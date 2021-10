Euronext Brussel: Verkoop de opflakkering

Vergeet 'buy de dip'. In deze steeds neerslachtigere markt is 'verkoop de opflakkering' het nieuwe mantra.

Wie hoopte dat er na een bar september een gunstigere maand zou aanbreken, heeft de geschiedenis tegen. Oktober is een notoir slechte beursperiode als kalendermaand van de zwarte maandagen in 1929 en 1987.

De nieuwe maand (en het nieuwe kwartaal) is nog maar vier handelsdagen jong en kostte de Bel20 al 100 punten. Waar eerder lichtje dipjes werden gevolgd door overtuigende winstdagen worden lichtgroene dagen nu manisch opgevolgd door scherpe verliesdagen. Een hersteldag op dinsdag krijgt woensdag een stevige verkoopgolf als antwoord. De sterindex kent met een verlies van 1,9 procent naar 4.070 punten zijn slechste dag sinds 17 juni.

De zenuwachtigheid vindt zijn oorsprong in een stijging van de Europese langetermijnrentes. De rentes op het tienjaarspapier van lidstaten uit de eurozone bereiken hun hoogste peil sinds juni. Ontsporende energieprijzen, met de gasprijs voorop, voeden de angst voor een hogere inflatie en snellere beleidsverstrakkingen door centrale banken.

Binnen de felrode index is Solvay de sterkste daler. De chemiegroep, die veel negatieve aandacht wegkaapt in de onthullingen van de Pandora Papers, verliest 3,3 procent naar 102 euro. Dat is het laagste peil sinds februari.

Zwaargewicht AB InBev beleeft zijn slechtste dag sinds 2 september met een verlies van 2,5 procent. Drie internationale beurshuizen verlagen hun koersdoelen voor de Leuvense bierreus. Jefferies verlaagt van 75 naar 73 euro bij een koopadvies. JP Morgan verlaagt van 48 naar 46 euro bij een verkoopadvies. Crédit Suisse verlaagt van 56 naar 53 euro bij een neutraal advies.

Elia houdt iets beter stand dan de index. De stroomnetbeheerder is nochtans een koopadvies armer. Beurshuis Kepler Cheuvreux raadt een pauze aan en verlaagt advies voor de Belgische stroomnetbeheerder van kopen naar houden. 'We houden van de robuustheid van het businessmodel. Een blootstelling aan België en Duitsland vormen een perfecte defensieve mix', zalft Kepler. Toch vindt het beurshuis de huidige koersniveaus ruim voldoende. 'We vinden het tijd voor enige winstneming en raden aan te wachten op een beter instappunt.'

Kepler geeft een koersdoel van 110 euro (voorheen 108 euro). Het verhoogt zijn verwachte winst per aandeel met 6 procent voor het lopende boekjaar dankzij een sterker dan verwachte prestatie rond NemoLink, de onderzeese stroomconnector tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Op een risicoschuwe dag kan een veilige haven als Elia toch weerwerk bieden. Het zeer stabiele aandeel verliest 'maar' 1 procent naar 101,9 euro.

Brede markt

Twee vastgoedbedrijven werken zich in de kijker op de brede markt.

De familie De Kaesteker draagt via het vehikel Shopinvest 27 panden over aan Retail Estates . In ruil in krijgt de familie 560.689 aandelen tegen een instapprijs van 63,95 euro. Dat is een korting van 1,6 procent tegenover de slotkoers van dinsdag.

Door die transactie - een kapitaalverhoging van 35,9 miljoen euro via de inbreng in natura - stijgt het belang van Shopinvest in Retail Estates boven de drempel van 3 procent.

De familie De Kaesteker werd rijk via het E5-modeimperium die het verkocht in 2019. 'De Kaesteker is een pionier in baanwinkels', zegt Retail Estates in een persbericht.

'We zijn positief over de financiering van de deal in aandelen', zeggen analisten Wido Jongman en Wim Lewi die in herinnering brengen dat Retail Estates een schuldratio (schulden ten opzichte van de activa) heeft van 50,76 procent. 'We vermoeden dat de meeste panden verhuurd zijn aan modeketen E5. We zijn minder enthousiast over die retailcategorie'. Moderetail droeg in de vorige publicatie van Retail Estates 17,6 procent van het huurinkomen weg.

Retail Estates daalt 1,5 procent naar 64 euro.

Xior is een zeldzame stijger op deze rode dag. Degroof Petercam publiceerde een rapport van 12 pagina's over de kotuitbater. Daarin verhoogt analiste Inna Maslova het koersdoel van 48,5 naar 54,5 euro. Ze verminderde daarbij de risicofactor van de pandemie op de markt voor studentenwoningen. Haar model houdt rekening met een relatief grote kapitaalverhoging volgend jaar van zowat 250 miljoen euro.

'Die moet Xior toelaten het tempo van zo'n 300 miljoen euro aan portefeuillegroei per jaar door te zetten zonder de voortdurende behoefte aan vers kapitaal', schrijft Maslova. Vanaf 2024 verwacht ze een tweejaarlijkse kapitaalverhoging 175 miljoen euro. Haar voorspelling gaat uit van een portefeuillegroei van 88 procent naar 3 miljard euro tegen 2024.

Recente studies die Maslova aanhaalt tonen een tekort aan studentenhuisvesting in Nederland. Om de vraag op te vangen zou het aantal units moeten verdubbelen de komende twee tot drie jaar. Ook in Vlaanderen zouden zowat 95.000 extra koten nodig zijn door het toenemend aantal studenten en de verdere internationalisering van universiteiten.