Euronext Brussel: Vuurtoren in woelig water

Over de schoonheid van de gebouwen valt te twisten, maar niet over de schoonheid van het groeiparcours. Shurgard is andermaal een baken van licht wanneer de beurzen wankelen.

Bijgelovigen, vergeet het ongeluksgetal 13. Op de beurs is 19 het onheilsgetal. Op 19 juli beleefde de Bel20 zijn slechtste dag tot dusver deze zomer met een verlies van 1,7 procent. 19 augustus is goed op weg om dat record scherper te stellen. Rond de middag noteert de sterrenkorf de volle 2 procent lager op 4.255 punten. Daarmee komt de Bel20 nog goed weg ten opzichte van zusterindex CAC40. De Fransen zien 3 procent van hun lievelingsindex wegsmelten. De vele luxeconcerns in Parijs leiden een brede Europese verkoopgolf. Beleggers vrezen dat door de opmars van de deltavariant de Chinese economie, een hoeksteen van de wereldvraag naar luxeproducten, fors afkoelt.

Ook de Fed weegt op het gemoed. Woensdagavond werd duidelijk dat de Fed nog dit jaar een aankondiging plant om zijn soepele beleid te verstrakken.

Galapagos

Galapagos is bij de sterkste dalers in de index. Mechelen verliest zijn laatst overgebleven fan. Het beurshuis Barclays schrapt het advies van 'kopen' naar 'houden'.

Bij de adviesknip erkent analiste Rosie Turner in april te optimistisch te zijn geweest door de biotechnologiegroep - na de eerdere koersval - weer op de kooplijst te zetten. Ze erkent dat ze toen te optimistisch was over de resterende 'pijplijn' aan experimentele geneesmiddelen, na de opdoffer voor filgotinib op de cruciale Amerikaanse markt.

Een tweede, en belangrijke factor, is dat de analiste niet denkt dat Galapagos - gebruikmakend van de 5 miljard op de bank - snel het gat in de pijplijn kan dichten via een overnamedeal. Dat is sinds de strategische update in mei nochtans de ambitie in Mechelen.

'We hebben veel respect voor CEO Onno van de Stolpe en zijn team, ze zijn niet verantwoordelijk voor de problemen met filgotinib. Maar in het verleden hebben ze bij de productontwikkeling niet altijd de beste keuzes gemaakt', slaat en zalft de analiste. 'Dat maakt het moeilijk om te zeggen hoe goed het management is bij het inschatten van een potentiƫle overname, omdat dit soort kleinere deals vaak problematisch is. Voorbeelden zijn Ipsen met de Clementia-deal en Novartis met AveXis.'

'Bovendien', besluit Turner, 'lijkt het ons het best te wachten tot er een opvolger is voor Piet Wigerinck als hoofd onderzoek. Die vertrekt in november. Het lijkt ons verstandig te zien wie hem opvolgt voor deals gesloten worden.'

Galapagos verliest 3,6 procent naar 49,3 euro, een peil waarvoor we minstens vijf jaar in de tijd moeten terugkeren. De gedecimeerde beurswaarde bedraagt nog 3,2 miljard euro.

Brede markt

Shurgard is een zeldzame stijger en doet zijn reputatie van veilige haven alle eer aan. De opslagspecialist weet zijn sterk momentum van tijdens de pandemie nog kracht bij te zetten. Dankzij een toegenomen aantal verhuizingen, verbeterden de inkomsten, de winst en de bezettingsgraad in de eerste jaarhelft. De EPRA-winst, die het haalt uit de kernactiviteit, steeg met 10,5 procent naar 61,4 miljoen euro.

Op basis van de halfjaarresultaten verwacht Shurgard een omzetgroei van 8 tot 10 procent in het hele boekjaar. Eerder ging het uit van 'slechts' 4 tot 6 procent groei.

'Dit is een excellent rapport', schrijft Herman van der Loos, een analist van Degroof Petercam. 'De outlook ligt boven de ramingen voor de middellange termijn.' Toch acht de analist de tijd rijp voor een pauze na de sterke prestatie van het aandeel. 'We geloven dat Shurgard tegen meer dan 30 keer zijn verwachte winst correct gewaardeerd is.'

Van der Loos geeft een houdadvies met een koersdoel van 39 euro. Shurgard rukt met 1,3 procent op naar 48,50 euro. Sinds de beursgang in 2018 aan 23 euro is de koers ruim verdubbeld.

Kinepolis slaat geen munt uit zijn cijfers die prille tekenen van herstel vertonen na de langdurige sluitingen in de cinemasector. De cijfers laten in het tweede kwartaal weer een positieve kasstroom zien.

Analist Guy Sips (KBC Securities) verhoogt zijn advies voor Kinepolis van 'houden' naar 'bijkopen' wegens de positieve signalen. Het koersdoel stijgt van 45 naar 48 euro. 'Het is een positief teken dat de bezoekersaantallen in juli 62 procent bedroegen van die in het recordjaar 2019', stelt Sips. Het sterke filmaanbod moet Kinepolis helpen dat herstelmomentum te behouden. 'Ook in de herfst staan sterke films gepland', klinkt het.

Dat de schuld in het tweede kwartaal 'maar' met 2,7 miljoen euro steeg, is volgens Sips eveneens een opsteker.

'Met 37 miljoen euro kwamen de inkomsten 6 procent boven onze schatting uit', zegt ING. 'Met dank aan het succes van meer premiumproducten en een hogere verkoop van drankjes en snacks.' Analist David Vagman herhaalt zijn koopadvies met een koersdoel van 62 euro. Vagman ziet op basis van de huidige koers 40 procent opwaarts potentieel.