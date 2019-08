Euronext Brussel: Tessenderlo groeit, Picanol in de touwen

De toegenomen hoop op een Amerikaans-Chinees handelsakkoord zet ook de Brusselse beurs op winst. Tessenderlo Group presteerde beter dan verwacht in het eerste halfjaar. De weefgetouwenafdeling van Picanol heeft het moeilijk in deze economisch onzekere tijden.

De Europese beurzen begonnen de dag in het rood door nieuwe zetten van China en de VS in hun nu al een jaar aanslepende handelsoorlog. Signalen dat China weer met de VS rond de tafel wil gaan zitten zorgden voor een kentering en zetten de beurzen op winst.

Omstreeks 13 uur wint de Bel20 0,4 procent tot 3.491 punten. De index heeft zijn winst vooral te danken aan de bankaandelen KBC (+1,5%) en ING (+1,3%) en aan defensieve waarden als Proximus (+1,5%) en Colruyt (+1,2%). Beleggers blijven dus toch wat voorzichtig, wat ook blijkt uit het duidelijke verlies van inoxproducent Aperam (-2,2%), een bedrijf dat niet alleen conjunctuurgevoelig is maar ook onderhevig is aan handelsverstoringen.

Voor nieuws moeten we op de brede markt zijn. Tessenderlo Group en Picanol, twee bedrijven die gecontroleerd worden door zakenman Luc Tack en ook rechtstreeks gelinkt zijn (Picanol bezit 55,86 procent van Tessenderlo), kwamen voorbeurs met halfjaarcijfers.

Daarbij kon Tessenderlo Group positief verrassen. De agro- en chemiegroep zag de brutobedrijfswinst (ebitda) met 48,7 procent stijgen tot 144,9 miljoen euro terwijl de omzet 9,5 procent hoger klom. Het winstcijfer is beter dan verwacht: analisten rekenden gemiddeld op 138 miljoen.

De agrodivisie presteerde zoals verwacht zwak, maar de andere twee divisies zorgden voor tegengewicht. Bio-Valorization, dat uit slachtafval gelatine wint, zag de brutobedrijfswinst bijna verdubbelen; Industrial Solutions (plastic buizen) presteerde eveneens erg sterk. Het bedrijf gaat er nog steeds van uit over het hele jaar een hogere ‘aangepaste ebitda’ te behalen dan in 2018, maar is wel wat voorzichtig gezien de ‘volatiele politieke, economische en financiële omstandigheden’. Het aandeel stijgt 2,5 procent tot 26,75 euro.

‘Verrassend sterke resultaten’, meent Nathalie Debruyne van Degroof Petercam, die ook de bevestiging van de winstverwachting weet te smaken. Zij blijft bij haar ‘houden’-advies en koersdoel van 31 euro.

Ook KBC Securities handhaaft het koersdoel (34 euro), maar het advies gaat wel omhoog: van houden naar bijkopen. Analist Wim Hoste wijst erop dat het aandeel sinds de piek van midden april ongeveer 20 procent van zijn waarde heeft verloren zodat de waardering interessanter is geworden.

Weefgetouwen

Van een heel andere orde zijn de resultaten van het ‘oude’ Picanol. Picanol Group is tegenwoordig in de eerste plaats het vehikel waarmee Luc Tack de controle uitoefent over Tessenderlo Group. Die laatste tekent voor zowat twee derde van de omzet van Picanol Group.

De divisie ‘Machines & Technologies’, zeg maar weefgetouwen en aanverwante producten en diensten, kende een moeilijk eerste halfjaar met een kwart minder omzet een ruime halvering van de brutobedrijfswinst. De vaste kosten namen immers niet af en er waren ook projectkosten door digitalisering en automatisering.

Picanol Group verwacht een verdere negatieve impact door het huidige onzekere economische klimaat. Analist Guy Sips van KBC Securities laat zijn koersdoel zakken van 80 tot 70 euro en blijft bij ‘bijkopen’. Het aandeel verliest 1,6 procent tot 62 euro.

Gunstig advies

Voor de grootste sprong tekent MDxHealth . Het aandeel schiet 15,2 procent hoger tot 1,17 euro. Dankzij een gunstig advies van Palmetto, een bedrijf dat het ziekteverzekeringsprogramma van de Amerikaanse overheid Medicare adviseert, is de kans fors toegenomen dat de prostaatkankertest SelectMDx in de toekomst wordt terugbetaald in de VS. SelectMDx laat toe op basis van een urinestaal uit te maken of een man mogelijk prostaatkanker heeft en een biopsie moet ondergaan. MDxHealth maakt donderdag de halfjaarresultaten bekend en zal dan meer toelichting geven.

‘MDxHealth bereikt een belangrijke mijlpaal voor SelectMDx, dat nu dicht bij Medicare-dekking staat’, merken de biotechanalisten van KBC Securities op. Ze blijven bij hun ‘houden’-advies en koersdoel van 1,3 euro.

EVS ging aanvankelijk ook hoger, maar de winst is op de middag verdwenen: het aandeel noteert onveranderd op 21,55 euro. De Luikse fabrikant van apparatuur voor live televisie-uitzendingen, heeft een belangrijke deal gesloten met het Amerikaanse productiebedrijf NEP, zo raakte vrijdagavond bekend. EVS krijgt de opdracht de productie-uitrusting van NEP in grondig te moderniseren. Het contract is meer dan 8 miljoen dollar waard.