste vier weken. 'AB InBev wint wel nog marktaandeel in het segment', zegt het beurshuis. Maar het groeimomentum verliest vaart.

Ook het beurshuis Jefferies spreekt over een groeivertraging van de markt voor hard seltzers. 'Ze maken wel maar 3 tot 4 procent uit van AB InBevs totale verkoop in de VS', nuanceert analist Edward Mundy. 'Dit is negatief voor het sentiment, maar er zitten andere dingen in de pijplijn van AB InBevs Beyond Beer-project, zoals geestrijke dranken, kombucha en andere alcoholvrije dranken.'

Het nakende einde van een vijfjarige lock-up van de grootaandeelhouder Altria zet extra verkoopdruk op AB InBev. Kristoff Van den Houte Kroffinvest

Het beursblad Kroffinvest ziet nog een reden waarom AB InBev de jongste tijd weer onderpresteert. Het tabaksbedrijf Altria is al enige tijd aandeelhouder met een belang van 10 procent in de bierreus. Het grootste deel daarvan bestaat uit aandelen die geblokkeerd zitten in een vijfjarige lock-up. Die lock-up loopt in oktober af. 'Het lijkt ons duidelijk dat de participatie Altria toelaat het dividend van AB InBev op een fiscaal vriendelijke manier te ontvangen. Maar de jongste jaren is dat dividend fors verlaagd en alleen daarvoor gaat Altria niet blijven zitten', zegt Kristoff Van den Houte. 'Misschien is die mogelijke verkoopdruk wel de reden waarom de koers van AB InBev het de voorbije maanden niet goed doet'.

AB InBev verliest 1 procent naar 49,20 euro. De brouwer is de slechtste presteerder in de Bel20 deze zomer met een verlies van bijna 20 procent sinds juli. Zelfs het geplaagde Galapagos doet het beter.

Brede markt

Van het kneusje naar het neusje van de zalm. Shurgard houdt zijn beleggersdag en tekent daarbij de krijtlijnen uit van een nieuw groeiplan voor de komende jaren.

De opslagspecialist stelt een doorgedreven investeringsagenda voor waarbij hij in de komende jaren gemiddeld 170 miljoen euro per jaar zal investeren in groei via nieuwe ontwikkelingen, herontwikkelingen en overnames.

'De aankondiging is een tikje ambitieuzer dan we hadden verwacht', zegt Wim Lewi, een analist van KBC Securities. 'Het bedrijf blijft echter voorzichtig in het gebruik van de extreem lage rentetarieven als agressieve hefboom voor groei. De kredietcrisissen indachtig, respecteren we die houding', zegt Lewi.

'In een markt waar onderaanbod heerst, is Shurgard een natuurlijke consolidator met een enorm groeipotentieel.' Lewi verwacht dat Shurgard het rendement op zijn investeringen (ROIC) tegen 2025 naar 5,5 procent kan opvoeren dankzij schaalvoordelen en een toenemende digitalisering.