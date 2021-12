Euronext Brussel: Tante Roza op bezoek bij Argenx

UCB zet met rozanolixizumab de achtervolging in op Argenx in de behandeling van de weesziekte MG. Op een rode beursdag scoort Avantium nu het eindelijk zijn droomfabriek in zicht krijgt.

In afwachting van meer duidelijkheid over de (Amerikaanse) inflatie en de impact van de omikronvariant houden beleggers de vinger op de knip. De Europese beurzen geven in doorsnee 0,2 procent prijs.

Brussel is Europees onderpresteerder door druk van zwaargewicht Argenx . Die bouwt na enkele stevige dagen een pauze in, in de koortsachtige aanloop naar 17 december. Dat is de dag waarop een Amerikaanse goedkeuring

Intussen zit de concurrentie niet stil, ook niet in eigen land. UCB komt met nieuws dat zijn middel tegen diezelfde weesziekte het klinische eindpunt heeft bereikt in fase-3 onderzoek. Rozanolixizumab ('Roza') wordt daarmee een uitdager voor efgartigod van Argenx, al is dat met een redelijke straatlengte achterstand. UCB mikt ten vroegste in de zomer van volgend jaar op een indiening van het middel bij de regelgevers.

'UCB zal weinig koerswinst puren uit het nieuws', voorspelt Peter Welford voorbeurs in zijn rapport. Dat blijkt een juiste inschatting van de Jefferies-analist. UCB opent met lichte winst maar moet tegen de middag 1,1 procent inleveren naar 98,6 euro.

'We missen details over het competitief profiel van het product', zegt Welford. 'Daarvoor wordt het wachten op medische meetings volgend jaar, waar UCB het product nader zal voorstellen'.

UCB geeft ook aan dat het product geen 'nieuwe' veiligheidsproblemen stelt in de voorbije studie. Maar Welford brengt in herinnering dat in de fase-2-studie met het middel hoofdpijn frequent voorkwam als bijwerking, bij 57 procent van de patiënten. 'Dat lijkt dus niet veranderd', aldus Welford.

Jefferies blijft onverminderd fan van UCB. 'Het is onze top pick bij de Europese midcaps', klinkt het. 'Er is een golf van productlanceringen onderweg in de komende periode met onder meer Evenity (osteoporose) en Bimzelx (psoriasis). Het beurshuis geeft een koersdoel van 130 euro.

Binnen de Brusselse sterrenkorf kunnen alleen AB InBev en Ageas de voeten droog houden.

Droomfabriek

Het zijn ook 'A'-bedrijven die op de brede markt scoren. De uitschieter van de dag is Avantium . Wat lange tijd een utopie leek, komt nu toch dichtbij realisering.

Het Nederlandse bedrijf kreeg immers een financieringsplan klaar om in Groningen de eerste fabriek ter wereld te bouwen die op commerciële schaal grondstoffen voor pef, plantaardig plastic, maakt. Lange tijd was Antwerpen daarvoor in de running tot Groningen met een pot subsidies kwam.

De bouw van de fabriek gaat gepaard met een publieke kapitaalronde van 45 miljoen euro. Op 25 januari komt er een buitengewone algemene vergadering waar het management de aandeelhouders een 'carte blanche' zal vragen voor het organiseren van een private plaatsing dan wel een kapitaalverhoging met voorkeurrecht.

Finally - CeCe Peniston (1991)

'FINALLY', titelt Reg Watson van ING die daarmee meteen een ninetieshit van CeCe Peniston in herinnering brengt. De analist verwijst naar de lange en hobbelige weg die Avantium totnogtoe aflegde (zie grafiek).

En ook nu moeten aandeelhouders dus nog instemmen. 'Een rimpel in het voorstel voor de schuldfinanciering is dat een deel van de kost wordt betaald in warranten die kunnen worden uitgeoefend bij een succesvolle exploitatie van de fabriek', aldus Watson. Op basiis van de voorgestelde uitgifte van 2,84 miljoen warrenten, met een waarde van 11,25 miljoen euro, berekent Watson een warrantwaarde van 3,96 euro per stuk. Oftwel een verwatering van meer dan 10 procent ten opzichte van de huidige beurskoers.

Maar voorlopig overheerst de overwinningsroes. Avantium wint 22 procent naar 4,4 euro.

Dividendgebroddel

Accentis kan scoren met een deal. Het verkoopt zijn Slovaakse tak Accentis Námestovo voor een ondernemingswaarde van 92 miljoen euro aan de Nederlandse logistieke mastodont CTP. De aankoopwaarde (exclusief schulden) bedraagt 70,68 miljoen, maar ligt nog niet definitief vast.

'De waardering ligt zo’n 8 miljoen euro boven de jongst gerapporteerde boekwaarde van 83,8 miljoen euro en ontsluit op die manier behoorlijk wat verborgen waarde,' stelt KBC. 'De beurswaarde van heel Accentis bedroeg donderdag 93 miljoen euro.