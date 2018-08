Euronext Brussel: Troebel beeld en een negatieve diagnose

Zowel EVS als MDxHealth laten een steek vallen met hun kwartaalverslag. Greenyard is nu bijna een vijfde minder waard sinds de winstwaarschuwing op maandag.

De Bel20 zette net als de rest van de Europese beursindexen een klein stapje vooruit in de vroege handel, maar zakte daarna tot een half procent weg. Rond de middag noteren we rond 3800 punten, iets onder het gemiddelde van de afgelopen... 2 jaar.

Omdat bijna alle al lang hun halfjaarverslag inleverden valt de actie te vinden buiten de Bel20. Een laatste opflakkering van het resultatenseizoen leverde cijfers op voor Bone Therapeutics, EVS en MDxHealth.

Vooral die twee laatste mogen we klasseren bij de teleurstellingen van deze zomer. Het werden dan ook de sterkste dalers van de dag. Het kankerdiagnosebedrijf MDxHealth (-5,4%, 3,59 euro) verkocht meer prostaatkankertesten, maar ook de kosten voor commercialisatie in de VS liepen stevig op. De omzet uit SelectMDx maakte een sprong van 46 procent, al gaat het in absolute cijfers slechts om een stijging van 0,9 naar 1,1 miljoen dollar. ConfirmMDx, voorlopig de grootste omzetmotor, bracht in de eerste jaarhelft 28 procent meer of 14,2 miljoen dollar binnen, deels omdat MDxHealth de gemiddelde prijs per test kon verhogen.

Dat cijfer verhult een daling in het tweede kwartaal, becijferden de analisten van KBC Securities. Zij hebben het over een terugval van 13 procent vergeleken met het tweede trimester van 2017: 'een zwakke prestatie'. KBCS sluit niet uit dat de verzwakking aanhoudt in het derde kwartaal, terwijl MDx meer verkopers aanwerft en opleidt.

Het koopadvies met koersdoel van 4,9 euro blijft wel overeind. MDxHealth zou tegen 2020 winstgevend moeten zijn, aldus KBCS.

Ook EVS lokte gefronste wenkbrauwen uit. Degroof Petercam reageertop de cijferpublicatie met een koersdoelverlaging van 27 naar 23 euro. Het advies blijft staan op 'houden'. Analist Stefaan Genoe rekende op een brutowinst (EBIT) van 2 miljoen euro en reageerde dus weinig opgetogen op het echte cijfer van 0,5 miljoen. 'Vooral de brutowinstmarge stelde teleur.'

Dan toont Degroof Petercam zich beter gezind over nieuws van IBA (+3%, 22,02 euro), dat van het strafbankje mag. De rating stijgt donderdagochtend naar 'houden' (van verkopen) na het contract over een protontherapiecentrum in een ziekenhuis in Singapore. De behandelingskamer zou up and running moeten zijn tegen 2021. Het koersdoel stijgt van 15 naar 22 euro over 12 maanden.

Na vier winstwaarschuwingen en de bijhorende deconfiture van het aandeel 'is het ergste waarschijnlijk achter de rug,' luidt het. 'De zorgen uit 2017 (te weinig nieuwe contracten) zullen wel voelbaar blijven in het overgangsjaar 2018. We geloven nu wel dat het bedrijf nettowinst zal kunnen neerzetten in 2018. Als de dosimetrie-afdeling verkocht raakt maakt dat het balans ineens ook veel gezonder.'

Analiste Stéphanie Put merkt nog op dat ze voorzichtig blijft, omdat de technologie van IBA - nauwkeurige kankerbestraling - nog altijd moet bezig is met bewijzen dat het klinische voordeel de financiële kost waard is. Door de afhankelijkheid van miljoenendeals voor elke nieuwe installatie afzonderlijk, gebeurt de progressie van IBA met horten en stoten.

KBC Securities haalt aan dat dit de zesde kamer is die IBA mocht aankondigen dit jaar, en de eerste waarvoor de financiering van een meerjarig project al rond is. De analisten rekenen erop dat er nog een zevende deal dit jaar nog moet lukken. Ze bevestigen hun 'bijkopen'-advies en het koersdoel op 23,5 euro.

De Waalse specialist in celtherapeën tegen botaandoeningen Bone Therapeutics (+1,5%, 9,74 euro) bevestigt de eerdere prognose dat er geld is voor de lopende medische onderzoeken tot september 2019. In maart werd er voor de laatste keer geld opgehaald, toen nog met het mes op de keel. Een converteerbare obligatie bracht 19,5 miljoen euro binnen nadat een Russische partner zich terugtrok uit een reeds aangekondigde publieke kapitaalverhoging.

Bone is vooralsnog verlieslatend, in de eerste zes maanden van dit jaar was er een operationeel verlies van 6,1 miljoen. Dat is een klein beetje minder dan vorig jaar. Er staat nu nog 9,1 miljoen euro cash op de bankrekening, en Bone verwacht dit jaar in totaal 15 à 16 miljoen euro meer uit te geven dat er binnenkomt.

Het bedrijf heeft twee grote onderzoeken lopen: eentje heet ALLOB, een middel dat de groei van botten zou moeten bevorderen. Het wordt momenteel getest tegen spondylodese (om wervels aan elkaar vast te zetten) en moeilijk genezende botbreuken.

Nog verder gevorderd is PREOB, dat in de derde en laatste klinische testfase zit. Bij die regeneratieve therapie worden stamcellen van de patiënt ingespoten om een breuk te herstellen. Het bedrijf verwacht nog dit jaar tussentijdse resultaten te publiceren voor de 44 patiënten die al een jaar behandeld worden.

De cijfers van vanochtend konden dus geen positieve verrassing opleveren. Nabeurs volgen nog halfjaarrapporten D'Ieteren, Immobel, Keyware, Resilux en Sioen.

Het Nederlandse Kiadis Pharma (-0,4%, 9,65 euro) kondigt vanochtend het vertrek van zijn CEO Robbert van Heekeren aan. Veel toelichting over de beslissing is er niet, van Heekeren 'wil een andere richting uit met zijn carrière'.