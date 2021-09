Euronext Brussel: Voodoo legt vloek op Telenet

Telenet is dinsdag hekkensluiter in een lichtrode Bel20.

De felbevochten strijd om Voo geeft kleur aan een makke beursdag. Een miljardendeal van Deutsche Telekom zet de waarderingen in de telecomsector extra op scherp.

Voodoo Lady, shakin' that stick you're driving me crazy, zongen de jongens van Ween in de jaren 90. Op een kabbelende beursdag maakt voo(doo) ook de kop zot van enkele Brusselse beursbedrijven. De strijd rond de Waalse kabelaar Voo belandt in een volgende fase nu een groep van tien is herleid naar een - nog altijd lijvige - groep van vijf gegadigden om Voo in te lijven.

Ween - Voodoo Lady (1994)

Onder deze vijf bieders hebben we Orange Belgium , Telenet en drie investeringsfondsen waaronder het Amerikaanse fonds Warburg Pincus (onthoud die naam!). Die kandidaten zal Voo-eigenaar Nethys analyseren op basis van hun portfolio, trackrecord en capaciteit om te investeren en de infrastructuur te verbeteren. Op basis van de resultaten voor 2020 verwacht Nethys een verkoop te boeken die Voo waardeert op 1,4 miljard euro. De geïnteresseerde kandidaten hebben de keuze tussen twee overnameformules: 50 procent plus één aandeel kopen of 75 procent min één aandeel. Een overnemer moet dus 700 miljoen à 1 miljard euro op tafel leggen om de buit binnen te halen.

Wat dat betreft, vormt de verkoop van T-Mobile Nederland dinsdag een interessante voorbode. Deutsche Telekom verkoopt zijn belang in het nummer drie van de Nederlandse telecommarkt aan de private investeringsfondsen Apax en - jawel - Warburg Pincus. Dat laatste is dus ook in de running voor Voo en heeft al een ruime ervaring met de uitbouw van telecombedrijven in Afrika en Azië. Een integratie van T-Mobile Nederland en Voo tot een volwaardige Europese speler met mobiele én kabeldiensten kan de appetijt van het New Yorkse fonds aanwakkeren.

Telenet moet dus nog altijd concurrenten met diepe zakken naast zich dulden in de strijd om het felbegeerde Voo, dat een unieke kans biedt aan Mechelen om de Vlaamse vleugels nationaal uit te spreiden. 'De saga rond Voo creëert extra onzekerheid voor Telenet-beleggers', schrijft Martin Hammerschmidt. De analist van Citi verlaagt zijn advies voor Telenet van kopen naar houden. 'De intrede van een mogelijk agressieve vierde speler op de markt voor mobiele telefonie en de waarschijnlijke toename van de concurrentie bieden weinig stijgingspotentieel aan de koers in de komende periode.'

'Weliswaar met enige tegenzin verlagen we het advies voor Telenet en waarderen we nu alle drie de Belgische telecombedrijven op neutraal', zegt Hammerschmidt.

Telenet is de grootste verliezer in de Bel20 met een verlies van 2,2 procent naar 31,8 euro.

Orange Belgium houdt zich wel kranig en verliest maar 0,4 procent naar 19,9 euro. Dat komt omdat diezelfde deal van Deutsche Telekom een warm licht werpt op de waarderingen in de sector. T-Mobile Nederland wordt verkocht aan 8,7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Ter vergelijking: bij het afgesprongen overnamebod op Orange Belgium bood het moederbedrijf Orange ongeveer 5 keer de ebitda.

Proximus ziet het allemaal met enig vermaak aan. De marktleider roert zich niet in de strijd om Voo en sterkt 0,3 procent aan. 'Proximus is de enige die erin slaagt te groeien in zijn zakelijke diensten', stipte de Citi-analist in zijn rapport over Telenet aan.

De verkoop van Voo zal de krachtverhoudingen in de sector sowieso hertekenen: ofwel komt er een volwaardige vierde speler in de markt, ofwel wordt Telenet of Orange Belgium een pak machtiger.

In Nederland wordt duidelijk hoe belangrijk die concurrentieverhoudingen zijn. KPN, de grootste telecomoperator veert er 4 procent op tot 2,7 euro. Sinds Deutsche Telekom in mei aangaf een koper te zoeken voor dochter T-Mobile NL, vreesden beleggers dat het Indiase conglomeraat Reliance als winnaar uit de bus zou komen. 'Reliance heeft een staat van dienst als prijzenbreker en toont zich bereid daarbij flink wat verliescijfers te accepteren. Bijgevolg is het voor beleggers een opluchting dat private equity T-Mobile overneemt', merkt KBC Securities-analist Ruben Devos op.