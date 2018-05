Euronext Brussel - Umicore houdt Bel20 overeind

De Brusselse sterindex wint op de middag 0,1 procent tot 3.763 punten.

In tegenstelling tot de meeste andere Europese beurzen (-0,3%) blijft Brussel (+0,1%) wel overeind. Dat is te danken aan Umicore dat 2,6 procent stijgt tot 48,61 euro na een goed rapport van ING.

Analist Stijn Demeester verhoogt zijn koersdoel van 29 tot liefst 53 euro. Zijn advies blijft niettemin 'houden' aangezien volgens hem een groot deel van de groei op middellange termijn al wordt weer weerspiegeld door de koers van het aandeel.

'De verhoogde prognose van 24 à 34 procent winstgroei (rebit) geeft duidelijk aan dat Umicore het voortouw neemt in batterijkathodes. Op basis van die nieuwe prognose en de uitbreiding in kathodes hebben we onze verwachtingen herzien. We gaan nu uit van een jaarlijkse gemiddelde groei van 21 procent, wat 2 à 3 procent meer is dan de analistenconsensus.'

De banken KBC (-0,3% tot 65,52 euro) en ING (-1,1% tot 12,48 euro) diepen hun ruime verliezen van gisteren (3 à 4 procent) nog wat uit.

Meer dan de helft van de Bel20-aandelen verliest terrein. Bpost (+1,4% tot 15,11 euro) is daar niet bij.

Het postbedrijf kondigde vanmorgen een niet-exclusieve samenwerking met pakjesbezorger DHL aan in de Benelux. 'Door samen te werken op het vlak van aanlevering, sortering, uitreiking en retour wordt de cross-border e-commerce verder gestimuleerd en genieten webshops van een ‘all in one’ oplossing.'

Een product terugsturen tussen Nederland en België wordt net zo eenvoudig als bij binnenlandse bestellingen, luidt het verder. Samen beschikken de twee over meer dan 4.400 servicepunten: ruim 1.900 in Nederland en 2.500 in België.

Kotmadam Xior wint 2 procent tot 35,90 euro. Opmerkelijk, want het bedrijf heeft net aangekondigd dat het 4,3 miljoen nieuwe aandelen zal aanbieden aan 31 euro per aandeel. Goed voor een kapitaalverhoging van 134 miljoen euro. Die gaat Xior investeren in Leuvense en Nederlandse koten.