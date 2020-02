Euronext Brussel: ‘Tijd om winst te nemen op Fagron'

Een beeld uit een videofilm van Fagron over zijn fabriek voor steriele bereidingen in Wichita

Op een licht hogere beurs krijgt Fagron andermaal klappen na een adviesverlaging. Ook Retail Estates speelt een lager advies parten. Zenitel rukt op naar de hoogste koers in bijna drie jaar.

De Europese beurzen laten kleine winsten optekenen. Het coronavirus grijpt verder om zich heen, maar de Chinese centrale bank neemt maatregelen om ’s lands economie te ondersteunen. In Europa profiteren vooral autobouwers en mijnbouwbedrijven daarvan. De Chinese beurzen veerden gemiddeld 2,25 procent op en hebben hun verliezen sinds de hervatting van de handel na het Chinese nieuwjaarsfeest helemaal goedgemaakt.

In Brussel gaat de Bel20 omstreeks 12.40 uur 0,2 procent hoger tot 4.195 punten. De grootste winst in de index is voor KBC (+1,1%, 73,24 euro). Volgens de Slovaakse krant Dennik heeft KBC met de Hongaarse OTP Bank een overeenkomst bereikt om diens Slovaakse tak (OTP Banka) over te nemen. Noch KBC noch OTP Bank wou de transactie tot dusver bevestigen.

Volgens Jefferies zou de KBC-dochter CSOB met de overname van OTP Banka haar positie op de Slovaakse markt kunnen versterken en haar marktaandeel opdrijven van 10,6 tot 13 procent. ‘Als de overname doorgaat, zal ze marginaal positief zijn voor KBC’, meent het beurshuis dat voor KBC een koopadvies en een koersdoel van 78,20 euro heeft.

Umicore

Bij de stijgers is ook Umicore terug te vinden met een winst van 0,5 procent tot 45,21 euro. De materiaaltechnologiegroep volgt de klim van de grondstoffenbedrijven en kreeg ook bemoedigend commentaar van Degroof Petercam.

Analiste Nathalie Debruyne had vrijdag een ontmoeting met financieel directeur Filip Platteuw en het IR-team. Ze keerde gerustgesteld terug wat de lange termijn voor de batterijmaterialen betreft.

De voorbije kwartalen was de evolutie in de sector van de batterijmaterialen een bron van zorgen wegens de inzinking van de Chinese markt, het concurrentiële landschap en de marge-evolutie in de tweede helft van 2019. Dat laatste leidde ook tot een negatieve koersreactie op de jaarresultaten, een koersval die intussen weer is goedgemaakt.

Debruyne vernam dat de margedruk in de tak Energy & Surface Technologies (batterijmaterialen en kobaltraffinage) helemaal te wijten is aan de kosten voor de bouw van de nieuwe fabrieken (greenfield) en niet aan prijsdruk.

Een ander belangrijk punt is dat Umicore op de bovenkant van de markt blijft focussen, waar kwalificaties en technologie bepalend zijn. Het bedrijf speelt niet in op de onderkant van de Chinese kathodemarkt en blijft inzetten op langetermijncontracten met OEM's (fabrikanten van originele onderdelen).

Op korte termijn zijn er wel onzekerheden: de impact van het coronavirus in China, de volatiele metaalprijzen, de opbrengst van de zware investeringen in batterijmaterialen. Het is ook wachten tot april vooraleer we een becijferde prognose voor 2020 zullen krijgen. Debruyne handhaaft haar koopadvies en koersdoel van 55 euro.

Zeer sterke koersprestatie

Voor de derde dag op rij staat Fagron onder druk. Nadat er donderdag 1,8 procent van de koers ging als reactie op gemengde jaarresultaten en vrijdag 4,4 procent na een adviesverlaging door KBC Securities, zakt het aandeel nog eens 4,4 procent tot 20,72 euro. Vandaag is een adviesverlaging bij ABN AMRO, van ‘kopen’ naar ‘houden’, de oorzaak. Het beurshuis trekt wel het koersdoel op van 18 tot 21 euro.

Volgens ABN AMRO is het tijd om wat winst te nemen op Fagron na de zeer sterke koersprestatie van de voorbije maanden. Sinds begin oktober won het aandeel circa 40 procent.

Deze klim was volgens Eric Wilmer en Robert Jan Vos aan een gunstige nieuwsstroom te danken. Ze noemen onder meer de toegenomen liquiditeit door de uitstap van de investeringsmaatschappijen Baltisse en Waterland, het vasthouden van Fagron aan het omzetgroeipad voor de fabriek voor steriele bereidingen in Wichita, het omvallen van het concurrerende compoundingbedrijf Pharmedium en gunstige wisselkoersevoluties (vooral voor de Amerikaanse dollar).

De doelstelling van Fagron om in Europa een lage eencijferige omzetgroei te realiseren wordt echter 'geen wandeling in het park', stellen de analisten. Ze verwijzen onder meer naar de toegenomen concurrentie in compoundingdiensten in Nederland.

Maastricht

Retail Estates (-1,55%, 82,40 euro) stuurde vrijdagavond een trading update uit over de eerste negen maanden en die was als verwacht, zeggen de vastgoedanalisten van KBC Securities. Ze behouden hun koersdoel van 84 euro. Ze vinden wel dat het aandeel correct geprijsd is en verlagen daarom hun advies van ‘bijkopen’ tot ‘houden’.

Wat de herstructurering van Orchestra-Prémaman betreft, die 12 winkelpanden van Retail Estates raakt, verwachten Wido Jongman en Joachim Vansanten dat er binnenkort een oplossing wordt gevonden voor de vier nog niet herverhuurde panden.

Ook voor Herman van der Loos van Degroof Petercam waren de negenmaandencijfers in lijn. De dividendprognose van 4,40 euro vindt hij overigens ‘conservatief’. Hij rekent op 4,50 euro. Zonder het Orchestra-probleem had het bedrijf wellicht zijn dividendprognose opgetrokken, denkt hij.

Retail Estates liet ook weten dat het vorige week een overeenkomst heeft gesloten voor de aankoop van het retailpark Belvédère, dat in Maastricht in aanbouw is. Het complex zal 7.850 m² winkelruimte omvatten, verdeeld over vijf winkelruimten die al verhuurd zijn aan woninginrichtingsbedrijven.

Van der Loos juicht die overname toe. Hij omschrijft Maastricht als een ‘topretailbestemming’ die veel bezoekers van over de grens aantrekt. Bovendien zijn er geen concurrerende retailparken in de omgeving. De analist herhaalt zijn ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 90 euro.