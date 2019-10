Euronext Brussel: UCB krijgt met vertraging applaus

UCB trekt op Euronext Brussel alle aandacht naar zich toe na een miljardendeal in de VS.

De Europese beurzen twijfelen donderdag tussen winst en verlies. De beleggers zijn reuzebenieuwd naar het verloop van de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Op Bloomberg verscheen een bericht dat de VS mogelijk een voor volgende week geplande verhoging van de invoertarieven voor Chinese producten zal uitstellen.

De Bel20 staat op de middag 0,3 procent hoger en presteert daarmee beter dan de overige Europese beurzen. Alle aandacht gaat naar UCB dat voorbeurs de overname aankondigde van de Amerikaanse biotechgroep Ra Pharmaceuticals. De biofarmaciegroep telt omgerekend 2 miljard euro neer en zal dat bedrag financieren met cash en met bankleningen.

Analisten reageren eerder gemengd. KBC Securities is enthousiast en spreekt over 'een slimme deal'. De pijplijn van KBC Securities heeft immers versterking nodig. 'We zaten al enige tijd te wachten op een dergelijke deal.'

Het stermedicijn van Ra, zilucoplan, behandelt de spierziekte myasthenia gravis (MS), net als UCB's eigen middel rozanolixizumab. 'Beide medicijnen hebben wel een verschillend werkingsmechanisme', zegt analist Thomas Guillet van Degroof Petercam. 'Het is dus de bedoeling van UCB om een franchise uit te bouwen in een markt die geschat wordt op 6 miljard dollar.' MS treft bijna 200.000 patiënten in de VS, de EU en Japan. Ook Argenx zit op dit terrein en heeft momenteel een voorsprong op UCB.

Dat is dus het positieve aspect. Maar er zijn ook kantteningen. 'De verwachte inkomsten van Ra komen eigenlijk te laat', vervolgt Guillet. Ra biedt immers geen onmiddellijke oplossing voor de nakende patentafloop van de zogeheten CVN-medicijnen. CVN staat voor Cimzia (ziekte van Crohn, reumatoïde artritis), Vimpat (epilepsie) en Neupro (ziekte van Parkinson). 'Beide kandidaat-medicijnen - zilucoplan en rozanolixizumabdat - zullen niet voor 2022 bijdragen aan de omzet.' Het beurshuis Oddo vindt de overname van Ra 'echt duur'. 'De overname zal de eerste drie jaar voor 10 procent winstverwaterend zijn.'

Bij Jefferies noemt analist Peter Welford, een veteraan die al bijna twee decennia de farmasector opvolgt, de overname van Ra Pharma 'strategisch zinvol'. Zeker omdat zilucoplan, het potentiële middel tegen mysathenia gravis (MG), in de lopende derde klinische testfase relatief weinig risico's ('derisked' in het jargon) met zich meedraagt, omdat de tweede testfase zo'n goede resultaten opgeleverd heeft. Dat was minder het geval voor het MG-middel waar UCB aan werkt, rozanolixizumab.

En toch blijft Welford bij zijn 'houden'-advies. 'Ook is Ra Pharma strategisch goed, we blijven verwachten dat de groei en de winstmarges van UCB op korte termijn zwak zullen zijn. En dit tot de pijplijn aan nieuweproducten vanaf 2021 resultaten begint op te leveren, inclusief potentiële eerste lanceringen van zilucoplan vanaf 2022'.

UCB gaf zelf al aan dat in 2019 de ruim tien onderzoeken in de derde (en dus dure) testfase op de winstmarges zullen wegen.

De monsterovername zorgde bij de beursopening voor een verlies van circa 1 procent maar tegen de middag staat er een winst van 1 procent op de tabellen.

Telenet

KBC Securities kwam terug op het nieuws dat Telenet de komende twee jaar gefaseerd de stekker uit de analoge kabel trekt, wat het analoge signaal tegen eind 2021 helemaal doet uitdoven. Het gaat om 184.000 gezinnen, goed voor 9 procent van het abonneebestand. Zij worden mogelijke afnemers van bijkomende diensten op het entertainmentplatform.

Mensen met een tv die ouder is dan 9 jaar, zijn verplicht over te schakelen op digitale tv of moeten een nieuwe tv kopen. Bij de overschakeling op digitaal, stijgt het maandabonnement met 10 euro voor de huur van de decoder. Het beurshuis ziet één groot risico: de kans op een groter klantenverloop op korte termijn. 'Analoge kijkers zullen het moment aangrijpen om hun telecomabonnement te heroverwegen.' Telenet verliest 0,3 procent.

MdxHealth