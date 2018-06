Euronext Brussel: Telenet hoogvlieger op sombere beursdag

Telenet lanceert een inkoopprogramma van eigen aandelen en stelt nog meer beloningen voor de aandeelhouders in het vooruitzicht. Twee biotechbedrijven hadden eveneens goed nieuws en worden daarvoor beloond.

De Europese beurzen zakken ruim een procent na berichten dat de Verenigde Staten nu ook Chinese investeringen gaat beperken. Hoge vertegenwoordigers van China en de Europese Unie voerden maandag gesprekken in Peking en waarschuwden achteraf dat het unilaterale beleid van de VS kan resulteren in een wereldwijde recessie. De handelstribulaties zijn ook een van de oorzaken van de verslechtering van het Duitse ondernemersvertrouwen (de Ifo-index).

In Brussel weet de Bel20 het verlies te beperken tot 0,6 procent op 3.740 punten, enerzijds dankzij het meer defensieve karakter van de index, anderzijds door de winsten van twee aandelen: Telenet en AB InBev. De zwaarste druk op de Bel20 komt van de bankaandelen: KBC zakt 1,3 procent tot 65,44 euro en ING 1,6 procent tot 12,46 euro. Banken worden onrechtstreeks getroffen door een verstoring van de handelsstromen.

Inkoopprogramma

Telenet trekt de kop met een winst van 5,7 procent tot 42,52 euro. De kabel-, telecom- en mediagroep verraste vanmorgen met de lancering van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 300 miljoen euro. Een klein deel van de ingekochte aandelen is bestemd om de verplichtingen tegenover het personeel na te komen; het grootste deel zal echter vernietigd worden. Daardoor zullen de resultaten per aandeel stijgen en zal het belang van referentieaandeelhouder Liberty Global (56,36%) toenemen.

De inkoop zal overigens koersondersteunend werken en dat is mooi meegenomen. Sinds begin februari verloor Telenet bijna een derde van zijn waarde door het uitblijven van een mooi dividend, tegenvallen resultaten, scherpere concurrentie en de mogelijkheid dat een vierde mobiele speler wordt toegelaten in België.

Omdat de schudlgraad onder controle blijft, gaat Telenet in de tweede jaarhelft ‘communiceren over bijkomende vormen van aandeelhoudersvergoeding’, staat in een persbericht. Volgens Ruben Devos van KBC Securities (houden, koersdoel 52 euro) zou dit ‘het voorspel tot de lancering van een recurrent dividendprogramma’ kunnen zijn. Matthijs Van Leijenhorst van Kepler Cheuvreux (houden, koersdoel 53 euro) becijferde dat het inkoopprogramma grofweg de winst per aandeel met ongeveer 2 procent zal doen toenemen.

‘Wij denken dat de raad van bestuur ook een signaal uitstuurt over het huidige koersniveau, dat terneergedrukt is door zorgen over de kabelregulering en een potentiële nieuwkomer in mobiel’, merkt David Vagman van ING op. Hij is van mening dat Telenet nog eens 1 à 1,3 miljard euro zou kunnen spenderen aan dividenden of de inkoop van eigen aandelen, en toch nog in de bovenste helft van zijn schuldenstreefvork (3,5-4,5 keer de brutobedrijfswinst) zou kunnen blijven. Vagman heeft voor Telenet een koopadvies en een koersdoel van 74 euro.

Palmolie

AB InBev (+0,2%, 85,39 euro) kwam als favoriet te voorschijn uit de halfjaarlijkse rondvraag van De Tijd bij vermogensbeheerders, beurshuizen en beleggingsbladen. Het aandeel van ’s werelds grootste bierbrouwer ging dit jaar al bijna een tiende lager, maar volgens analisten is er ruimte voor een inhaalbeweging.

Sipef belandde op de vijfde plaats in de favorietenlijst en schrijft 1,7 procent bij tot 60,80 euro. De plantageholding kende vorig jaar een stevige groei met de overnames van Agro Muko en Dendy Marker en een forse kapitaalverhoging. Sipef blijft zijn plantage-areaal verder uitbreiden en sluit ook nieuwe overnames niet uit. De volumes zullen dus stijgen, terwijl topman François Van Hoydonck verwacht dat palmolie vanaf 2020 duurder zal worden.

Thrombogenics is sinds eind maart aan een gestage klim bezig, die deze maand fors is versneld. Het bedrijf is twee middelen voor de behandeling van typische oogaandoeningen bij diabetici klinisch aan het onderzoeken. Zonder nieuws wint het aandeel vandaag 5,3 procent tot 7,75 euro.

Kinkhoest

Het Franse biotechbedrijf Genkyotex (+4,3%, 1,70 euro) heeft zijn licentie-overeenkomst met het ‘Serum Institute of India’ (SIIPL) uitgebreid tot de industrielanden. In het oorspronkelijke akkoord, dat in 2015 werd gesloten, had de overeenkomst alleen betrekking op de groeilanden. De overeenkomst draait rond het gebruik van het platform Vaxiclase voor de ontwikkeling van een vaccin tegen kinkhoest.

Genkyotex ontving tot dusver 1,3 miljoen dollar van het SIIPL, als aanvangsbetaling en voor het behalen van een ontwikkelingsetappe. Volgens het oorspronkelijke akkoord konden die betalingen oplopen tot 57 miljoen dollar. Door de uitbreiding tot de industrielanden (o.m. VS, Canada, EU) kan Genkyotex bijkomend nog eens 100 miljoen euro ontvangen, waardoor de waarde van de overeenkomst oploopt tot circa 150 miljoen euro.

Ook ASIT biotech gaat hoger: plus 1,9 procent tot 3,70 euro. Het Brusselse biotechbedrijf heeft een nieuw kandidaat-product geselecteerd om huisstofmijtallergie te behandelen. ASIT moest op zoek naar een ander potentieel medicijn nadat een eerder middel niet bleek te werken. Het nieuwe kandidaat-product hdm-ASIT+ werd geïdentificeerd binnen de samenwerking met het Imperial College London. Het werd geselecteerd uit vier prototypes na ex vivo tests op bloedcellen van allergische patiënten.