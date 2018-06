Euronext Brussel: Umicore en Engie trekken de kar

Na de zware klappen van gisteren gaan de Europese beurzen weer voorzichtig de goede richting uit. In Brussel geniet Umicore van een koersdoelverhoging. Engie volgt de positieve trend in de energiesector.

De escalatie in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zette de Europese beurzen maandag gemiddeld 2,1 procent lager. Vandaag herstellen ze weer, zij het met mate: de EuroStoxx50 wint 0,2 procent. Beleggers blijven op hun hoede voor verdere ontwikkelingen in het handelsbeleid van de VS.

Euronext Brussel zit op dezelfde golflengte. De Bel20 gaat omstreeks 12.20 uur 0,2 procent hoger tot 3.716 punten. Sinds begin dit jaar staat de index op 6,4 procent verlies. De winst van de Bel20 is volledig het werk van twee aandelen: Engie en Umicore.

De energiesector is vandaag de best presterende sector in Europa. Dat heeft onder meer te maken met de olieprijs, die licht stijgt na maandag ruim een procent te hebben verloren. In het geval van Engie speelt ook mee dat de Franse nutsgroep genoemd wordt als mogelijke bieder op de hernieuwbare-energietak van het Portugese EDP of een deel daarvan. Een woordvoerder zei echter dat Engie nog geen enkele beslissing terzake heeft genomen en momenteel zeker geen bod voorbereidt. EDP Renovaveis, dat een aparte notering heeft op Euronext Lissabon, wordt gewaardeerd op 7,3 miljard euro. Engie wint 1,3 procent tot 13,20 euro.

First-mover advantage

De koerssprong van Umicore is nog iets groter: er komt 1,9 procent bij tot 49,15 euro. De materiaaltechnologiegroep kreeg van ABN Amro een koersdoelverhoging van 55 tot 62 euro. Logischerwijs blijft het koopadvies behouden.

Analisten Mutlu Gundogan en Philip Ngotho denken dat Umicore zal blijven marktaandeel winnen in batterijmaterialen . Zij zien Umicores marktaandeel stijgen van 24 procent in 2015 tot 35 procent. De reden hiervoor is het 'first-mover advantage', het voordeel dat diegene die de eerste zet doet geniet. De Belgische materiaaltechnologiegroep breidt sneller uit dan zijn sectorgenoten, en die uitbreiding verlaagt de kapitaalintensiteit en de operationele kosten.

Gundogan en Ngotho rekenen voor dit jaar op een recurrente bedrijfswinst (rebit) van 552 miljoen euro. Dat is nipt boven de eigen guidance van Umicore (510-550 miljoen euro) maar 9 procent meer dan de consensusverwachting (508 miljoen). De analisten denken dat de consensus de aanhoudende groei onderschat, met name de capaciteitsuitbreiding in batterijmaterialen.

Het aandeel Umicore noteert tegen 14,3 keer de voor 2019 verwachte verhouding bedrijfswaarde op brutobedrijfswinst (EV/ebitda), wat volgens ABN Amro nog steeds aantrekkelijk is gezien de verwachte rendements- en winstgroei en het sterk concurrentieel voordeel. Aziatische sectorgenoten noteren tegen een multiple van 11,4x maar lopen aanzienlijk achter op Umicore qua opbrengst, groei en technologisch kunnen.

Kat

Een koersdoelverlaging bij Degroof Petercam voor Bpost (-0,35%, 14,20 euro) heeft licht effect. Analist Marcel Achterberg had een mogelijke herziening van zijn koersdoel aangekondigd na het persbericht voorafgaand aan de 'capital markets day' in Brussel. Hij was vooral onthutst over de lager dan verwachte doelstellingen van het postbedrijf, in het bijzonder voor de periode 2019-2022. Bpost ziet de bedrijfswinst (ebit) in die periode tussen 390 en 440 miljoen euro.

De analist heeft zijn ramingen voor de brutobedrijfswinst (ebitda) voor de periode 2018-2020 met gemiddeld 6,5 procent verlaagd, maar houdt zijn dividendprognoses intact. Zijn koersdoel zakt van 22 tot 16 euro, zijn advies blijft 'houden'. Hij denkt dat beleggers voorlopig de kat uit de boom zullen kijken.

Telenet heeft last van winstnemingen. De aankondiging om voor 300 miljoen euro eigen aandelen in te kopen stuurde de kabel-, telecom- en mediagroep maandag 5,1 procent hoger, en dat op een slechte beursdag. Het programma wordt als een geste aan de aandeelhouders gezien, die dit jaar het aandeel sterk zagen vermageren. De koersopstoot krijgt echter geen vervolg, integendeel: het aandeel zakt 3,2 procent tot 40,96 euro. Van de 22 analisten die volgens Bloomberg Telenet opvolgen, hebben er 14 een koopadvies.

Zinkprijs

Op de brede markt komt er voorlopig geen einde aan de rally van Thrombogenics. Het aandeel gaat nog eens 2,7 procent hoger tot 7,93 euro nadat er maandag al 3,6 procent bijkwam. De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor oogaandoeningen bij diabetici vordert en lijkt veelbelovend.

Tegen de huidige koers staat Thrombogenics op het hoogste peil sinds begin 2015. De piek van januari 2013 (47,17 euro), toen de markt ervan uitging dat het oogmiddel Jetrea een enorm commercieel succes zou worden, is echter nog ver verwijderd.