Euronext Brussel: Speculoos duurder dan iPhones

De Bel20 last dinsdag opnieuw een pauze in.

Ondanks zijn romige waardering kan Lotus Bakeries munt slaan uit knappe groeicijfers. De Lembeekse koekjesbakker is nu duurder dan het grootste bedrijf ter wereld.

De Brusselse beurs duwt de pauzeknop in nu beleggers zich massaal op bitcoin storten. De Bel20 won 5,7 procent sinds de start van '21 in een bemoedigende klim waarin beleggers inzetten op een spoedig economisch herstel. De index valt dinsdag ten prooi aan winstneming en levert 0,3 procent in naar 3.832 punten. Dat is nog steeds ruim 200 punten (of 6,7 procent) onder zijn pré-coronapeil.

Binnen de index laat D'Ieteren van zich horen met een stevige inkoop van de aandeelhoudersfamilie. De familie D'Ieteren heeft via het vehikel Société Anonyme de Participation et de Gestion (SPDG) eind januari 17.916 aandelen D'Ieteren bijgekocht tegen gemiddeld 64,46 euro, goed voor een bedrag van 1,15 miljoen euro.

De familie bezit via de vehikels SPDG en Nayarit 58 procent van het kapitaal en 62 procent van de stemrechten, volgens de recentste info op de website.

De holding verloor bij opening van de handel maar ging na het bekendmaken van de aankopen 0,9 procent hoger naar 66,3 euro. D'Ieteren bereikte begin januari een recordkoers maar viel daarna ten prooi aan winstneming wat voor de familie een koopsignaal vormde.

Proximus loopt in de kijker door de hand te leggen op groothandelsdochter BICS. Bics levert wereldwijd spraak- en datatransmissiediensten aan telecomoperatoren in Afrika, Azië, Europa, het Midden-Oosten en de VS. Proximus koopt zijn minderheidsaandeelhouders (het Zuid-Afrikaanse MTN en Swiss Telecom) uit voor 217 miljoen euro.

'Wij denken dat de belegger hier niet warm voor zal lopen', zegt ING in zijn ochtendmail en dat wordt bewaarheid. Proximus moet 1 procent inleveren. 'Proximus wilde zijn internationale distributiedochter net vérkopen om geld vrij te maken voor de uitrol van zijn glasvezelnetwerk en zijn schulden te verlichten', aldus analist David Vagman. 'Dit druist in tegen die intentie'. Maar een complete verrassing is het ook weer niet. 'Het verkoopsproces rond BICS verliep allerminst soepel en door de impact van covid op de resultaten was er een grote waarderingskloof ontstaan tussen kopers en verkopers'.

Brede markt

Op de brede markt kan Lotus Bakeries scoren met - alweer - indrukwekkende cijfers. De speculaasproducten, onder merknaam Biscoff, blijven met dubbele cijfers groeien. Het gemiddelde groeipeil voor Biscoff bedraagt 13 procent in de afgelopen 10 jaar. Dat Britse klanten in een opwelling van pré-Brexithamsterdrang hun voorraden fors opbouwden aan het einde van 2020, gaf een extra duwtje in de rug.

KBC Securities verhoogt zijn koersdoel van 3.850 naar 4.500 euro bij een ongewijzigd houdadvies.

Analist Guy Sips: 'De groei van Biscoff versnelde opnieuw dankzij nieuwe productinnovaties zoals de Biscoff Sandwich Cookie. We verwelkomen dat Lotus de volledige controle kreeg over zijn Natural Foods-merk (Trek, Bear, Nakd en Kiddylicious) en dat het de internationale groei van die merken wil versnellen'.

Het aandeel Lotus Bakeries is even populair als de Lembeekse speculoos zelf. Lotus boekt een winst van 100 euro per aandeel en noteert tegen 4.380 euro. Dan kan je snel uitrekenen hoe duur het aandeel is. Lotus noteert tegen bijna 44 keer zijn winst en is - met die meetstok in de hand - duurder dan Apple dat een koers/winstverhouding heeft van 37.