Euronext Brussel: Solvay, KBC en ING zakken weg na koopadviezen

Woensdag valt de sfeer op de beurzen zo sterk tegen dat optimistische analistenrapporten enkel helpen om het bloeden wat te stelpen.

Rond de middag staat de Bel20 op bijna een procent verlies, en dus is de grens van 4.000 punten opnieuw verder uit bereik. Het is al van begin maart geleden dat de beursindex nog eens die kaap kon overstijgen.

Woensdag komt er dus geen beterschap, enkel Colruyt houdt al een hele voormiddag moedig het hoofd boven water. In de vroege handel was Solvay even de grootste stijger, met een dagwinst van ruim een procent. Die sprong volgde op een verhoogd koersdoel bij Credit Suisse, van 130 naar 135 euro. Dat volgt uit een kleine verhoging van de verwachte brutowinst (EBITDA) tot en met 2020.

Na twee uur handelen is Solvay (-0,8%, 115,5 euro) weggezakt naar het midden van het pak. De algemene beurstrend van de dag staat het aandeel niet toe te profiteren van het optimisme bij Credit Suisse.

Hetzelfde overkwam Bel20'ers ING en KBC, die beide lovende rapporten van grote zakenbanken in de bus kregen. De optimistische koopadviezen lokten niet genoeg kooporders uit om de koersen boven het nulpunt te houden.

ING (-0,8%, 13,39 euro) werd bewierookt door Berenberg, dat denkt dat de markt zich aan het mispakken is. 'Nadat het aandeel er vijf goeie jaren op had zitten, doet ING het minder in 2018,' oordelen de bankanalisten van Berenberg. 'Zorgen over de kosten maakten dat het aandeel 10 procent achterbleef op de sector. Die zorgen vinden we overdreven, en zo ontstaat een aantrekkelijk instapmoment.'

Het uitstaande koopadvies wordt dan ook bevestigd, het koersdoel blijft staan op 16,5 euro. 'De markt vergist zich in hogere kosten die slechts tijdelijk zijn. ING wil 40 procent minder personeel in België tegen 2021. Nu die vertrekgolf en bijhorende sluitingen op gang zijn gekomen moet de eerste verlaging van de kosten al zichtbaar worden eind dit jaar. Klanten in dichtbevolkte landen zijn steeds meer bereid om digitaal bankieren te omarmen. Zo komt ING aan een structureel voordeel tegenover zijn concurrenten.'

Ook in Duitsland komen er efficiëntiewinsten en een bijhorend concurrentieel voordeel aan het oppervlak. In Duitsland is ING vooral aanwezig als online bank zonder een uitgebreid kantorennetwerk. 'Zo rendeert ING beter en wint het marktaandeel. Volgens ons kan die kostenefficiëntie nog verbeteren naarmate de balans groeit. Het schaalbare platform van ING lijkt uniek in Duitsland.' Uit de ervaring in Duitsland zou ING moeten leren wat er werkt in Spanje en Australië, waar ING ook aanwezig is als digitale bank.

Het rekenmodel van Berenberg geeft weer dat ING met een korting van 15 à 20 procent noteert 'vergeleken met banken van de hoogste kwaliteit'.

Ook KBC (-1,5%, 71,2 euro) kon rekenen op een herhaald koopadvies, deze keer van de analisten van Deutsche Bank. Zij blikken terug op de overtuigende kwartaalresultaten na de eerste drie maanden van dit jaar, en bevestigen hun koersdoel van 82 euro over 12 maanden. Ze leggen daarnaast de lat behoorlijk hoog voor toekomstige winstuitkeringen van KBC. 'Omdat de beoogde kernkapitaalratio (16%) bijna bereikt is en we niet verwachten dat KBC daarover wil gaan passen we onze dividendverwachtingen aan. We rekenen ook niet op strengere regelgeving of nieuwe overnames.'

Concreet rekent Deutsche op een brutodividend per KBC-aandeel van 3,8 euro na het huidige boekjaar, 4,6 euro na 2019 en 5 euro het jaar nadien. Omdat de winst niet even snel zou stijgen betekent dat dat een hogere brok van de winst die wordt uitgedeeld, tot 79 procent in 2020. Officieel beoogt KBC minstens 50 procent van de nettowinst met aandeelhouders te delen. Na 2017 lag die ratio op 59 procent, en kregen aandeelhouders 3 euro bruto per aandeel. KBC betaalt een interimdividend in november en een slotdividend in mei van het jaar nadien.

Agfa (+0,7%, 3,02 euro) verhoogt wereldwijd zijn verkoopprijzen voor drukplaten. De prijsverhogingen gaan onmiddelijk in en lopen - afhankelijk van de regio en van de bestaande contracten - op tot 10 procent.

'De stijgende aluminiumprijs is de belangrijkste reden voor deze beslissing', aldus Stefaan Vanhooren, topman van Agfa Graphics. 'We geloven dat de klanten de beweegreden achter deze uitzonderlijke maatregelen zullen begrijpen.'

Sinds begin april is de aluminiumprijs met zowat 15 procent gestegen. Aangezien aluminium de belangrijkste kostencomponent is van drukplaten voelt Agfa zich genoodzaakt om actie te ondernemen.

Agfa Graphics - de grootste divisie van het concern - is namelijk op de dool. De omzet zakte in het eerste kwartaal met een kleine 14 procent tot 259 miljoen euro terwijl de recurrente bedrijfswinst verschrompelde (-83%) tot 2,3 miljoen euro.