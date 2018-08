Euronext Brussel: Turkse besmettingsvrees nekt Euronav, Nyrstar, Bekaert en Aperam

Daarnaast haalt de vrees dat de Turkse crisis overslaat naar andere groeimarkten grondstoffen onderuit. Als de economische groei in opkomende markten gefnuikt wordt, is dat slecht nieuws voor de grondstoffenprijs. Dat zou immers wegen op de vraag. En die staat al onder druk vanwege de handelsoorlog tussen China en de VS. China is de grootste grondstoffenconsument ter wereld.

De dip in de metaalprijzen heeft een duidelijke impact op enkele bedrijven die zonder concreet bedrijfsnieuws lager donderen. De producent van roestvrij staal Aperam glijdt 3 procent weg. Een ander slachtoffer is de West-Vlaamse staaldraadfabrikant Bekaert (-3,2%, 21,54 euro). Het gaat het bedrijf niet voor de wind. Op 20 juli stuurde Bekaert een winstwaarschuwing uit waarna het aandeel 19,2 procent kelderde. Sindsdien was er niet veel beterschap. Het aandeel staat ondertussen 22 procent lager dan de piek.

Bekaert stelde in de eerste jaarhelft teleur met een magere winstmarge van 5,1 procent. CEO Matthew Taylor had een winstmarge van 10 procent beloofd. Het bedrijf kampt met duur walsdraad en een lage vraag voor staaldraad vanuit de olie-en gassector.

Een ander bedrijf dat last heeft van een magere vraag vanuit de olie-en gasmarkt is de olietankerrederij Euronav (-3,5%, 6,83 euro). De rederij kon in het tweede kwartaal niet overtuigen en tekende een verlies op van 12,5 miljoen euro. De oorzaak is de oververzadigde tankermarkt waar te veel schepen zijn voor een te lage vraag. Een daling van de wereldwijde economische groei is nefast voor Euronav omdat de consumptie van olie en dus de vraag naar olietankers dan daalt. Sinds de presentatie van de kwartaalresultaten is Euronav 8 procent van zijn waarde kwijt.

Voorts lijdt de Nyrstar (-2,2%, 5,09 euro) onder de malaise van de zinkprijs. De zinksmelter is sterk afhankelijk van de zinkprijs.

Nyrstar en Euronav zijn trouwens twee van de meest geshorte bedrijven op de Brusselse beurs. Respectievelijk 3,46 en 3,11 procent van de aandelen in omloop zijn in handen van beleggers die speculeren op een koersdaling. Het meest geshorte bedrijf blijft echter Ontex (-0,9%, 23,36 euro). Vijf verschillende shorters controleren nog altijd 4,85 procent van de aandelen.

De luierfabrikant noteert nu bijna 15 procent onder het indicatieve bod, 27,50 euro per aandeel, dat de Franse private-equityreus op 9 juli bevestigde. Sindsdien blijft het vanuit Parijs oorverdovend stil en stilaan lijken beleggers dan maar han conclusies te trekken.

Nog opvallend: het potentiële bod lijkt de vele shorters die in Ontex met zijn vele operationele problemen een lucratief doelwit zien, nauwelijks af te schrikken. Uit de jongste melding op de webstek van de beurswaakhond blijkt het Amerikaans hefboomfonds Marshall Wace zijn shortpositie recent weer wat uitgebreid te hebben, van 1 tot 1,12 procent.