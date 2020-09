Euronext Brussel: Stroomstoot voor Galapagos

Op een vlakke beursdag takelen beleggers Galapagos van de pechstrook. Immobel krijgt lof voor een zelfzekere prognose. Hamon krijgt een knauw na warrige cijfers.

Beleggers houden vrijdag de vinger op de knip na de nieuwe verkoopgolf in de late handelsuren op Wall Street donderdag. De Bel20 levert 0,2 procent in naar 3.350 punten.

Galapagos leidt de sterrenkorf en krijgt na enkele moeilijke weken een welgekomen opkikker. Het biotechbedrijf boekt succes met zijn middel ziritaxestat. Net als het verst gevorderde middel filgotinib is ziritaxestat een middel voor de behandeling van een reumatische aandoening, in dit geval systemische sclerose of verharding van het bindweefsel.

Het middel bleek in het fase 2a-onderzoek veilig voor de 33 patiënten die zijn onderzocht, waarmee het zijn primaire eindpunt in heeft bereikt.

Dat levert Galapagos een vers koopadvies op van KBC Securities.'We verhogen onze kans op succes voor het middel van 20 naar 35 procent', zegt analist Lenny Van Steenhuyse die vindt dat de markt wat te streng is geweest voor Galapagos toen eind augustus bleek dat de Amerikaanse vergunning voor filgotinib vertraging oploopt. 'Dat pessimisme leidt tot een te grote korting op de pijplijn van het bedrijf, waardoor een waarderingsgat is ontstaan', aldus Van Steenhuyse. Het koersdoel wordt verhoogd van 140 naar 144 euro.

Galapagos, dat een derde in waarde verloor sinds de Amerikaanse misser met filgotinib, wint een welgekomen 6,2 procent naar 114,6 euro.

Een duik in het prospectus van The Hut Group brengt ons een interessant nieuwtje bij over Sofina. De verwachting was dat de holding van de familie Boël langs de kassa zou passeren wanneer de Britse schoonheidsketen, een belangrijke participatie van Sofina, naar de beurs van Londen trekt.

Dat blijkt niet het geval. Sofina zal zich afzijdig houden bij de beursgang. Het zal verkopen noch bijkopen en verbindt zich tot een lock-upperiode van 6 maanden na de beursgang.

Sofina verliest 1,1 procent naar 229 euro.

Aedifica versterkt zijn partnership met de Duitse zorguitbater Specht Gruppe. De compagnons de route die al meer dan zes jaar zaken doen samen tekenen een akkoord voor de ontwikkeling van 10 nieuwe zorgcampussen ter waarde van 200 miljoen euro waardoor Aedifica zijn voetafdruk in Duitsland danig vergroot.

Eine schöne Sache, oordelen analisten. 'Het lijkt er immers op dat de leegstand door de corona-uitbraak in Duitsland veel lager is dan in België', zegt analist Wido Jongman. 'Leegstand van rusthuizen is een potentieel risico voor Aedifica, omdat die de winstgevendheid en de betaalcapaciteit van zorgcentra verkleint'.

Aedifica wint 0,6 procent.

Brede markt

Ook op de brede markt loopt vastgoed in de kijker. Analisten reageren eensluidend positief op de halfjaarcijfers waarmee Immobel gisterenavond uitpakte. Door de lockdown lag de verkoop van de projectontwikkelaar enkele maanden zo goed als stil, en liepen werven en vergunningen vertraging op. Maar omdat het om uitstel en geen afstel gaat, blijft de politiek van hogere dividenden overeind.

Degroof Petercam verhoogt het advies van 'opbouwen' naar 'kopen', met een koersdoel van 78 euro. 'Het groeiverhaal blijft overeind. Sinds juni ziet Immobel de verkoop van residentieel vastgoed weer stijgen, en tegen eind 2021 verwacht het bedrijf belangrijke vergunningen. Daarnaast heeft Immobel een sterke pijplijn in constructie.'

'De nettowinst van 21,9 miljoen euro ligt boven onze verwachting van 17,6 miljoen', stippen Joachim Vansanten en Wido Jongman van KBC Securities aan. 'Zodra Immobel aan de nodige vergunningen raakt, verwachten we dat de aandelen scherp stijgen. Intussen krijg je een dividendrendement van 4,2 procent.' De KBC-analisten hanteren een koopadvies en koersdoel van 80 euro.

Ook Kepler Cheuvreux herhaalt de kooprating met een koersdoel van 74 euro. Het beurshuis wijst op de cashpositie van 230 miljoen euro, en de lage schuldratio van 51 procent.

Immobel wint 1,8 procent naar 68,8 euro.

Ook Home Invest Belgium krijgt een fanbrief. Het aandeel met ticker 'homi' mag zich weer iets meer de homie van KBC Securities noemen. De analisten Joachim Vansanten en Wido Jongman schrappen de ontwikkelaar van residentieel vastgoed van de verkooplijst en gaan over tot een houdavies. Het koersdoel wordt fors verhoogd van 89 euro naar 120 euro. 'Het nieuwe management toont zich vastberaden de portefeuille te doen groeien, de marges op te krikken en de discount ten opzichte van de portefeuillewaarde weg te werken', zeggen de analisten.

Het is evenwel te pril om van een echte turnaround te spreken, menen ze, waardoor een koopadvies nog even achter slot en grendel blijft met de mooie woorden 'Don't rush things that take time to grow'.

Home Invest Belgium wint 0,9 procent naar 121 euro.

Hamon krijgt een pandoering van formaat. De Waalse koeltorenproducent kwam nabeurs met een jibberish jaarrapport waarin het zelfs geen omzetcijfer vermeldde. Wat wij eruit konden opmaken is de het bedrijf het eerste halfjaar afgesloot met een nettoverlies van 19,9 miljoen euro. Dat is meer dan een jaar eerder, toen de fabrikant van industriële schoorstenen 15,4 miljoen in het rood dook.