Euronext Brussel: Umicore op hoogste peil sinds aprilduik

De Europese beurzen stijgen maandag flink. Gemiddeld gaan de aandelen op het oude continent er 1,1 procent op vooruit. Het positieve sentiment lijkt het gevolg van de toegenomen hoop op een 'eerste fase deal' tussen de VS en China. Beide mogendheden zeiden vrijdag dat er vooruitgang zit in de handelsbesprekingen.

Umicore

Aedifica

Het aandeel Aedifica klimt 0,8 procent. Het woonzorgvastgoedbedrijf lanceert een overnamebod op zijn Finse sectorgenoot Hoivatilat . Het biedt 14,75 euro per aandeel in cash. Het bod kost maximaal 375 miljoen euro, naast 202 miljoen aan overgenomen schulden. Het bod loopt van 11 november tot 2 december.

Analist Jan Opdecam van KBC Securities is te spreken over het bod. 'Wij vinden het een slimme zet van Aedifica. Het geeft hen de mogelijkheid om te groeien in een markt die dezelfde vergrijzingsproblemen heeft als de andere markten. Maar met het voordeel dat Finland een zeer sterke sociale zekerheid heeft.'

Ook analist Herman van der Loos van Degroof Petercam vindt het bod een goede zaak. 'Het geeft meer diversificatie in de portfolio op het gebied van landen. Ook komt er meer diversificatie in de huurders, want Armonea zal nog maar goed zijn voor 12 procent van de totale huuropbrengsten. Verder neemt het een significante positie in een markt die veel groeipotentieel heeft.'