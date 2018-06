Euronext Brussel: Umicore leidt vanuit Azië

Na de capital markets day in Zuid-Korea is Umicore de sterkste stijger in de Bel20.

Europese aandelen konden 's ochtends een mooie stijging voor leggen met dank aan de banken. Die kregen een boost nadat de ECB liet doorschemeren dat de bestuurders binnenkort zullen praten over het afwikkelen van de jarenlange monetaire stimulus die de rentestanden platdrukte en zo de winstgevendheid van banken laag hield.

Later op de dag kreeg de rest van het pak dan toch het overwicht, en zakken de beurzen naar hetzelfde peil als woensdagavond. Brussel blijft voor op het gemiddelde omdat KBC en ING zich kranig weren. Daarbij krijgen ze ook nog de steun van Umicore.

Het bedrijf maakte een goeie beurt in Zuid-Korea, waar het analisten en andere sectorkenners had uitgenodigd op een tweedaagse inclusief bedrijfsbezoek. Terwijl de aanwezigen het licht uitdeden op de afsluitende receptie in Seoel, wipte het aandeel opnieuw boven 50 euro richting een verse recordkoers. 'Het wordt moeilijk voor de concurrentie om Umicore bij te benen, sommigen zullen mogelijk de strijd opgeven,' reageerde analist Mutlu Gundogan van ABN Amro.

Vroeg in de ochtend maakte het biotechaandeel Curetis een kattensprong van wel 12 procent. Daar blijft in de namiddag nog 10,5 procent van over. Nochtans zit er geen groot nieuws verbogen in het persbericht dat 's morgens werd gelanceerd. De verkoop in de VS van een test om infecties in de onderste luchtwegen op te sporen, is volgens dat bericht van start gegaan.

Curetis kreeg in april al de goedkeuring van de Amerikaanse gezondheidsregulator FDA om de test via zijn Unyvero-zaklabo op de markt te brengen. Het Duits-Nederlandse bedrijf zegt dat de eerste commerciële evaluatieakkoorden de komende weken getekend worden.

Volgens Curetis kan de Unyvero-test binnen 5 uur uitsluitsel geven of de patiënt al dan niet een infectie op de onderste luchtwegen heeft. Dat is volgens het bedrijf een troef in een enorme markt. Curetis wil tegen het einde van dit jaar 40 tot 50 Unyvero-analysetoestellen geplaatst hebben.

De herontdekking van Curetis na het persbericht vertaalde zich tegen 15u in een bescheiden beursomzet van 1,5 miljoen euro.