Euronext Brussel: Thrombo doet het opnieuw

De Brusselse beurs slentert somber richting het weekend. Thrombogenics schiet voor de tweede keer deze week omhoog.

Een hele dag lang al zweeft de Bel20 rond een verlies van 0,3 procent tot 3875 punten. Afwisselend nemen verschillende indexleden het stokje over als grootste winnaar of verliezer van het moment.

Eerst hield zwaargewicht Engie (+0,4%, 14,05 euro) de aandelenkorf even in de buurt van het nulpunt met een stijging van ruim 2 procent in de eerste handelsminuten. Het aandeel zit al een hele week in de lift en kreeg donderdag een vers een koopadvies erbovenop van Credit Suisse. Luttele minuten later was het vet al van de soep en zakte de dagwinst tot 0,4 procent. Toen gleed Bel20 0,3 procent weg.

Daarna nam Bpost -0,22%, 17,96 euro) de leiding. Het postbedrijf nam een voorsprong van ruim een procent op de rest van de Bel20. Nieuws was er niet geweest, behalve dan de bijeenroeping voor de jaarvergadering gisteravond. Heel veel stelt de stijging echter niet voor, als u er het koersverloop van dit jaar bijneemt. Het aandeel Bpost heeft het al lang heel moeilijk, nu de overname van Radiant in de VS ongeveer het omgekeerde van een schot in de roos blijkt.

Buiten de index werkte Thrombogenics (+3%, 4,26 euro) zich in de kijker. Het biotechbedrijf met thuisbasis in Leuven publiceerde over zijn onderzoek naar een geneesmiddel voor een oogziekte bij diabetici in The Journal of Medicinal Chemistry. Dat onderzoek is nog heel pril, en begint binnenkort aan de eerste van drie klinische testfases. Dat betekent dat Thrombo nog vele jaren verwijderd is van potentiƫle inkomsten, indien het tot een goedgekeurd geneesmiddel komt. Een wetenschappelijke publicatie genereert wel wat aandacht voor het onderzoek, en soms ook voor het aandeel .