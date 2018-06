Euronext Brussel: Umicore laadt zijn batterijen op

Euronext Brussel blijft wat achter op zijn Europese collega’s. Materialentechnologiegroep Umicore bereikt een nieuw record in de aanloop naar zijn investeerdersconferentie. D’Ieteren noteert ex coupon en draagt de rode lantaarn.

De Europese beurzen stijgen gemiddeld 0,5 procent. Vooral de technologie-aandelen presteren goed nadat in New York de Nasdaq Composite maandag op een record afsloot. De bezorgdheid rond de handelsrelaties blijft op de achtergrond maar is zeker niet verdwenen.

In Brussel stijgt de Bel20 omstreeks 12.30 uur met 0,2 procent tot 3.843 punten. De index wordt wat afgeremd door de bankwaarden ING (-0,4%) en KBC (-0,4%) en door nutsgroep Engie (-0,15%).

De sterkste procentuele stijger is Umicore. In de aanloop naar zijn jaarlijkse investeerdersdag wint het aandeel 1,55 procent tot 50,52 euro en dat is een nieuw record. Het bedrijf is nu 12,45 miljard euro waard en steekt daarmee Solvay (12,27 miljard) voorbij.

De materialentechnologiegroep roept de analisten dit jaar bijeen in het Verre Oosten, meer bepaald in Seoel en dat is geen toeval. Umicore werpt zich meer en meer op als producent van grondstoffen voor herlaadbare (auto)batterijen en heeft in die sector ook forse investeringen aangekondigd. Het zwaartepunt van de batterijproductie ligt in Zuid-Korea en China: daar zitten de klanten voor batterijmaterialen van de Belgische groep.

Volgens UBS zal Umicore op de beleggersconferentie in Seoel benadrukken dat het zijn marktleiderschap kan behouden naarmate de industrie evolueert. Het zou met andere woorden kunnen opboksen tegen de concurrentie van Chinese bedrijven en van zijn jarenlange concurrenten Johnson Matthey en BASF.

Curetis

AB InBev breit een vervolg aan de 2,6 procent-winst van maandag. Die was te danken aan een koopadvies van het Britse beurshuis HSBC. Het aandeel wint nog eens 1,45 procent bij tot 83,51 euro.

Schermvullende weergave Een cartridge van Curetis voor het Unyvero-zaklabo ©Curetis

Op de brede markt staat Curetis op kop met een winst van 13,55 procent tot 4,86 euro. De Duitse specialist in moleculaire diagnose, die net als Biocartis een zaklabo heeft ontwikkeld dat snel onderzoeksresultaten oplevert, verloor sinds de piek van begin januari (7,96 euro op 10 januari) de helft van zijn waarde. De voornaamste reden hiervoor is de tegenvallende ‘plaatsing’ van Unyvero-systemen. Eind maart waren er zelfs minder van die zaklabo’s in gebruik dan drie maanden eerder. Dit jaar lanceert Curetis de Unyvero in de Verenigde Staten en dat zou voor een groeiversnelling moeten zorgen.

Curetis komt de komende dagen wel in de belangstelling te staan: vrijdag organiseert Kempen een roadshow en het bedrijf zal ook aanwezig zijn op de ASM – Microbe 2018-conferentie, die van vrijdag tot zondag plaatsvindt in Atlanta.

Azurit

Aedifica (+0,4%, 81,40 euro) zet zijn expansie in Duitsland gezwind verder. De specialist in zorgvastgoed koopt er vier sites in exploitatie en bouwt daarnaast een nieuw rustoord. De vijf centra kunnen samen 465 zorgbehoevenden huisvesten en vertegenwoordigen een investering van 39 miljoen euro. Ze worden allemaal uitgebaat door de Duitse private groep Azurit.

De analisten van KBC Securities vinden het een goede zaak dat Aedifica met deze deals Azurit Gruppe binnenhaalt. Azurit heeft meer dan 20 jaar ervaring in de uitbating van zorgcentra en baat momenteel 75 sites uit voor samen zowat 8.800 senioren. ‘Dit toont aan dat Aedifica in staat is de beste deals in Duitsland te vinden en uit te voeren.’ Jan Opdecam en Alexander Makar hadden de expansie van de portefeuille verwacht en blijven bij hun ‘houden’-advies en koersdoel van 81 euro.

Ook de ING-analisten Jaap Kuin en Pieter Runneboom (houden, koersdoel 80 euro) vinden de samenwerking met Azurit een goede zaak. Zij wijzen er op dat de Duitse portefeuille van Aedifica met deze deal aangroeit tot 505 miljoen euro, gespreid over 41 sites.

Estelle

Mithra (-1,3%, 31,25 euro) heeft voor de commercialisering van zijn anticonceptiepil Estelle in Zuid-Korea een akkoord gesloten met Hyundai Pharm. Dat bedrijf is in zijn land een van de marktleiders inzake geneesmiddelen voor vrouwen. De overeenkomst houdt mijlpaalbetalingen in aan Mithra, minimale afzethoeveelheden en royalty's op de verkoop. Voor Estelle lopen momenteel Fase 3-onderzoeken in Europa/Rusland en de VS/Canada.

Het nieuwe contract voor Estelle in Zuid-Korea – een kleine regio met maximum piekverkopen in de buurt van 9 miljoen euro – toont het voornemen van Mithra aan om het potentieel van het middel maximaal te benutten door middel van strategische allianties wereldwijd, merken de biotechanalisten van KBC Securities op.