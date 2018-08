Euronext Brussel: Vastgoed op vrijdag

Op een kalme beursdag valt VGP op met goede resultaten. Een kapitaalverhoging bij Leasinvest kan, maar niemand maakt er zich druk over.

De Bel20 raakte wat moeilijk wakker, maar kan na de middag toch al een stijging van een half procent voorleggen. Opmerkelijk is dat Umicore zich nipt bij de 10 beste aandelen van de index bevindt, omdat donderdagavond het recht op een dividend van de koers ging. Umicore begon daardoor 0,7 procent in het rood, maar noteert toch 0,6 procent hoger dan donderdag.

Buiten de index viel VGP op, een dag na de resultatenpublicatie. De logistieke vastgoedspeler VGP is een van de grootste stijgers van de dag, na alweer een recordwinst boven de analistenverwachtingen.

'Uitzonderlijke cijfers brengen ons ertoe onze prognoses voor het hele jaar op te trekken,' reageren de vastgoedspecialisten Jan Opdecam en Alexander makar van KBC Securities. Zij houden hun rating onveranderd op 'kopen' met koersdoel 78 euro.

Zelfs nadat grootaandeelhouders Bart Van Malderen en Jan Van Geet een stuk van hun belang verzilverden eind vorig jaar, hebben ze nog steeds bijna twee derden van het bedrijf in handen. Dit maakt het aandeel moeilijker verhandelbaar voor grote beleggers: de gemiddelde beursomzet per dag beloopt pakweg 250.000 euro. 'Ondanks deze liquiditeit is VGP duidelijk een no-brainer. VGP blijft maar hoge marges, stijgende huurprijzen en hoge commissies binnenharken.'

'Bovendien ontwikkelt het bedrijf nieuwe projecten ook nog eens een vijfde sneller dan wij hadden verwacht. En daar nóg eens bij komen de nieuwe kantoren in SPanje, Italië, Nederland en Oostenrijk in de zoektocht naar nieuwe kansen. Zo komt er optimale spreiding van de risico's over verschillende sectore, landen en huurders.'

Dezelfde analisten van KBC Securities reageren op de bevredigende resultaten van Leasinvest . Daarin gaf de verhuurder van kantoren en winkelpanden aan dat het minstens zijn dividend (5 euro per aandeel) op hetzelfde niveau van vorig jaar wil houden.

'De schuldratio van 59,3 op het einde van juni lag hoog, maar zal waarschijnlijk zakken voor het boekjaar afsluit,' schrijven Jan Opdecam en Alexander Makar vrijdagochtend. 'Leasinvest kan stukken vastgoed verkopen of nieuwe aandelen verkopen. Een verkoop van een van hun kroonjuwelen op toplocaties verwachten we niet, dus is een kapitaalverhoging de meest redelijke optie.' Na zo'n operatie zou de schuldgraad, de verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen, beter ogen in de jaarresultaten. Eind 2017 bedroeg deze ratio 57,1 procent.

Zelfs al moet de jaarwinst bij de volgende dividenduitkering over meer stukken verdeeld worden, toch denken de analisten dat 5 euro per aandeel nog altijd haalbaar is. Dat zou een brutorendement van 5,3 procent opleveren tegen de huidige koers, een cruciale parameter voor beleggers in beursgenoteerd vastgoed.

KBC Securities herhaalt het houden-advies voor Leasinvest met een bijhorend koersdoel over 12 maanden van 105 euro.

Ook Herman van der Loos van Degroof Petercam heeft zijn idee over de schuldgraad bij Leasinvest. 'Ja die is hoog, maar dat is niet erg omdat er weinig investeringskansen zijn,' oordeelt hij na een analistenmeeting op donderdag. 'Het bedrijf gaf toe dat het weinig financiële bewegingsvrijheid heeft. Maar een kapitaalverhoging staat niet in de planning tot er ook projecten zijn om het geld aan te spenderen. Volgens Leasinvest zijn de huidige marktprijzen soms 'crazy', zelfs voor leegstaande stukken vastgoed waar nog opknapwerk aan is.'

Volgens de analist, die ook een houden-advies geeft, blijft de koers verder kabbelen door het gebrek aan investeringsmogelijkheden en bijhorende lage huurrendementen. 'Het aandeel is geen koopje en noteert tegen een benijdenswaardige waardering voor sectorgenoten in kantoor- en retailvastgoed. Buitenlandse investeerders zouden kunnen afknappen op de hoge schuldgraad.'