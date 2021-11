Euronext Brussel: The Green Logistics Preservation Society

Intervest maakt een inhaalbeweging op vastgoedvedettes als VGP en WDP dankzij een steunpilaar in de portefeuille: een gigantische groene magazijnensite in Genk.

Oude en nieuwe beleggers worden op hun wenken bediend in deze stralende beursherfst. Terwijl de oude Dow Jones een 65ste record lukte op maandag, verkent ook de bitcoin nieuwe hoogtes door voor het eerst de kaap van 67.000 dollar te slopen. De markten zijn dermate euforisch dat de Fed de tijd rijp acht voor een caveat.

Kort na de slotbel in New York op maandag publiceerde de Federal Reserve een 85 pagina’s tellend rapport waarin de centrale bank waarschuwt dat de beurzen in een zeepbel dreigen te belanden en dat extreem hoge koersen tot een bredere crash van de financiële markten kunnen leiden mocht het met de economie de verkeerde kant opgaan.

Het is een beetje ironisch om te waarschuwen voor een zelfgecreëerd risico. Frank Vranken Beursstrateeg Edmond de Rothschild

'De waarschuwing is ietwat pervers', schrijft Frank Vranken van Edmond de Rothschild, in zijn ochtendmail. 'De zeepbel, als je er al over mag spreken, is van eigen makelij. Het is een beetje ironisch om te waarschuwen voor een zelfgecreëerd risico.'

Het Duits beleggersvertrouwen bezorgt de huidige koersen wat economische ruggensteun. Terwijl economen een daling van 22,3 tot 20 punten hadden verwacht, steeg de index die het vertrouwen bij investeerders meet tot 31,7. De beleggingsspecialisten denken dat de groei de komende maanden aantrekt en zien de inflatie in het eerste kwartaal van 2022 afnemen, zowel in Duitsland als in de hele eurozone.

Een tegenvallend Duits exportcijfer toont een tegenstrijdig beeld en laat vooral de aanhoudende fricties in de aanvoerketen zien. In die context toont de Europese belegger zich dinsdag aarzelend. De Europese beurzen gaan 0,1 procent hoger. De Bel20 kan 0,35 procent aandikken dankzij een sterk Argenx . Het biotechbedrijf krijgt een erkenning van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond (FDA) voor efgartigimod als weesgeneesmiddel tegen de zenuwziekte CIDP.

De sterren aligneren zich steeds meer voor een goedkeuring van efgartigimod als middel tegen de spierziekte MG. Dat groen licht wordt medio december verwacht.

Racing Genk

Op de brede markt floreert Intervest O&W . Na een goed derde kwartaal, waarin de bezettingsgraad steeg en nieuwe verhuurcontracten werden gesloten, trekt Intervest Offices & Warehouses zijn winstverwachting voor het hele jaar op. De verhuurder van logistiek vastgoed (65%) en kantoren (35%) verwacht nu dat de EPRA-winst (de winst uit de kernactiviteiten) tussen 1,70 en 1,72 euro per aandeel uitkomt. Tot dusver stond de prognose op 1,65-1,68 euro.

Rond deze tijd in 1968 lanceerden The Kinks hun legendarische album Village Green Preservation Society, iets wat Intervest poogt te zijn op logistiek vlak.

Een belangrijke steunpilaar van de portefeuille is Genk Green Logistics. De site heeft 250.000 vierkante meter aan investeringspotentieel waarvan 50.000 vierkante meter al voorverhuurd is. In het voorbije kwartaal strikte Intervest met Neovia Logistics een derde huurder voor de site.

In de kantorenportefeuille is Woluwe Garden een belangrijke ontwikkeling, die zal worden herontwikkeld in het nieuwe Greenhouse Woluwe Garden.

Vastgoedanalist Herman van der Loos stipt aan dat er een gigantische kloof is tussen de beurswaardering van een gemengde speler als Intervest en 'pure players' als VGP en WDP. 'Intervest noteert tegen 15 keer de verwachte winst van 2022, pure spelers ruim boven 30 keer hun verwachte winst.'

Intervest loopt die kloof een stukje in en stijgt 2,5 procent naar 26,7 euro, de hoogste koers dit jaar.

Ook Agfa kwam in de staart van het seizoen met zijn kwartaalrapport. Die tonen de aanhoudende sterkte bij de printplatenspecalist om prijsverhogingen aan klanten door te rekenen. Maar de outlook is grimmiger. 'De kosteninflatie kan nog tot een heel eind in 2022 wegen', zegt CEO Pascal Juéry.

Het derde kwartaal was voor Agfa beduidend moeilijker dan het tweede, vat Guy Sips de kwartaalresultaten bij de beeldvormingsgroep samen. Het kwartaal vormt een breuk in Agfa's hersteltrend na de pandemie, vindt de analist van KBC Securities.

De bedrijfswinst (rebit) van 6 miljoen euro viel lager uit dan de consensus en Sips' verwachting van 7 miljoen. De oprukkende materiaalkosten vreten aan de winst. 'Die trend kan een nog sterker effect hebben in de volgende kwartalen', stelt Sips. Maar - what's in a name - Agfa kan die toegenomen kosten 'offsetten' of compenseren met prijsverhogingen. 'Bovendien is het effect van prijsverhogingen soms pas met uitstel voelbaar vanwege clausules in contracten met klanten', zegt Sips.

Sips behoudt zijn koersdoel van 4,4 euro bij een opbouwen-advies.

Agfa ziet een vliegende start tegen de middag afkalven. Er blijft rond lunchtijd een winst van 0,5 procent tot 3,74 euro over.