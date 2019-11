Euronext Brussel: Speculantenfruit gedumpt

Handelshoop stemt beleggers optimistisch. De hausse in Greenyard stopt abrupt.

De Europese beurzen stijgen gemiddeld met 0,15 procent. Het optimisme is te danken aan de op handen zijnde 'eerstefasedeal' tussen de VS en China. Beide landen zeggen dat er duidelijke vooruitgang zit in de onderhandelingen. Op dit moment zouden de VS kijken of ze wat tariefverhogingen kunnen terugdraaien. China kijkt ondertussen naar een locatie in de VS waar de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping de deal kunnen tekenen.

De Bel20 wint 0,4 procent.

Greenyard

Het lijkt erop dat Greenyard de afgelopen dagen deels speculantenfruit was. Maandag sloot het aandeel op 6,08 euro, waarmee het in één week bijna verdubbeld was. De groentegroep wist vorige week dinsdag positief te verrassen. De brutobedrijfswinst bleek - na een horrorjaar - hoger dan verwacht. Daarnaast trok het zijn winstverwachting op.

Maar inmiddels lijkt er een eind te zijn gekomen aan de dagelijkse koersopstoot van de groentereus. Want hoewel het aandeel vlak na opening alweer op een winst van meer dan 8 procent stond, ging het daarna gezwind lager. Inmiddels noteert het aan een verlies van 10 procent.

Schermvullende weergave Greenyard keldert.

Aedifica

Analist Jan Opdecam van KBC Securities komt dinsdag terug op het bod dat Aedifica heeft gedaan op zijn Finse sectorgenoot Hoivatilat.

Opdecam zegt dat hij enthousiast is over de deal. 'We zijn een grote fan van deze acquisitie. Het risicoprofiel is laag en er zijn goede fundamenten voor groei. In Finland is de bevolking aan het vergrijzen en daarnaast is er een grote vraag naar kinderopvang.'

De analist verhoogt het advies van 'houden' naar 'kopen' en krikt het koersdoel op van 112 naar 125 euro.

Het aandeel klimt 0,4 procent.

Intervest O&W

De uitbater van kantoor- en industrieel vastgoed Intervest Offices & Warehouses bevestigde maandagavond bij de publicatie van de kwartaalcijfers de jaarprognose. Het management verwacht een stijging van de winst per aandeel met minstens 3 procent. De gvv voorziet verder een brutodividend van 1,5 euro.

In het logistieke segment was er wel een tegenvaller. Nike Europe Holding heeft besloten het pand in Herentals te verlaten. Het contract loopt deels af in 2020 en deels in 2021. Nike vertegenwoordigt 4 procent van de huurinkomsten. 'De commercialisatie van deze toplocatie is volop aan de gang', klinkt het.

Analist Herman van der Loos van Degroof Petercam verlaagt het advies voor Intervest van 'kopen' naar 'houden'.

Volgens van der Loos is het aandeel inmiddels genoeg gestegen. 'Intervest staat meer dan 34 procent hoger sinds het begin van het jaar, waardoor ons koersdoel in zicht komt. De onderneming kampt daarnaast met een aantal problemen. Om een voorbeeld te noemen: de CEO die het bedrijf lange tijd leidde zal binnenkort vertrekken.' CEO Jean-Paul Sols vertrekt eind dit jaar.

De analist houdt zijn koersdoel op 28 euro.