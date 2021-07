Euronext Brussel: Sum of the TVH Parts

Met de instap in TVH Parts maakt D'Ieteren een einde aan een nijpend luxeprobleem: een overschot aan cash.

De Europese beurzen boeken herstel na een zeldzame baaldag in een verschroeiende rally. De Parijse CAC40 en de Bel20 nemen het voortouw. De Brusselse sterrenkorf wint 1,1 procent naar 4.163 punten.

Galapagos is primus en beleeft met een winst van 4,7 procent zijn beste beursdag sinds begin juni. Colruyt kan het tempo van de index niet volgen en noteert vlak op 46,7 euro. De steeds meer gediversifieerde distributiegroep uit Halle kwam gisteravond met nieuws dat ze de webapotheek Newpharma inlijft, zonder impact op de jaarcijfers in het lopende boekjaar. 'Met een tanend momentum na covid en weinig triggers voor de koers in de nabije toekomst blijven we liever aan de zijlijn', zegt analist Thomas Couvreur van KBC Securities die zijn houdadvies herhaalt.

Door de rode beursdag van donderdag komt het met wat vertraging op onze radar. UCB kreeg er een nieuwe fan bij in Frankrijk. Société Générale start de opvolging met een koopadvies en koersdoel van 115 euro, goed voor 30 procent opwaarts potentieel. De biofarmaciegroep zit op een zucht van de markt met haar psoriasismiddel bimekizumab. UCB wint 1,3 procent nadat het aandeel er donderdag als enige Bel20-er in slaagde het hoofd boven water te houden.

D'Ieteren tekent voor het nieuws van de dag. De holding legt voor 1,2 miljard euro de hand op een belang van 40 procent in TVH Parts, de onderdelendivisie van heftruckreus TVH. De deal waardeert het bedrijf inclusief schulden op 3,65 miljard.

De druk op CEO Francis Deprez groeide om de cashberg bij D'Ieteren aan het werk te zetten. De holding zat op een berg cash van intussen 2 miljard. Dit vooral dankzij het kroonjuweel Belron. De Carglass-eigenaar is al jaren een echte cashflowmachine. De twee aandeelhouders, D'Ieteren en private-equitygroep CD&R, eigenen zich die cash regelmatig toe door extra schulden te laden op de balans van Belron, dat vervolgens een stevig dividend uitkeert.

De deal voldoet aan twee belangrijke investeringscriteria van D'Ieteren. TVH Parts is een wereldspeler die opereert vanuit Waregem, waardoor het zowel lokale verankering als een globaal bereik biedt. 'TVH Parts zal naast Belron, D'Ieteren Automotive, D'Ieteren Immo en Moleskine als belangrijke nieuwe poot in de holding fungeren', aldus het persbericht.

D'Ieteren wint 2,6 procent naar 106,5 euro.

Terwijl ze in de hoofdzetel in de Maliestraat in Elsene feestvieren, blijft het stil aan de andere kant van Brussel bij Recticel . D'Ieteren werd genoemd als potentiële kandidaat om Recticel uit de handen van het Oostenrijkse Greiner te houden, dat een bod lanceerde van 13,5 euro per aandeel op de isolatiespecialist. Met D'Ieterens overname van TVH Parts lijkt die piste dood te lopen.

Quest for Growth profiteert van een adviesverhoging van KBC Securities. Analist Michiel Declercq verhoogt het advies van 'houden' naar 'kopen' met een koersdoel van 8,3 euro. De Leuvense privak maakte de portefeuillewaarde voor juni bekend. Die bedroeg 10,2 euro, wat op een slotkoers van 7,44 euro donderdag een korting van 26,2 procent impliceert.

We zien de kans op een aanzienlijke uitkering bij QfG voor volgend jaar toenemen. Michiel Declercq Analist KBC Securities

De portefeuillewaarde daalde licht ten opzichte van mei, maar dat is toe te schrijven aan een kapitaalvermindering van 40 eurocent.'Quest zet zijn solide pad verder in 2021 met succesvolle exits in zijn private portefeuille zoals het Franse diagnosticabedrijf Haliodx', zegt Declercq. 'We zien de kansen op een aanzienlijke uitkering aan de aandeelhouders voor volgend jaar toenemen, in dien verstande dat de beurzen dit jaar op of boven de huidige niveaus eindigen.'

Uit zijn maandelijkse update bleek ook dat QfG een beetje winst nam op zijn sterparticipatie Steico, een Duits beursbedrijf dat natuurlijke isolatiematerialen maakt. QfG wint 2,9 procent naar 7,66 euro.

