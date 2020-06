Euronext Brussel: Umicore primus in tegendraads Bel20

De Bel20 trekt maandagmiddag 0,3 procent hoger tot 3.551 punten. De beweging is opvallend omdat de Europese beurzen in het algemeen ten prooi vallen aan winstnemingen (-0,5% gemiddeld).

De Bel20 wordt op het droge houden door de financiële zwaargewichten KBC en ING die 2 à 3 procent winnen. Ook Umicore is in bloedvorm met dank aan een positief rapport.

Bank of America (BoA) verhoogt het advies van Umicore naar kopen en krikt het koersdoel op tot 55 euro. De zakenbank denkt dat de stimulusmaatregelen van de Franse en Duitse overheden goed zullen zijn voor de wereldmarktleider in kathodes die elektrische auto's zoemend op de weg moeten houden :

Daarbij laat Duitsland vooral zien dat het menens is. 'De beslissing van de Bondsrepubliek om geen subsidies te geven voor de aankoop van auto's met een verbrandingsmotor laat zien dat het land het kopen van elektrische voertuigen structureel aanmoedigt', zegt BoA. 'Omdat 35 procent van de winst van Umicore is blootgesteld aan deze markt, denken we dat het bedrijf een van de grootste begunstigden is van de stimulusmaatregelen.'