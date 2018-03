Euronext Brussel: Tijd om met de pet rond te gaan

De sfeer zit goed op de beurzen: ideaal om wat miljoenen bij te tanken. Zowel bij Kiadis Pharma als TINC was de kas bijna leeg, maar bij die eerste reageren aandeelhouders veel gefrustreerder dan bij die tweede.

De Europese beurzen doen er dinsdag een klein schepje bij, al blijft de Bel20 aan de grond. Een dag eerder kroop de index opnieuw boven de 4.000 punten. De grootste stijger is bpot (+0;9%, 28,1 euro), dat dinsdagavond jaarresultaten publiceert. Buiten Bekaert (-1,1%, 35,6 euro) verliest niemand meer dan een procent.

Buiten de index zijn de verschillen groter: de beurskoers van Kiadis Pharma reageert scherp op de private plaatsing van nieuwe aandelen. Het aandeel is de grootste daler van de dag. Aan 9 euro per stuk werden 14,6 procent nieuwe aandelen geplaatst bij grote beleggers, waardoor veel bestaande aandeelhouders de facto werden uitgesloten. De koers valt 13 procent terug, van 11,4 naar 9,8 euro. Kiadis denkt dat het nu genoeg cash heeft om de tweede helft van 2019 te halen. KBC Securities schat in dat Kiadis na de kapitaalverhoging ongeveer 45,4 miljoen euro op de rekening heeft staan. Daarvoor baseert het zich op de kaspositie van 31 december, deze kapitaalverhoging en de inschatting dat Kiadis dit kwartaal 5 miljoen euro heeft uitgegeven aan lopende klinische onderzoeken.

Kiadis heeft één potentieel geneesmiddel (ATIR101) in de laatste onderzoeksfase. Als dat onderzoek goed afloopt kan Kiadis eind dit jaar goedkeuring krijgen om de verkoop in de EU op te starten in 2019, volgens analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenbergs.

De kapitaalronde van TINC jaagt beleggers duidelijk minder schrik aan: het aandeel verroert geen millimeter. Nochtans komt er over twee weken voor elke drie bestaande aandelen een nieuw aandeel bij. Een belangrijk verschil is dat iedereen die op dinsdagavond aandeelhouder is een voorkeurrecht krijgt per drie aandelen die hij of zij bezit. En terwijl ook de kas bij TINC leeg is, net zoals die van Kiadis, heeft het bedrijf geen cashinjectie nodig om het hoofd boven water te houden.

Vanavond splitst dat voorkeurrecht dus af van de beurskoers, vanaf morgen tot en met volgende week vrijdag 23 maart (16u) kan u inschrijven op de kapitaalverhoging. Opmerkelijk is hoe TINC voor de derde keer ongeveer hetzelfde bedrag wil binnenhalen. De beursgang in mei 2015 bracht 78 miljoen euro nieuw geld binnen, en de eerste kapitaalronde in december 2016 leverde 76,7 miljoen op. Nu mikt TINC op 77,7 miljoen. Deze operatie stond in de sterren - en in het halfjaarverslag - geschreven: bij de resultatenpublicatie op 8 maart gaf TINC al aan dat het enkele banken had gevraagd om de opties te bekijken. Verschillende analisten hadden toen al hun rating voor het aandeel opgeschort.

Ander vastgoednieuws: De logistieke speler Montea gaat extra opslagruimte en kantoren bouwen op de luchthaven van Zaventem. De gebouwen worden op maat gemaakt van Brussels Airport Company. Daarnaast meldt het bedrijf ook dat het een distributiecentrum van 4.240 vierkante meter in Lesquin (onder Rijsel) heeft gekocht, en een nieuwe huurder heeft voor een nieuwe huurder heeft voor een opslagplaats in Gent. De nieuwe huurder is een toeleverancier van Volvo en heeft getekend voor negen jaar.

De vastgoedanalisten van KBC Securities reageren positief: 'Montea versterkt zijn positie op Brussels Airport, waar het in de afgelopen vier jaar zeven keer investeerde. De ondertekening in Gent dringt de leegstand van die stie met 35 procent terug. Op 31 januari vorig jaar trok SAS Automotive (een andere leverancier) er noodgedwongen weg. Montea ontving daarvoor een verbrekingsvergoeding en verhuurde de ruimte tot oktober 2017.' Analisten Alexander Makar en Jan Opdecam bevestigen hun houden-advies en koersdoel van 44,5 euro. Hun Nederlandse evenknieën bij ING herhalen ook hun houden-advies (koersdoel 42 euro), en stippen aan dat het aandeel noteert met een premie van 27 procent op de waarde voor het vastgoed. Zij verwachten een dividendrendement van 5,1 procent.

De verhuurder van studentenkoten Xior liet gisteravond weten dat het voet aan grond zet in Enschede. Met alweer een nieuwe Nederlandse studentenstad in de portefeuille komt het zwaartepunt van Xior steeds meer bij onze noorderburen te liggen.